Lo que tienes que ver este fin de semana: 'David Copperfield', 'Cobra Kai' y 'Queer as Folk'

Para que decidir qué ver en estos días de fiesta no sea un agobio, en SERIES & MÁS hemos preparado varias listas con opciones variadas, como esta con 10 series y películas para despedir el año por la puerta grande o este repaso a las mejores series que nos dejaron en 2020.

Tranquilos, eso no quiere decir que vayamos a faltar a nuestra cita semanal. Aquí van las recomendaciones del primer fin de semana de 2021. Como cada viernes, incluyen un título de estreno, una temporada para ver en maratón y una serie de catálogo por descubrir, disponibles en plataformas como Netflix, Disney+, Movistar o Filmin, entre otras.

Esperamos que las disfrutes.

El estreno que no te debes perder: 'La increíble historia de David Copperfield' (Movistar +)

La nueva versión del clásico de 'David Copperfield' tiene un reparto espectacular. Movistar+

De qué va

David Copperfield es un niño al que su padrastro abandona tras la muerte de su madre. Sin embargo, el chico hace todo lo posible para demostrar que tiene lo necesario para triunfar. Ambientada en 1840, David viaja por un mundo que trata de apartarle mientras él busca un hueco en el que encajar. Desde su triste infancia hasta el descubrimiento de su talento como escritor, el viaje del joven está marcado por la diversión y lo trágico.

Por qué tienes que verla

Armando Iannucci podría parecer a simple vista una elección marciana para revisitar el clásico de Charles Dickens. Y así es: el genial creador de la serie Veep y la sátira In the loop consigue coger una historia conocida por todas y darle su toque personal, desbarrado y, por momentos, brillante. Dev Patel es un estupendo David Copperfield en esta comedia de época que apuesta por una elección de actores que no entiende de colores o razas. Cualquiera que conozca la obra de Iannucci sabe que las palabras “corrección política” no aparecen en su diccionario. Hugh Laurie (House) y Peter Capaldi (Doctor Who) se lo pasan en grande en una propuesta refrescante que se pasa las convenciones del cine de época por el arco del triunfo. No todo lo que hace funciona, pero siempre es estimulante.

Perfecta para maratonear: 'Cobra Kai' (Netflix)

De qué va

Cobra Kai transcurre 30 años después del Campeonato de Kárate de All Valley de 1984. Ahora, un triunfador Daniel LaRusso (Ralph Macchio) lucha por mantener cierto equilibrio en su vida sin los consejos del señor Miyagi y debe enfrentarse a su antiguo adversario, Johnny Lawrence (William Zabka), que está sin blanca y desea redimirse con la reapertura del Cobra Kai, el controvertido ‘dojo’ de kárate.

Por qué tienes que verla

Netflix supo ver el potencial de una serie había sido creada originalmente para YouTube Red. La atípica secuela de Karate Kid se unió al club de La casa de papel, Lucifer o You: series que habían pasado (casi) desapercibidas en tu canal de origen antes de explotar en Netflix. Tras varios meses en los que el fenómeno ha crecido exponencialmente, la plataforma de streaming abre el 2021 con el estreno de la tercera temporada, la última antes de hacerse con el control creativo de la serie. Cobra Kai rompe con el arquetipo de saga ahogada por la nostalgia y la mitología de su pasado al situarse desde su arranque en el otro lado del ring: el enemigo de un Daniel-san ahora convertido en un gañán pese a todo. La cuarta entrega ha sido confirmada. Después del emocionante final de los nuevos episodios es todo un alivio.

Para descubrir: 'Queer As Folk' (Filmin)

'Queer As Folk' estuvo en los albores de la revolución arcoiris. Filmin

De qué va

Tres jóvenes homosexuales viven en el Manchester de finales de los años 90. Son Stuart Jones (Aiden Gillen, Meñique de Juego de tronos), el rico y guapo del grupo; Vince Tyler (Craig Kelly), el divertido; y Nathan Maloney (Charlie Hunnam, antes de darse a la hipertrofia en Hollywood), el salvaje. Cada uno tiene diferentes formas de enfrentarse a su sexualidad y al día a día en una sociedad occidental que todavía no ha abierto los brazos a la comunidad LGTB.

Por qué tienes que verla

Antes de que llegara Queer as Folk los (pocos) esfuerzos por incluir a la comunidad homosexual en la televisión se habían hecho desde la heteronormatividad y/o en roles secundarios que no tenían que sostener sobre sus hombros el destino de la serie. Russell T. Davies, el creador de Years and Years y otros títulos de temática LGTB de culto como Cucumber o Banana, se atrevió a poner la experiencia homosexual (masculina) en el centro de la ficción, sin concesiones ni medias tintas. La serie británica puso la pica en Flandes con una propuesta encantadora, descarnarda y muy breve (solo tiene 10 episodios), al más puro estilo inglés. De 2000 a 2005 se emitió su remake americano, más dado al melodrama y los salseos, pero igualmente generacional. ¿Qué mejor que estos primeros días de enero para recordar o descubrir dónde empezó la revolución arcoiris en televisión?

