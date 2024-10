Acaba de estrenarse en España: el apasionante regreso de un universo apocalíptico y emblemático

Los zombis están de vuelta. El spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon acaba de regresar con el estreno de su temporada 2, que ya está disponible en AMC+ con una nueva tanda de episodios titulada The Book of Carol.

En ella, Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride), que son dos de los personajes más queridos por los fans de la saga, regresan para enfrentarse a viejos demonios del pasado. Ella hará lo posible por encontrar a su amigo y él luchará con su decisión de quedarse en Francia, provocando ciertas tensiones en el Nido.

Además, el movimiento de Marion Genet (Anne Charrier) irá cobrando fuerza, colocando a Pouvoir en un violento rumbo de colisión con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia.

Tráiler temporada 2 de 'The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book Of Carol'

En medio de este apasionante viaje, vimos a Daryl conectar con la monja Isabelle (Clémence Poésy), que quiso cuidar de él y ayudarle a recuperarse. Este nuevo vínculo también será crucial en los nuevos episodios y, de hecho, el propio Norman Reedus ya adelantó que se puede esperar de él algo más que una amistad.

“Creo que es un poco más que eso. Daryl ha estado luchando toda su vida, tomando las riendas de su vida adulta. Y nunca ha tenido esta oportunidad [de enamorarse]", comentaba el actor en unas declaraciones recogidas por TV Insider.

"Cada vez que surge la situación, él no sabe cómo actuar. No sabe ligar", añadió, diciendo que Isabelle es "alguien que le mostró su verdadero yo, detrás del traje de monja y detrás de la historia de su pasado, y eso significa mucho para él. Una vez que rompes la cáscara y él puede ver su interior, la ve de una forma diferente".

La segunda temporada de la The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol está protagonizada por Norman Reedus, Melissa McBride, Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner David Zabel, junto a Scott M. Gimple, Norman Reedus, Melissa McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman y Steve Squillante.

El rodaje en España

Cuando la primera temporada se estrenó a finales de 2023, se convirtió rápidamente en el estreno más visto del canal AMC+ y su tercera entrega se ha rodado en España, concretamente en Madrid y varias localizaciones como Galicia, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Acaban de meter un autobús en la calle Arlaban. Esto es increíble de vivir. pic.twitter.com/fsy3kZ7If3 — •ℝ𝕒𝕢𝕦𝕖𝕝 ℝ𝕦𝕓𝕚𝕠• (@isilielmiller) August 24, 2024

Los actores Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay formarán parte del reparto principal, mientras que Hugo Arbués y Candela Saitta, entre otros, se unirán como actores de reparto a los nuevos episodios.

Entre otras localizaciones, recientemente ha llamado la atención cómo han convertido la ciudad de Madrid en Londres, incluso colocando un autobús rojo con el cartel de Trafalgar Square en lugares tan icónicos como las calles Arlabán y Madrazo, situadas cerca de la Puerta del Sol. En algunas imágenes capturadas por fans y viandantes, se ve cómo las calles fueron transformadas para recrear el entorno apocalíptico de la serie, con coches abandonados y vegetación.