Las series y películas que se estrenan esta semana: de 'Tigre blanco' a 'Star Trek: Lower Decks'

El estreno de la nueva serie de Russell T. Davies (Years and Years) es lo más esperado de una semana en el que también veremos la primera temporada de Batwoman sin Ruby Rose; Filmin lanzará una nueva adaptación de los atentados del 22 de julio de 2007 en Noruega; Perdiendo a Alice, la nueva apuesta de Apple TV+ sacada directamente de la cada vez más influyente televisión israelita; un spin off animado del universo Star Trek en Amazon Prime Video y la adaptación de una novela de misterio de J. K. Rowling.

En el terreno del cine Tigre blanco, la adaptación del premio Booker, llegará a Netflix justo a tiempo del fin de semana, igual que Mamá te quiere, otro rescate de la pandemia de Movistar+ con Sarah Paulson como protagonista. Habrá que prestar atención también a la nueva serie documental de HBO España. Nunca sabe cuándo puede aparecer de la nada una sorpresa como How to… with John Wilson.

Lunes 18 de enero

'Batwoman' (HBO España)

Imagen promocional de la segunda temporada de 'Batwoman'. HBO España

La segunda temporada de Batwoman llega a HBO con un titular potente: Ruby Rose no volverá a la serie de la que era protagonista. La actriz Javicia Leslie heredará el personaje de DC Comics tras el sorprendente abandono -en teoría voluntario- de la actriz salida de Orange is the new black. La transición será en cargo, no en personaje: la nueva identidad de Batwoman será Ryan Wilder, una traficante de drogas que, según la showrunner Caroline Dries, promete ser una heroína agradable, desordenada, un poco tonta e incontrolable.

'Yellowstone' (Paramount Network)

Por fin llega a España la serie protagonizada por Kevin Costner y creada, entre otros, Taylor Sheridan (Comanchería). Conflictos familiares, luchas de poder, corrupción y asesinatos sin resolver son las cuatro premisas principales de este estreno que llega a Paramount Network más de dos años después de su estreno en Estados Unidos. En el centro de la familia Dutton se encuentra John Dutton, un ganadero de sexta generación y padre devoto, que se ve inmerso en un mundo corrupto donde los políticos son comprados y vendidos por algunas de las empresas petrolíferas y madereras más grandes del mundo. Completan el reparto Luke Grimes (Cinco hermanos), Kelly Reilly (Eden Lake) y Wes Bentley (American Beauty), entre otros.

'Agatha Raisin' (COSMO)

A sus 53 años, Agatha (Ashley Jensen, la actriz fetiche de Ricky Gervais) quiere empezar de cero y ha dejado su trabajo como relaciones públicas para mudarse a una casita de ensueño en Carsely, en la Inglaterra rural. Pero sus esperanzas de tener una vida tranquila se ven frustradas cuando comienzan a suceder varios asesinatos en la comunidad. Atraída por estos misterios, se convierte en una detective aficionada que intenta resolver los crímenes, a menudo de forma poco ortodoxa. La nueva apuesta de COSMO se basa en la colección de libros del mismo nombre de la escritora británica Marion Chesney, famosa por sus novelas románticas y de misterio.

Martes 19 de enero

'In Fabric' (Movistar +)

Rebajas en un gran almacén inglés, Sheila ronda estanterías, sopesa prendas y, de repente, un vestido rojo sangre de seda la hipnotiza. Ya no hay nada que ella quiera salvo ese vestido, nada salvo acariciarlo, tantearlo, adorarlo... Parece que pesa una maldición sobre cada persona que ha poseído esa prenda fetiche. Dos años después de causar un gran impacto en el Festival de San Sebastián, In Fabric, la comedia negra de género de Peter Strickland, llega por fin a España. Marianne Jean-Baptiste (Secretos y mentiras) y Sidse Babett Knudsen (Borgen) son sus protagonistas.

'22 de julio' (Filmin)

Los atentados del 22 de julio vuelven a la pantalla. Filmin

Basada en una investigación meticulosa, 22 de julio es una representación fiel del atentado terrorista en Oslo y la isla de Utoya de 2011, de los sistemas que dan forma a nuestras vidas y de quiénes somos cuando ocurre una tragedia. Creada por Sara Johnsen, una de las guionistas de Occupied, esta miniserie de cinco episodios es una producción de la televisión pública Noruega (NRK) que, entre otras cosas, ha traído a la televisión títulos como SKAM, Nobel o Valkyrien. La serie, se estrenó en el país escandinavo en enero de 2020, aborda una tragedia adaptada recientemente por el cine con la también llamada 22 de julio, un thriller de Paul Greengrass estrenado directamente en Netflix, y Utoya. 22 de julio, una cinta dirigida por Erik Poppe que recrea los sucesos en tiempo real.

