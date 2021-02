Gina Carano, del spin-off de ‘The Mandalorian’ al despido de Disney: las claves de su caída en desgracia

Tanto se estira la cuerda que al final se rompe. Después de meses de peticiones online, Gina Carano ha sido oficialmente despedida por Disney. La actriz de The Mandalorian recibió la invitación a abandonar la galaxia para siempre después de hacer una publicación en redes sociales que comparaba la experiencia de los republicanos en el mundo de hoy con la de los judíos en el Holocausto. No es la primera vez que la exluchadora de artes marciales mixta es noticia por sus polémicas palabras. En el pasado había mostrado, directa o indirectamente, su oposición al movimiento Black Lives Matter, a los derechos del colectivo trans, la victoria legítima de Joe Biden en las urnas o al uso de máscaras para combatir en el día a día al COVID-19.

"Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables", dijo un portavoz de Lucasfilm en un comunicado. No es el único varapalo que ha recibido Carano en las últimas horas: su agencia de representación, la influyente UTA, ha dejado de trabajar con ella.

Según fuentes cercanas a Disney, Carano estaba destinada a ser la protagonista de uno de los múltiples spin off de Star Wars (Cara Dune encajaba a la perfección, por ejemplo, en el previsto Rangers of the New Republic) que se anunciaron en el histórico Día de Inversores del pasado diciembre. Otros comentarios polémicos en el mes de noviembre hicieron que los ejecutivos de la compañía descartaran anunciar su participación concreta en ninguna de los proyectos. Su comentario sobre los judíos ha sido la gota que ha colmado el vaso definitivamente.

Horas antes de la confirmación de su despido, se inició un movimiento en redes bajo el hashtag #FireGinaCarano por culpa de ese comentario. La actriz borró poco después su comentario en Instagram, pero nada desaparece realmente de internet. “Llevaban dos meses esperando una buena razón para despedirla desde hace dos meses. Lo de hoy ha sido el clavo en el ataúd”. Hasta nunca, Cara Dune.

También te puede interesar...

• El caso aún sin resolver de Madeleine McCann centrará el primer 'true crime' de Discovery+

• 'The Last of Us': HBO ficha a Pedro Pascal como protagonista de la serie que adapta el famoso videojuego

• 'The Essex Serpent': Claire Danes regresa a la pantalla como protagonista con esta serie de Apple TV