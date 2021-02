Todas las películas y series que se estrenan esta semana en Netflix, HBO, Amazon, Movistar y más

Última semana de febrero y muchos estrenos en la recámara. Del 22 al 28 de febrero llegan a las plataformas muchas series y películas nuevas con las que engrosar su catálogo e intentar captar la atención de los espectadores. Por eso siempre viene bien una ayuda para enterarse de todo lo que se estrena.

Esta semana viene con una novedad, la llegada de Star, la plataforma dentro de Disney+ que ofrecerá contenido más adulto y muchas de las películas y marcas dentro de Fox, que Disney adquirió. Por eso, mas que nunca, este calendario resulta imprescindible para no perderse en cada estreno.

Lunes 22

'Allen V. Farrow' - Serie documental (HBO)

Miniserie documental de 4 episodios que indaga en el pasado y profundiza en la historia de uno de los escándalos de Hollywood más conocidos: las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen que supuestamente cometió con Dylan, hija fruto de su relación con Mia Farrow, así como del consecuente juicio por la custodia y posterior impacto de la relación entre Allen y Soon-Yi, hija de Farrow.

Allen v. Farrow

Martes 23

'Pelé' - Película documental (Netflix)

Largometraje documental que narra la historia del incomparable futbolista brasileño Pelé, su búsqueda de la perfección y el estatus de héroe nacional que llegó a alcanzar. Además de contar con un acceso inédito al propio Pelé, el documental incluye impresionantes imágenes de archivo y entrevistas con algunos de sus legendarios compañeros de equipo como Zagallo, Jairzinho y Rivellino. La historia muestra los extraordinarios años comprendidos entre 1958 y 1970.

'Big Sky' - Temporada 1 (Star)

De la mano del visionario creador David E. Kelley (Big Little Lies) llega Big Sky, un intenso thriller que cuenta la historia de los detectives privados Cassie Dewell y Cody Hoyt que hacen equipo con su ex-policía y ex-esposa, Jenny Hoyt, mientras buscan a dos hermanas que han sido secuestradas por un camionero en una remota autopista de Montana. Pero cuando descubren que no son las únicas chicas que han desaparecido en la zona, deben correr contrarreloj para encontrar a las mujeres antes de que sea demasiado tarde.

'Love, Victor' - Temporada 1 (Star)

Ambientada en el mundo de Con amor, Simón, la película original de 2018, la serie narra el viaje de autodescubrimiento de Victor, un nuevo alumno del instituto Creekwood High School, que se enfrenta a conflictos en casa, a problemas de adaptación a una nueva ciudad y a su propia orientación sexual. Cuando la situación se vuelve insoportable, se hace amigo de Simon para que lo ayude a superar los sinsabores de la vida en el instituto.

'Love Victor' serie original de Hulu. Estreno en Star el 23 de febrero

'Helstrom' - Temporada 1 (Star)

Como hijo e hija de un misterioso y poderoso asesino en serie, Helstrom sigue a Daimon (Tom Austen) y Ana Helstrom (Sydney Lemmon) y su complicada dinámica, mientras persiguen lo peor de la humanidad, cada uno con sus propias actitudes y habilidades.

'Solar Opposites' - Temporada 1 (Star)

Una creación conjunta de Justin Roiland y Mike McMahan, responsables de Rick y Morty, que se centra en la historia de un equipo de cuatro alienígenas que escapan de su mundo natal que ha explotado y aterrizan en una casa ‘lista para entrar a vivir’ en un barrio de las afueras en Estados Unidos. Están divididos equitativamente: unos opinan que la Tierra es espantosa y otros que es maravillosa.

'Amor en la ciudad' - Miniserie (Netflix)

Park Jae Won es un arquitecto con una personalidad apasionada y honesta. Disfruta de las pequeñas calles de la ciudad y colecciona diferentes cosas. No olvida a la mujer que le robó el corazón y desapareció. Lee Eun Oh trabaja como vendedora independiente. Hace un viaje sin hacer planes específicos. Durante su viaje, Lee Eun Oh se encuentra con Park Jae Won en un lugar extraño. Se presenta a sí misma como Yoon Sun Ah y pretende tener un espíritu libre, que es una personalidad totalmente diferente a su yo real. Ella se enamora de él.

