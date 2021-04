'En terapia': novedades, fecha de estreno y tráiler de la reapertura de la consulta en HBO con Uzo Aduba

La vida le sonríe a Uzo Aduba. La actriz que lanzó la fama por el emblemático personaje de Suzanne 'Crazy Eyes' Warren en Orange is the New Black no pierde el tiempo desde el final de la serie de Netflix. Además de su tercer Emmy gracias a su interpretación como la emblemática congresista Shirley Chisholm en Mrs. America, Aduba ha sido escogida para heredera la consulta de Gabriel Byrne en la nueva temporada de En terapia. El clásico de HBO era una elección perfecta en un mundo audiovisual marcado por las restricciones del coronavirus. ¿Qué mejor solución que recuperar una marca de prestigio y que se puede rodar en un único plató? Los nuevos episodios de En terapia llegarán el 23 de mayo a nuestro país.

Aduba será la observadora y empática Dra. Brooke Taylor, una psiquiatra que vive y sobrevive en el Los Ángeles actual mientras trata a diverso grupo de pacientes que necesitan ayuda para sobrellevar las preocupaciones del día a día. Temas como la pandemia mundial y los grandes cambios sociales y culturales recientes estarán muy presentes en su día a día, mientras se enfrenta a complicaciones en su propia vida personal.

Aduba estará rodeada de un reparto ecléctico. Anthony Ramos (Hamilton) será Eladio, un asistente sanitario en el hogar que trabaja para el hijo de una familia adinerada; Liza Colón-Zayas (David Makes Man) es Rita, la amiga y confidente de toda la vida de Brooke que apoya a Brooke mientras lucha con sus propios demonios después de una pérdida que le cambió la vida; John Benjamin Hickey (Con C mayúscula) es Colin, un encantador y millonario vividor convertido en un ladrón de guante blanco que ajusta cuentas con su nueva realidad tras su reciente liberación de prisión; Quintessa Swindell (Euphoria) como Laila, la desconfiada cliente adolescente de Brooke, que lucha por forjarse su propia identidad separada de las expectativas que su familia tiene sobre ella; y Joel Kinnaman (Para toda la humanidad) es Adam, el novio intermitente de Brooke que vuelve para enmarañar aún más la situación.

En terapia se emitió originalmente en 2008 tras adaptarse de un formato original israelí. Gabriel Byrne fue el protagonista y responsable de la consulta en la que tenían lugar todos los episodios, mientras que Dianne Wiest hacía las veces de su propia psicóloga. Ambos actores fueron premiados por sus interpretaciones, Byrne con el Globo de Oro y Wiest con el Emmy.

Tráiler

'En terapia' volverá el 23 de mayo en HBO España.

