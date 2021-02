'Moxie': Netflix lanza el tráiler de esta encantadora película feminista dirigida por Amy Poehler

Netflix prometió que en 2021 estrenaría, al menos, una película por semana, y por ahora está cumpliendo. El fin de semana pasado la española Bajocero conquistó el Top 10 de la plataforma a nivel mundial, y el próximo viernes se espera que Malcom & Marie, protagonizada por Zendaya, también atraiga a una gran audiencia. Entre las próximas películas más llamativas que llegarán a su catálogo próximamente está Moxie, largometraje dirigido por Amy Poehler, que se estrenará el 3 de marzo.

Esta adaptación de la novela juvenil homónima escrita por Jennifer Mathieu (que edita Planeta en España), cuenta la historia de Vivian (Hadley Robinson, Utopía), una adolescente que siempre ha intentado pasar desapercibida. Cuando la llegada de una nueva alumna a su instituto (Alycia Pascual-Peña, Salvados por la campana 2020) la enfrenta con el comportamiento tóxico de sus compañeros, Vivian descubre el pasado feminista de su madre (Poehler) y se inspira en ella para publicar la revista clandestina Moxie, en la que junto a otras estudiantes denuncia el sexismo que impera en su instituto Así nace la revolución de un movimiento estudiantil.

Tráiler - 'Moxie' - Netflix

Además de Amy Poehler (Parks and Recreation), también están en el reparto Patrick Schwarzenegger, Josephine Langford (After: Aquí empieza todo), Clark Gregg (Agentes de SHIELD), Sabrina Haskett, con Ike Barinholtz (The Mindy Project) y Marcia Gay Harden (The Morning Show), entre otros.

También te puede interesar...

• Netflix: los estrenos de series, documentales y películas de febrero de 2021

• Netflix prueba un temporizador que programa la pausa en la reproducción de series y películas