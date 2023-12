Las mejores películas de diciembre (2023): de 'Anatomía de una caída' y 'La sociedad de la nieve' a 'Wonka'

El 2023 está a punto de terminar y tiene previsto hacerlo exprimiendo su potencial hasta prácticamente el último día y aprovechando para estrenar las últimas mejores películas del año. Sin duda, el mes de diciembre ha dado para mucho y despide una temporada cinematográfica inigualable, con películas de todos los tipos y para toda clase de públicos.

Se incluyen títulos como el de Saltburn, la película más polémica del año y que más ha dividido a crítica y público; y también Wonka, un éxito inesperado que demuestra que deberíamos confiar más en Paul King como director.

Por otro lado, están la entretenida Theater Camp, una pequeña joya que llegó a Disney+ sin hacer apenas ruido; y La sociedad de la nieve, la impresionante historia de supervivencia que estrenó J.A. Bayona en algunos cines seleccionados.

Y por último, el alucinante thriller Anatomía de una caída, que disecciona minuciosamente la historia de un matrimonio; y la sensacional Fallen Leaves, del aclamado cineasta finlandés Aki Kaurismäki.

' Saltburn '

Mientras lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), que le invita a Saltburn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable.

Aunque destaque más por su forma que por el fondo, hay que reconocer que esta es una distracción asumible y que se puede disculpar. El contenido narrativo no es sorprendente ni innovador, pero no por ello hace que la película no se quede con nosotros cuando llegan los créditos finales.

Disponible en: Amazon Prime Video

'Theater Camp'

Basada en el cortometraje del mismo nombre y rodada como falso documental, la película se sitúa en el AdirondACTS, un rudimentario campamento de teatro en el norte del estado de Nueva York que es un paraíso para los artistas en ciernes. Después de que su indomable fundadora, Joan (Amy Sedaris), caiga en coma, su despistado hijo Troy (Jimmy Tatro) tendrá la tarea de mantenerlo en marcha.

Solo por su duración -apenas dura 90 minutos- ya tenía todas las de ganar, pero es que también es una película muy divertida y tierna hecha por y para los amantes del teatro que lo muestra como un lugar donde cualquier persona es bienvenida y donde pueden sentir que encajan cuando parecen no hacerlo en otros lugares.

Disponible en: Disney+

'Wonka'

Basada en el extraordinario personaje de Charlie y la fábrica de chocolate, el libro infantil más icónico de Roald Dahl, la película cuenta la maravillosa historia de cómo el inventor, mago y chocolatero más importante del mundo se convirtió en el popular Willy Wonka (Timothée Chalamet) que conocemos hoy.

Parecía estar todo contado ya con las versiones de Gene Wilder y Johnny Depp, pero el director de esta película Paul King ha demostrado que no es así y que a veces está justificado exprimir hasta la última gota del jugo. Una delicia ideal para disfrutar en familia.

Disponible en: cines

'La sociedad de la nieve'

El impresionante relato de supervivencia que vivieron los 29 pasajeros que sobrevivieron al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972 ya ha pasado a la historia como una de las mejores películas de J.A. Bayona (El orfanato, Lo imposible). Y también como una de las producciones españolas que afortunadamente está teniendo presencia en el panorama internacional y la carrera al Oscar.

Se trata de una obra espectacular y magnífica y de lo mejor que nos ha regalado este año, aunque hayamos tenido que esperar 13 años para poder verla finalmente desde que al cineasta se le ocurrió adaptar la obra de Pablo Vierci mientras rodaba Lo imposible.

Disponible en: cines y en Netflix a partir del 4 de enero

'Anatomía de una caída'

Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira.

Este thriller psicológico y drama judicial de Justine Triet fue la ganadora de la Palma de Oro a la mejor película de la última edición del Festival de Cannes. Un estimulante ejercicio que, entre otras cosas, demuestra la imposibilidad de sacar conclusiones objetivas partir de extractos de interacciones de las que no se forma parte, porque carecen del contexto histórico de la relación entre los involucrados. Y que es una obra imponente y fascinante dirigida con una precisión soberbia.

Disponible en: cines

'Fallen Leaves'

La también triunfadora en Cannes y ganadora del Premio del Jurado en el festival sigue a Ansa, una mujer soltera que vive en Helsinki. Trabaja con un contrato de cero horas en un supermercado, abasteciendo los estantes y luego clasifica el plástico reciclable. Una noche se encuentra accidentalmente con el igualmente solitario trabajador Holappa, un alcohólico. Contra todo pronóstico y malentendidos, intentan construir una relación. Como resultado, Holappa logra controlar su adicción al alcohol.

Reconocido por su estilo minimalista y su interés por retratar la realidad de las clases sociales más desfavorecidas, Aki Kaurismäki se ha convertido en uno de los directores europeos más admirados del panorama cinematográfico. Y Fallen Leaves es una evidencia más que lo demuestra y que despide el año por todo lo alto.

Disponible en: cines

