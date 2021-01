Lo que tienes que ver este fin de semana: 'The Investigation’, ‘One Night in Miami’ y 'Supongamos...'

Se acabaron las fiestas navideñas, pero las recomendaciones de SERIES Y MÁS seguirán intentando hacer que la cuesta de enero sea un poco más fácil. Como cada viernes, incluyen un título de estreno, una temporada para ver en maratón y una serie de catálogo por descubrir, disponibles en plataformas como Movistar+, Amazon Prime Video o Netflix. Esperamos que las disfrutes.

El estreno que no te debes perder: 'One Night in Miami' (Amazon Prime Video)

De qué va:

El 25 de febrero de 1964, Cassius Clay celebró su título mundial de peso pesado en una habitación de hotel con sus tres amigos más cercanos: el activista Malcolm X, el cantante Sam Cooke y la estrella del fútbol americano Jim Brown. Con el movimiento de derechos civiles moviéndose en las calles, estos hombres se enfrentan a una noche que les ayudará a definir una nueva época para ser negro en Estados Unidos.

Por qué tienes que verla:

One Night in Miami es, junto a la estupenda Sound of Metal, la mejor baza de Amazon Prime Video para la próxima edición de los Oscar. No es de extrañar: el debut en la dirección -cinematográfica, en televisión se ha puesto detrás de las cámaras de varias series de primer nivel- de la multipremiada Regina King (Watchmen) es una inspirada, vigente y entretenidísima reflexión sobre la experiencia del hombre negro en la América de los años 60. Leslie Odom Jr. (la gran revelación de Hamilton) y el desconocido Kingsley Ben-Adir destacan en un eléctrico reparto que aprovecha al máximo los estupendos diálogos de Kemp Powers. El dramaturgo salta al cine para hablar de la fama, el activismo y el racismo después de un año marcado -entre otras cosas, 2020 ha dado demasiado de sí- por el movimiento Black Lives Matter y la muerte de George Floyd.

Perfecta para maratonear: 'Supongamos que Nueva York es una ciudad' (Netflix)

Martin Scorsese dirige a Fran Lebowitz en 'Supongamos que Nueva York es una ciudad' Netflix

De qué va:

Fran Lebowitz tiene muy claro lo que le gusta y lo que no. La crítica y ensayista lleva décadas expresando sus opiniones, a veces con tono criticón, y siempre con vehemencia. Neoyorquina hasta la médula, Lebowitz ha convertido el hablar sin rodeos en una forma de arte, convirtiendo sus observaciones sobre la ciudad y sus habitantes en un comentario continuo y contundente que no deja títere con cabeza. Supongamos que Nueva York es una ciudad convierte los pensamientos de Lebowitz en una especie de guía para sobrevivir a la ciudad que nunca duerme.

Por qué tienes que verla:

Da igual si ya te era familiar la figura de Fran Lebowitz (como a Pedro Almodóvar, fan confeso de la escritora desde hace cuarenta años) o si eres un recién llegado a esta especie de vuelta de tuerca neoyorquina y femenina a Larry David. No importa si estás obsesionado con la ciudad de Nueva York -¿cómo no estarlo después de verla durante tantos años en el cine?-o en realidad crees que esa jungla de asfalto es la representación del infierno en la Tierra. La nueva apuesta documental de Netflix es imprescindible para desconectar durante siete episodios de media hora de nuestras miserias y disfrutar del ingenio, la indignación y el nervio de una mujer que ha dedicado toda su vida a estudiar el comportamiento humano en el lugar más salvaje del planeta. No podemos prometerte que vayas a reírte tanto como lo hace Martin Scorsese (director del documental, amigo de la protagonista y entrevistador en la mayoría de sus pasajes), pero no te arrepentirás de subirte al tren (o, en su caso, el metro o el taxi) de Fran Lebowitz.

Para descubrir: 'The Investigation: El caso del submarino' (Movistar+)

'The Investigation' comparte equipo con 'Borgen'. Movistar+

De qué va:

Copenhague, agosto de 2017. La policía recibe la denuncia de desaparición de una periodista sueca llamada Kim Wall. Lo último que se sabe de ella es que subió a bordo de un submarino casero con la intención de entrevistar a su constructor y propietario. Pocas horas después, encuentran el submarino hundido y consiguen rescatar a su capitán, a quien interrogan sobre los hechos. No hay rastro de la periodista ni pruebas concluyentes, y las declaraciones son contradictorias. Jens Møller, jefe de la unidad de homicidios de la policía, se hace cargo del retorcido caso, que no para de complicarse a cada paso. Una investigación que avanza bajo la presión de un fiscal que necesita pruebas para construir un caso sólido, unos padres en busca de respuestas y unos medios de comunicación hambrientos de titulares.

Por qué tienes que verla:

Tobias Lindholm, guionista Borgen y hombre de confianza de Thomas Vinterberg en La caza y la inminente Otra ronda, demuestra que el morbo y los fuegos artificiales son herramientas prescindibles para retratar historias basadas en hechos reales. Incluso en casos tan mediáticos y rocambolescos como este. En la última gran apuesta europea de Movistar+ Lindholm se centra en la víctima, la familia y aquellos que intentan que se haga justicia. El responsable del crimen pasa a un segundo plano: los personajes siempre se refieren a él como "el sospechoso" y no aparece ni se le escucha en ningún momento. The Investigation explora en profundidad la extenuante labor policial de un equipo de policías que, a pesar de creer saber lo que ha pasado, no son capaces de encontrar las pruebas para demostrarlo. La obsesión, las consecuencias que provocan la dedicación en las vidas personales de los agentes y la delicada relación del investigador con los medios de comunicación y la familia de la víctima son la espina dorsal de una ficción en ocasiones limitada por su propio formato, pero que acaba con uno de los finales más emocionantes de la televisión reciente. "Ojalá no me hubieran conocido nunca". Al final los nórdicos no tienen el corazón tan frío.

