Aún no hay confirmación oficial por parte de Netflix o Aziz Ansari, pero según informan algunos medios británicos, la tercera temporada de Master of None, serie de la que no se sabía nada desde que finalizó su segunda entrega en 2017, está en marcha. Parte del rodaje de los nuevos episodios se realizó en Londres en la primavera de 2020, antes de que se suspendieran las producciones por la crisis del coronavirus, y contaron con la participación de la actriz Naomi Ackie (The End of the F**cking World).