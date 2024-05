Muere Elizabeth MacRae, actriz de 'Hospital General' y 'Gomer Pyle: USMC', a los 88 años

Elizabeth MacRae, actriz conocida por sus papeles en series como HospitalGeneral y Gomer Pyle, USMC, ha fallecido a los 88 años. El deceso tuvo lugar el pasado 27 de mayo en Fayetteville, Carolina del Norte, que fue donde creció.

"Tenía una vida maravillosa. Era brillante y elocuente. Todavía recibía cartas de admiradores en Highland House", dijo de ella su sobrino, Jim McRae, en unas declaraciones a City View. También habló sobre ella el medio Mayon Weeks, que incluyó a MacRae en el Salón de la Fama de las Artes Escénicas de Fayetteville.

"Elizabeth tenía el 'factor X' que es una parte importante de ser artista. Ella 'iluminaba la habitación' cuando estaba presente, y esa presencia teatral floreció cuando protagonizó la obra Picnic, en el Teatro Regional Cape Fear. Era una persona cálida y agradable con quien estar, y una intérprete atractiva en el cine y en el escenario. Una hija preciada de nuestra comunidad de Fayetteville", expresaron.

Elizabeth MacCrae nació en Columbia, Carolina del Sur, y creció en Fayetteville, y comenzó su carrera en el mundo de la interpretación en el año 1956. Después de graduarse, MacRae hizo la audición para la producción teatral de Saint Joan de Otto Preminger en 1956. Aunque no consiguió un papel, siguió dedicándose al mundo del espectáculo y se mudó a la ciudad de Nueva York, donde estudió con Uta Hagen en el Herbert Berghof Studio y ganó cierta experiencia en producciones fuera de Broadway.

MacRae consiguió su primer papel televisivo interpretando a una testigo en la serie judicial The Verdict Is Yours. Poco a poco fue labrando una carrera que abarcó 25 años, apareciendo en programas de televisión como Route 66, Surfside 6, Rendezvous, The Fugitive, Judd for the Defense, Gunsmoke, Bonanza, I Dream of Jeannie y The Andy Griffith Show, entre otros.

Jim Nabors y Elizabeth MacRae en 'Gomer Pyle, USMC'