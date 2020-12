Las series que tienes que ver esta semana: de 'Your Honor' a 'Los Bridgerton'

Podríamos pensar que, a menos de dos semanas de que acabe el año, los estrenos nos iban a dar un respiro para que tuviéramos tiempo de recuperar lo que tenemos pendiente por ver de lo mejor de 2020, pero los próximos 7 días vienen cargados con novedades como el regreso de Brian Cranston y Maisie Williams a la televisión, la primera serie de Shondaland en Netflix o la nueva película de Pixar. Esta es la guía de estrenos en las plataformas de esta semana.

Lunes 21 de diciembre

Your Honor (Movistar)

Brian Cranston regresa a las series de televisión en un drama legal creado por Peter Moffat (The Night Off) y producido por el matrimonio King (The Good Fight). Cranston interpreta aquí a un respetado juez que se enfrenta al dilema de arriesgar su responsabilidad moral y ética para salvar la vida de su hijo, culpable de un crimen.

Martes 22 de diciembre

El beso de Singapur (Filmin)

Christopher Hampton (ganador del Óscar por el guion de Las amistades peligrosas) firma esta adaptación del clásico británico de JG Farrell protagonizada por Charles Dance (Juego de tronos), una comedia dramática que gira alrededor de un triángulo amoroso durante la invasión japonesa de Singapur a principios del siglo XX.

La materia oscura - Final de temporada (HBO España)

La segunda temporada de la adaptación de las novelas de Phillip Pullman, que protagonizan Dafne Keen, Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda, llega a su final con un emocionante y épico séptimo episodio que deja varias puertas abiertas para desarrollar en una tercera entrega, que aún no ha sido confirmada oficialmente, pero en cuyos guiones ya está trabajando el equipo.

Miércoles 23 de diciembre

Cielo de medianoche (Netflix)

George Clooney dirige y protagoniza esta película postapocalíptica que narra la carrera contrarreloj de Augustine (Clooney), un solitario científico instalado en el Ártico, cuya misión es impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a una Tierra amenazada por una misteriosa catástrofe mundial. David Oyelowo, Kyle Chandler, Demian Bichir y Tiffany Boone completan el reparto de esta adaptación de Good Morning, Midnight, la aclamada novela de Lily Brooks-Dalton.

Two Weeks To Live (HBO España)

Maisie Williams (Juego de tronos) interpreta en esta miniserie a Kim Noakes, una joven que cree que el mundo acabará en dos semanas por una explosión nuclear, y decide inventar ese tiempo en cazar al hombre que asesinó brutalmente a su padre años antes.

Maisie Williams protagoniza 'Two Weeks To Live'

Sian Clifford, actriz a la que vimos en Fleabag y Quiz, dará vida a su madre, con la que la protagonista ha vivido aislada de la sociedad preparándose para sobrevivir ante un hipotético apocalipsis.

Viernes 25 de diciembre

Los Bridgerton (Netflix)

Julie Andrews da voz a la narradora de la primera serie de la factoría de Shonda Rhimes en Netflix, una adaptación de las novelas de Julia Quinn. Esta historia sigue a los hijos de la poderosa familia Bridgerton en el competitivo mercado matrimonial del Londres del período Regencia, en especial a Daphne, la hija mayor, que espera seguir los pasos de sus padres y casarse por amor.

Soul (Disney+)

¿Qué es lo que hace que tú seas… TÚ? eso es lo que se pregunta el nuevo largometraje de Pixar Animation Studios, en el que Joe Gardner, un profesor de música de instituto, termina en Más Atrás, un lugar de fantasía donde las nuevas almas reciben su personalidad antes de ir a la Tierra.

'Soul', la nueva película de Pixar, se estrena en Navidad.

Allí se une a 22, un alma precoz que nunca ha entendido el atractivo de la experiencia humana. El guion lo firma Pete Docter, guionista de películas como Up, Wall-E y Toy Story.

Superniños (Netflix)

Robert Rodríguez y Pedro Pascal se reúnen después de The Mandalorian en esta secuela en la que los hijos de los superhéroes de la Tierra se verán obligados a colaborar entre ellos para rescatar a sus padres, que han sido secuestrados por unos invasores alienígenas.

Domingo 27 de diciembre

Física o Química: El reencuentro (Atresplayer Premium)

La boda de Yoli (Andrea Duro) será la excusa que reunirá a los protagonistas de Física o Química, un encuentro en el que recordarán los buenos momentos, pero también reavivará los roces entre ellos, lo que hará que algunos secretos terminen saliendo a la luz.