'All American' (HBO España)

Estreno de la tercera temporada inspirada en la vida del jugador profesional de fútbol americano Spencer Paysinger, producida por Berlanti Productions y con guión de April Blair, All American es una serie sobre dos familias que provienen de mundos completamente distintos, cada una con sus propios triunfos, fracasos y dificultades. Daniel Ezra (Undercover) y Taye Diggs (Sin cita previa) son sus protagonistas.

Miércoles 20 de enero

'Madre solo hay dos' (Netflix)

Dos mujeres se dan cuenta de que les intercambiaron a sus hijas al nacer y deciden ajustarse a su nueva vida. ¿Cómo? Creando una sola y peculiar familia. Desde México nos llega esta comedia dramática de la creadora Carolina Rivera.

'The Baker and the Beauty' (Fox Life)

La nueva serie de Fox Life cuenta la historia del romance aparentemente imposible entre dos personas de mundos completamente diferentes. Daniel, es un panadero modesto que todavía vive con sus padres y trabaja junto a su familia en su panadería de Miami. Noa, es una heredera, supermodelo, magnate de la moda y una de las mujeres más reconocidas del mundo. Reunidos por casualidad, su inesperada historia de amor transforma sus vidas y las vidas de sus dispares familias. The Baker and the Beauty es la versión estadounidense de una serie israelita.

Jueves 21 de enero

'Small Axe: Red, White and Blue' (Movistar+)

John Boyega es el protagonista del nuevo episodio de 'Small Axe' Movistar+

Leroy Logan es un joven científico forense que aspira a algo más que limitarse a su solitario trabajo de laboratorio. Cuando es testigo de cómo su padre es asaltado por dos policías, Leroy se reencuentra con una vocación que arrastra desde la infancia: convertirse en policía. Una ambición nacida del iluso deseo de cambiar las actitudes racistas de las autoridades desde dentro. Leroy no sólo debe afrontar la falta de apoyo de su propio padre, que rechaza por completo sus aspiraciones, sino también el desprecio constante y descaradamente racista de sus compañeros desde su ejemplar nuevo puesto como agente de la Policía Metropolitana. John Boyega (Star Wars: El despertar de la Fuerza) y Steve Toussaint (Prince of Persia) son los protagonistas del tercer episodio de la aclamada antología de Steve McQueen.

'Cormoran Strike: Blanco Letal' (HBO España)

Un joven con trastornos mentales quiere que Cormoran Strike investigue un asesinato que cree haber presenciado cuando era niño. Al mismo tiempo, Robin se infiltra para investigar el chantaje de un miembro del Parlamento. La serie es una adaptación de la novela de J. K. Rowling. Tom Edge, guionista de The Crown y Lovesick, es su máximo responsable. Tom Burke, Orson Welles en Mank, da vida al protagonista que da título a la miniserie de cuatro películas.

Viernes 22 de enero

'Tigre blanco' (Netflix)

Balram Halwai (Adarsh Gourav) narra, derrochando humor negro, su odisea para pasar de ser un pobre campesino a emprendedor de éxito en la India actual. El joven héroe, astuto y ambicioso a partes iguales, se las apaña para convertirse en chofer de Ashok (Rajkummar Rao) y Pinky (Priyanka Chopra Jonas), que acaban de regresar de Estados Unidos. Como la sociedad ha moldeado a Balram para ser una sola cosa, un sirviente, este se vuelve una presencia indispensable para sus acaudalados amos. Pero tras una noche de traición manifiesta, Balram se da cuenta de hasta dónde llega la inmoralidad de la pareja, capaces de sacrificarlo con tal de salvar el pellejo. A punto de perderlo todo, Balram se rebela contra un sistema injusto y desigual. Basada en el best seller ganador del premio Man Booker en 2008. Dirige Ramin Bahrani (99 Homes).

'Mamá te quiere' (Movistar+)

Aneesh Chaganty, director de la estupenda Searching, está detrás de una película inspirada libremente en la historia real de Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard, en la que la madre provocó distintas enfermedades a su hija para poder dedicar su vida a cuidarla. Dicen que el amor de una madre es para siempre... pero para Chloe esto no es un consuelo, sino una amenaza. Hay algo extraño, incluso siniestro en la relación de Chloe (Kiera Allen) y su madre, Diane (Sarah Paulson). Diane ha criado a su hija completamente aislada, controlando cada uno de sus movimientos, pero Chloe pronto empezará a descubrir los oscuros secretos que guarda su madre. Cuando la adolescente en silla de ruedas necesite escapar de su madre no encontrará la manera de hacerlo…

'Star Trek: Lower Decks' (Amazon Prime Video)

La tripulación de apoyo que sirve en una de las naves menos importantes de la Flota Estelar, la U.S.S. Cerritos, tienen que cumplir con sus tareas de mantenimiento, a menudo mientras la nave está siendo sacudida por una multitud de anomalías sin explicación. Mike McMahan es su creador y productor ejecutivo, con Jack Quaid (The Boys) poniendo voz a uno de sus protagonistas. Star Trek: Lower Decks forma parte de los planes de expansión de la franquicia de Star Trek que empezó Alex Kurtzman con Star Trek: Discovery.

