Dieciséis años después de emitir su final, Sexo en Nueva York se prepara para su regreso. La serie volverá con 10 nuevos episodios a HBO Max antes de que acabe el 2021 en And Just Like That..., el nombre que le han dado a esta entrega que vendrá en formato de serie limitada en el que solo serán tres amigas, porque salvo cambios de última hora, Kim Katrall, la actriz que interpreta a Samantha, no está vinculada al proyecto.