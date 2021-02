Disney+ y Star anuncian diez nuevos documentales y series de producción propia para el mercado europeo

Disney+ se ha marcado un órdago: para 2024 la plataforma de streaming del gigante Disney espera haber desarrollado 50 títulos de producción propia. Lo han anunciado durante la presentación de Star, su canal de entretenimiento para adultos que estará disponible en España desde el 23 de febrero. Diez de esos cincuenta títulos ya están en marcha en países como Francia, Italia, Alemania y Países Bajos.

No se ha anunciado ningún nuevo proyecto para España por el momento, pero ya era público que la miniserie Besos al aire, escrita por Darío Madrona, sería la primera producción original en España de Disney+. Paco León y Leonor Watling son los protagonistas de una producción de dos episodios que verá la luz en marzo. Sofía Fábregas ha sido nombrada recientemente vicepresidenta de producción original en España. La productora ejecutiva de Antidisturbios será la encargada de desarrollar y producir contenido original bajo las marcas Disney y Star.

Liam Keelan, vicepresidente de contenido original, ha asegurado que “estos primeros diez proyectos encarnan nuestra ambiciosa visión en cuanto a la producción local. Esta oferta inicial en Europa subraya el compromiso de Disney en la región con los creadores, diversos y de primera fila, algo que refleja nuestro deseo de trabajar con los mejores narradores de la industria”.

'Boris' (Star, Italia)

La primera 'Boris' se estrenó en 2007. Fox International Channels Italy

Star recuperará un divertido formato de “show dentro de un show” que dio lugar anteriormente a tres temporadas y una película. Ambientada en las bambalinas de una serie ficticia de médicos de bajo presupuesto, The Eyes of the Heart, esta nueva temporada reúne al reparto original. Pronto descubrirán que el mundo de la televisión ha cambiado. Las redes sociales, los influencers y las varias plataformas de streaming son los que mandan ahora. ¿Cómo podrán nuestros protagonistas encarar este nuevo mundo?

'Feyenoord Rotterdam' (Star, Países Bajos)

Desde los Países Bajos llegará documental en el que uno de los equipos más populares del país abre sus puertas para mostrarnos lo que sucede fuera del campo.

'The Good Mothers' (Star, Italia)

The Good Mothers cambiará el tradicional punto de vista de las historias criminales. Esta historia sobre la mafia estará vista completamente desde la perspectiva de las mujeres. El ganador del BAFTA Stephen Butchard (Baghdad Central) adapta el libro del reconocido periodista Alex Perry. La serie cuenta la impactante historia real de tres mujeres que se criaron en uno de los clanes de la más rica y peligrosa mafia italiana y cómo trabajaron con una valiente abogada para hacerlo caer. Deberán luchar con sus propias familias por el derecho a sobrevivir y construir un futuro para sus hijos.

'Ignorant Angels' (Star, Italia)

La nueva versión de 'El hada ignorante' llegará 20 años después del original. Strand Releasing

El director turco-italiano Ferzan Özpetek (Hamam: el baño turco) convertirá en serie uno de sus mayores éxitos, la aclamada El Hada Ignorante. Cuando el marido de Antonia, Massimo, fallece en un accidente de tráfico, ésta descubre que su pareja ha estado involucrado en una aventura con un hombre llamado Michele. La noticia la deja devastada, pero Antonia se ve envuelta en una amistad inesperada y entrañable con Michele y su grupo de excéntricos amigos. Se desconoce quién heredará los papeles interpretados en 2001 por Margherita Buy y Stefano Accorsi.

'Oussekine' (Star, Francia)

Miniserie de cuatro capítulos que recrea los impactantes hechos reales del 5 de diciembre de 1986 y que rodearon la muerte del joven estudiante Malik Oussekine. La serie se centra en la búsqueda de justicia de su familia y explorará el gran impacto que el caso tuvo en la sociedad francesa. Oussekine está creada y dirigida por Antoine Chevrollier (Baron Noir). Faïza Guène, Julien Lilti y Cédric Ido son sus guionistas.

'Parallels' (Disney+, Francia)

Quoc Dang Tran (Marianne) y Anastasia Heinzl (Pat el perro) están detrás de esta serie fantástica original de Disney+ que sigue a cuatro adolescentes que ven cómo su vida da un giro de 180 grados cuando un misterioso acontecimiento dispersa al grupo en diferentes dimensiones paralelas. Los chicos harán todo lo posible para entender qué ha pasado y volver a casa.

'Sam- A Saxon' (Star, Alemania)

'Deutschland 83' es uno de los grandes fenómenos de la ficción alemana. Movistar+

Big Window Productions produce esta serie basada en la historia real de Samuel Meffire, el primer policía negro de la Alemania del Este. La serie cuenta como Meffire se convirtió en un ídolo mediático y un símbolo de una sociedad moderna tras la reunificación en 1990. Pero pocos años después, él mismo terminó en la cárcel como enemigo del estado. Sam – A Saxon está producida por el ganador del Emmy Jörg Winger (Deutschland 83) y Tyron Ricketts.

'Soprano: Sing or Die' (Star, Francia)

La serie documental de Star ofrecerá un acceso único y exclusivo a uno de los artistas más populares de Francia mientras él y su equipo se preparan para una gigantesca gira por diversos estadios durante el verano de 2022. La producción contará la historia de Soprano y sus amigos desde sus humildes comienzos en Marsella hasta su éxito actual.

'Sultan City' (Star, Alemania)

La comedia negra alemana Sultan City, creada por la guionista Ipek Zübert (Somos la ola) cuenta la historia de la respetable matriarca de una familia turco-alemana que accidentalmente se convierte en la cabecilla de un submundo criminal y descubre que tanto ella como sus hijas tienen un extraordinario talento para el negocio.

'Weekend Family' (Disney+, Francia)

Baptiste Filleul (Mongeville) es el creador de una media comedia que contará la vida de una familia de padres separados que se reúne cada fin de semana. Todo cambiará cuando el padre comienza una relación con una nueva pareja y los fines de semana toman un giro inesperado. Nour Bensalem, Géraldine de Margerie, Julie-Anna Grignon, Marion Carnel y Paul Madillo son los guionistas de Weekend Family.