'MaPa' - Miniserie (Filmin)

Miniserie alemana de seis episodios que sigue la historia del joven berlinés Metin (Max Mauff), quién ve fallecer repentinamente a su novia y se enfrenta al desafío de cuidar de su hija Lene, de tan sólo un año, en la más absoluta soledad. Haciendo malabares entre la depresión y la esperanza, “MaPa” mezcla sin complejos distintos sentimientos y emociones, tal como lo hace la propia vida.

'MaPa'.

Miércoles 24

'Ginny y Georgia' - Temporada 1 (Netflix)

Ginny Miller, una quinceañera angustiada y torpe, se siente a menudo más madura que su madre treintañera, la irresistible y activa Georgia Miller. Después de años dando tumbos de aquí para allá, Georgia desea con toda su alma echar raíces en la pintoresca Nueva Inglaterra y darle a su familia lo que nunca ha tenido: una vida normal. Pero no todo es compartir el coche y tomar ‘kombucha’; el pasado amenaza a Georgia y su nueva vida... y Georgia hará lo que sea para proteger a su familia.

'Superman & Lois' - Temporada 1 (HBO)

Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch interpretan, respectivamente, al superhéroe más famoso del mundo y la periodista más famosa del mundo del cómic, mientras lidian con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual. Hoechlin y Tulloch han aparecido anteriormente interpetando a estes personajes icónicos en múltiples episodios de la series del Arrow-verse de DC.

Jueves 25

'Snowfall' - Temporada 4 (HBO)

La cocaína y el crack se están extendiendo como las llamas por todo South Central Los Ángeles, mientras continúa su camino de destrucción y cambia la cultura para siempre. La policía se está dando cuenta de esta creciente epidemia, y el Sargento Andre Wright se ha fijado en el incipiente Kingpin y en el vecino Franklin Saint y su gente. Mientras la policía local lucha para contener la marea, Teddy McDonald y la CIA están trabajando arduamente para asegurarse de que el flujo de cocaína hacia L.A. no se detenga.

'Richard dice adiós' - Película inédita (Amazon Prime Video)

Escrita y dirigida por el norteamericano Wayne Roberts, Johnny Depp se pone al frente de esta comedia dramática, en el papel de un profesor al que le detectan un cáncer terminal con pocos meses de vida por delante y decide cambiar por completo su vida para disfrutar al máximo del tiempo que le queda.

Viernes 26

'Fantasmas' - Temporada 1 (Movistar+)

La destartalada mansión Button House es el hogar de diversos espíritus que han quedado atrapados allí después de morir a lo largo de los siglos. Un poeta del Romanticismo, una aristócrata georgiana, un político envuelto en un escándalo sexual, un líder scout, un oficial del ejército que luchó en la Segunda Guerra Mundial, un cavernícola, un decapitado de la época de los Tudor, una mujer de la época Eduardiana quemada en la hoguera por bruja…

'Loco por ella' - Película (Netflix)

Loco por ella es una película dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua que llegará a Netflix el 26 de febrero de 2021. Tras una mágica noche con la enigmática Carla (Susana Abaitua), Adri (Álvaro Cervantes) decide internarse voluntariamente en el centro psiquiátrico donde ella reside con el objetivo de reencontrarse, pero pronto descubrirá que salir de ahí no va a ser tan fácil como él pensaba.

'Hay alguien en tu casa' - Película (Netflix)

Makani Young se va de Hawái para vivir con su abuela en un tranquilo pueblo de Nebraska y terminar el instituto. Pero el comienzo de la cuenta atrás para la graduación marca el momento en que un asesino empieza a perseguir a los alumnos para revelar sus secretos más oscuros a toda la ciudad. Y los aterroriza disfrazado con máscaras increíblemente realistas... de las caras de sus víctimas.

'Music' - Película (Movistar+ y Filmin)

La película que dio la campanada en las pasadas nominaciones a los Globos de Oro, donde es candidata al premio a la Mejor película de comedia o musical y a Mejor actriz de comedia o musical. Justo después de haber abandonado el alcohol, Zu recibe la noticia de que debe hacerse cargo de Music, su hermanastra autista.

Domingo 28

'Pennyworth' - Temporada 2 (Starzplay)

La serie original de DC sigue los pasos de Alfred Pennyworth, un exsoldado del SAS británico en la veintena, que crea una empresa de seguridad en el Londres de la década de 1960 y entra a trabajar con el joven multimillonario Thomas Wayne. Un año después de los explosivos acontecimientos de la temporada pasada, Inglaterra se ve envuelta en una devastadora guerra civil con la poderosa y neofascista Raven Union que lidera Lord Harwood y que amenaza con controlar todo el país.

