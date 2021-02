La vida de Muhammad Ali se convertirá en una serie en Amazon Prime Video

Michael B. Jordan es uno de los muchos actores de Hollywood que han creado productoras audiovisuales para poner en marcha sus propios proyectos, y con Outlier Society, la suya, acaba de firmar un acuerdo de desarrollo de proyectos para televisión y cine con Amazon Studios. Uno de los primeros que se ha anunciado es una miniserie sobre la vida y obra de Muhammad Ali.

Jordan será productor ejecutivo junto a Jay-Z, a través de Roc Nation, serie para la que cuentan con la aprobación de los herederos del legado del boxeador, con guiones escritos por Josh Wakely (Motown Magic). Aunque Jordan podría ser el candidato ideal para encarnar a Cassius Clay, y para él sería un honor porque es uno de sus héroes, el actor reconoce en una entrevista en Deadline que su imagen ya está muy asociada a Adonis Johnson, protagonista de la franquicia Creed, por lo que buscarán a otro actor.

No será esta, por supuesto, la primera vez que se lleve a la pantalla la vida y obra de un hombre que fue leyenda dentro y fuera del cuadrilátero, entre las más destacadas está Ali, la película que dirigió Michael Mann en 2001, y más recientemente en la película One Night in Miami dirigida por Regina King.

También te puede interesar...

• 'Solos': Amazon Prime Video prepara una antología sobre la soledad con un reparto lleno de estrellas

• Verónica Echegui estrena ‘3 Caminos’: “Esta serie me ha enseñado a no mirarme sólo el ombligo”