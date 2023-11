"Compartiste tu corazón con nosotros para crear una familia": así recuerda David Schwimmer a Matthew Perry

"Y nosotros le queríamos profundamente. Formaba parte de nuestro ADN. Siempre fuimos seis . Era una familia elegida que cambió para siempre el rumbo de lo que éramos y cuál iba a ser nuestro camino. Matty SABÍA que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no oía "reír" pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si lo consiguió. Nos hizo reír a todos. Y reír mucho ".

"En las dos últimas semanas, he estado repasando los mensajes que nos enviábamos. Riendo, llorando y volviendo a reír. Los guardaré para siempre. Encontré un mensaje que me envió de la nada un día. Lo dice todo. Hacerte reír me ha alegrado el día. Me ha alegrado el día", a lo que ella respondió "aww la primera de miles de veces".

Aniston finalizó su despedida con las siguientes palabras: "Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir '¿podrías ESTAR más loco?'. Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día...".