'Legacies' (HBO España)

HBO estrena la tercera temporada del spin off de The Originals. Hope Mikaelson, hija de Klaus Mikaelson y Hayley Marshall, desciende del linaje más poderoso de vampiros, hombres lobo y brujas, Junto a las gemelas Saltzman, Hope asiste a la Escuela Salvatore para Jóvenes y Dotados. La escuela ofrece un refugio donde seres como vampiros, brujas y hombres lobo pueden aprender a controlar sus habilidades e impulsos de origen sobrenatural.

'Perdiendo a Alice' (Apple TV+)

'Losing Alice' es una adquisición de la TV israelí. Apple TV +

Envuelto en misterio a cada paso, Perdiendo a Alice es un thriller psicológico que sigue a una directora de cine de mediana edad, Alice, y su creciente obsesión por una joven guionista, Sophie, cuyo guion oscuro y problemático parece más verdad que ficción. Usando flashbacks y flashforwards en una narrativa compleja que lleva al espectador a través del consciente y subconsciente de la mente de su protagonista. Ayelet Zurer protagoniza esta adquisición de la televisión israelita y el primer estreno original de Apple TV+ en lo que llevamos de 2021. Sigal Avin es su creadora y directora.

'3 Caminos' (Amazon Prime Video)

El primer estreno de ficción nacional en 2021 es la historia de cinco amigos de diferentes nacionalidades unidos por el Camino de Santiago. El Camino actúa de catalizador y excusa para reunir a los personajes en cada una de las épocas en las que nos asomamos a sus vidas. El paso del tiempo, el final del amor, la muerte de los sueños y el miedo a envejecer son solo algunos de los temas que abordará la producción. Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Anna Schimrigk, Andrea Bosca y Alberto Jo Lee son sus protagonistas. La ficción, de ocho episodios, está coproducida por varias televisiones regionales colindantes al Camino de Santiago.

'Destino: La Saga Winx' (Netflix)

Destino: La saga Winx narra el paso a la vida adulta de cinco hadas alumnas de Alfea, una escuela del Otro Mundo. Allí deben aprender a dominar sus poderes mágicos, así como gestionar los líos amorosos, rivalidades y monstruos que amenazan con destruirlas. Brian Young (Crónicas vampíricas) es esta versión con actores de carne y hueso de la serie de dibujos animados italiana Winx Club, de Iginio Straffi.

'Jurassic World: Campamento Cretácico' (Netflix)

Estreno de la segunda temporada de la serie de animación ambientada en paralelo a los hechos narrados en Jurassic World, cuenta la historia de seis adolescentes que son elegidos para vivir una aventura única: acampar en una zona cercana a la Isla Nublar. Pero cuando los dinosaurios salen de sus jaulas y crean el caos, estos jóvenes tendrán que sobrevivir a una situación hostil.

Sábado 23 de enero

'It’s A Sin' (HBO España)

'It's A Sin' es la nueva creación de Russell T. Davies HBO

It's A Sin explora las vidas de Ritchie, Roscoe y Colin mientras comienzan una nueva vida en Londres a principios de la década de 1980. Sin conocerse entre sí, estos jóvenes homosexuales y su mejor amiga Jill, se encuentran y comparten aventuras. Pero la incidencia de un nuevo virus está aumentando y pronto sus vidas se pondrán a prueba de forma inesperada. A medida que pasa la década, y crecen a la sombra del SIDA, están decididos a vivir y amar con más fuerza que nunca. HBO se queda con la nueva serie de Russell T. Davies después del éxito del estreno de su anterior obra, Years and Years.

'Painting with John' (HBO España)

Mitad tutorial de meditación, mitad charla frente a una hoguera, cada episodio de esta serie muestra al artista cómodamente sentado en su mesa de trabajo, donde perfecciona sus intrincadas técnicas de acuarela y comparte su reflexiones sobre lo que ha aprendido de la vida. Combinando imágenes de las pinturas de John Lurie, música original y un punto de vista irreverente al aprovechar su vertiente de artista infantil, su ambivalencia general hacia la fama, y más, la serie nos recuerda que debemos reservar un poco de tiempo todos los días para ser creativos, divertirnos y ser un poco traviesos.

