Qué fue de los actores de 'El proyecto de la bruja de Blair': así viven 25 años después del estreno de la película

Hace 25 años ocurrió un fenómeno cultural que jamás volverá a repetirse. El proyecto de la bruja de Blair fue la primera película que se hizo viral a pesar de haber sido producida antes de que existiera el concepto y las tecnologías que lo facilitan.

Cuando se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en la medianoche del 23 de enero de 1999, la campaña de marketing promocional se basó en el cartel que ilustra este texto. Durante esa histórica proyección y las siguientes, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez hicieron esfuerzos para divulgar la película como un material real encontrado, distribuyendo folletos en los que pedían a los espectadores que aportaran cualquier información que permitiera encontrar a los estudiantes desaparecidos.

En junio de ese año, se lanzó el sitio web oficial de la película, que incluía informes policiales falsos y entrevistas, lo que, sumado a las imágenes encontradas, provocó debates en Internet sobre si la película era un documental real o una obra de ficción.

La táctica de la campaña consistía en decir a los espectadores, a través de carteles de personas desaparecidas, que los personajes habían desaparecido mientras investigaban en el bosque en busca de la mítica Bruja de Blair.

La maldición de la bruja de Blair, un falso documental, se emitió en Sci-Fi Channel el 12 de julio de 1999 como si fuera real. La leyenda describe los asesinatos y desapariciones de algunos de los residentes de Blair, Maryland (un pueblo ficticio en el emplazamiento de Burkittsville, Maryland) entre los siglos XVIII y XX.

Los protagonistas de la película en 1995

Los residentes achacaban estos sucesos al fantasma de Elly Kedward, una habitante de Blair acusada de practicar la brujería en 1785 y condenada a muerte por exposición. La maldición de la bruja de Blair presenta la leyenda como real, con artículos de prensa, noticiarios, reportajes televisivos y entrevistas escenificadas

La página de IMDb también incluyó a los actores como "desaparecidos, presuntamente muertos" durante el primer año de la película y en la web oficial había testimonios de actores haciéndose pasar por policías e investigadores y fotos de la infancia de los tres protagonistas para añadir una sensación de realismo. En agosto de 1999, el sitio web había recibido 160 millones de visitas.

La película

El proyecto de la bruja de Blair es la historia ficticia de tres estudiantes de cine -Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard- que en 1994 se adentran en las Black Hills, cerca de Burkittsville (Maryland), para filmar un documental sobre un mito local conocido como la Bruja de Blair. Los tres desaparecen, pero su equipo y las imágenes se descubren un año después. El supuesto "metraje encontrado" es la película que ve el espectador.

Rodada con un presupuesto original de 60.000 dólares, la película tuvo un coste final de 700.000 dólares tras los montajes de postproducción. El proyecto de la bruja de Blair recaudó casi 250 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en una de las películas independientes más taquilleras de todos los tiempos, así como en la 29.ª película de terror más rentable, además de un éxito inesperado.

Heather Donahue

Su primer plano es una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. En la primera década de los 2000 trabajó en películas como Boys and Girls, Seven and a Match o Manticore, y en series como Taken, Sin rastro o Colgados en Filadelfia.

Su último papel como actriz fue en 2008, en la película de terror The Morgue, que se estrenó directamente en DVD. Cuatro años después anunció que se retiraba definitivamente de la actuación. A partir de entonces, se convirtió en cultivadora de marihuana medicinal y guía espiritual.

En 2020, cambió formalmente su nombre a Rei Hance. Hance declaró en una entrevista en 2021 que le pagaron una suma de dinero por el uso de su imagen en la secuela, pero que había sido después de ocho años de "fracaso constante" en su vida, por lo que "cogí ese dinero y me dediqué a conducir por Norteamérica, emborrachándome durante unos dos años, y esperando morir. Como si ya no quisiera seguir viva". Posteriormente se trasladó a Maine y desde entones está sobria. Es budista practicante.

Joshua Leonard

El actor tuvo papeles como invitado en Ley y Orden, Sin Rastro y Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales. Su último crédito televisivo fue en la serie FBI, en un episodio emitido en 2018.

En cine, ha participado en películas como Sally (2000), Altered (2006), The Objective (2008) o Satanic Hispanics (2002). Su último crédito hasta la fecha es en una película titulada Ghost Game, de 2024.

Actualmente, es propietario del teatro 'The Big Blue Door' en Hawthorne, Nueva York, y suele asistir a convenciones de terror para conocer a los fans de La Bruja de Blair.

Michael C. Williams

Aunque ningún papel fue tan destacado como su debut, Williams es el único de los tres protagonistas que ha hecho carrera continuada en Hollywood.

Ha participado como actor en decenas de películas y series como el telefilme de HBO Live from Bagdad, la película dramática Things Behind the Sun, dirigida por Allison Anders; la película cómica The Shaggy Dog, con Tim Allen; o Men of Honor, con Robert De Niro y Cuba Gooding, Jr.

En 2009, protagonizó la película Humpday, ganadora del Independent Spirit Award, por la que obtuvo el premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Gijón. También ha aparecido en la serie de HBO Hung y en la serie de Showtime United States of Tara.

Leonard dirigió el cortometraje The Youth in Us, que se proyectó en el Festival de Sundance de 2005. Le siguió el documental artístico Beautiful Losers, que ganó el Gran Premio del Jurado en CineVegas en 2008.

En 2011, Leonard protagonizó la ópera prima de Vera Farmiga, Higher Ground, en la que interpreta a un hombre religioso enfrentado a su esposa. También coescribió, dirigió y protagonizó The Lie, un cuento moral diabólico adaptado de la historia del aclamado autor T. C. Boyle.

Leonard apareció después junto a Dakota Fanning en The Motel Life (2012). Al año siguiente, protagonizó junto a Carol Kane y Natasha Lyonne la comedia negra Clutter, y coprotagonizó la película deportiva Snake and Mongoose.

En 2014, Leonard coprotagonizó la película dramática If I Stay y participó en la tercera temporada de Bates Motel en el papel de James Finnigan, profesor de psicología e interés amoroso de Norma Louise Bates.

En los últimos diez años ha aparecido en series como True Detective, Scorpion, Togetherness o MacGyver y en las películas Depraved, Bliss o The Drop. Desde 2015 está casado con la actriz Alison Pill.

Los protagonistas reclaman pagos residuales

A pesar de ser la película independiente más exitosa de la historia, sus protagonistas no consideran que se les haya retribuido su trabajo de manera justa. Además, de las molestias de que sus nombres reales y su imagen se hayan usado sin que hiciera falta su autorización en algunos proyectos derivados posteriores.

Tal como informó Variety en junio, los tres actores enviaron una carta abierta a Lionsgate el 20 de abril en la que solicitaban una "consulta significativa" sobre cualquier proyecto futuro relacionado con La bruja de Blair que pudiera dar lugar al uso de sus nombres y rostros, y solicitan pagos residuales retroactivos y futuros por la película "equivalentes a la suma que se nos habría asignado a través del sindicato de actores SAG-AFTRA, si hubiéramos tenido una representación sindical o legal adecuada cuando se hizo la película".