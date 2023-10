El increíble cambio físico de Jaleel White, el icónico Steve Urkel, 25 años después del fin de la serie

Dieciocho años antes del estreno de The Big Bang Theory, la televisión había sido conquistada por un "nerd" con gafas del alta graduación, empollón y aficionado a la química. Su personaje era el hijo de los vecinos de la familia protagonista y el plan era que apareciese solo en un episodio, pero Steve Urkel causó tanta sensación entre el público de Cosas de casa, que se convirtió en la estrella absoluta de la serie, que este año celebra el 25 aniversario de su final, emitido en septiembre de 1998.

Interpretado por Jaleel White, que cuándo se estrenó la serie en ABC tenía 12 años, el éxito de Urkel fue tal, que transformó la esencia de una historia cuya intención inicial era mostrar los problemas de una familia cotidiana de los Estados Unidos con tramas serias y un mensaje moralizador al final de cada capítulo. Sin embargo, gracias a la llegada de Urkel, la serie se convirtió en una comedia; una de las más recordadas de la década de los 90.

Family Matters (Cosas de casa en España y Todo queda en familia en Latinoamérica), es una sitcom estadounidense sobre una familia afrodescendiente de clase media que vive en Chicago. Surgió como un spin-off de la serie Primos lejanos (Perfect Strangers), en la que el personaje de Harriette Winslow era la ascensorista en el edificio del periódico donde trabajaban los protagonistas.

Originalmente, la serie estaba centrada en el personaje Carl Winslow, oficial de policía y su familia: su esposa Harriette, y sus hijos Eddie, Laura y Judy. En la mitad de la primera temporada (Laura's First Date, 1x12), apareció Urkel, su joven vecino; eterno enamorado de la hija mayor de los Winslow, patoso, con espíritu de inventor loco y con un gran corazón.

Stefan Urquelle, el alter ego seductor

White también interpretó en la serie a Stephan Urquelle, el alter ego de Steve Urkel, personaje que surge en el episodio Dr. Urkel and Mr. Cool de la quinta temporada, en el que Steve se siente muy frustrado por no ser popular entre la gente de su instituto, porque sabe que así no será capaz de conquistar a su amada Laura.

Steve inventa entonces una máquina que modifica su ADN y le convierte en una persona totalmente distinta, cambiando no solo su personalidad, también sus rasgos físicos, con un carácter seductor y completamente distinto a la versión del Urkel que conocían todos.

Al final del episodio, Urkel vuelve a adaptar su forma habitual, pero esa no sería la última vez que se vería al personaje de Stefan Urquelle ni que la serie jugaría con elementos de ciencia ficción, como cuando inventa una máquina para clonar seres humanos, lo cual, por supuesto, no acaba bien.

El baile de Urkel

En el episodio Life of the Party de la segunda temporada apareció el icónico baile de Urkel, que el personaje repitió en algunas de las otras comedias en las que apareció como invitado en un episodio. Una de ellas fue Step by Step, en el episodio titulado, apropiadamente, The Dance.

ABC sacó una cinta de casete promocional de la canción que baila Urkel en la escena y camisetas en cantidades limitadas. Jaleel White hizo el baile en la 5.ª edición de los American Comedy Awards junto a Bea Arthur de Las chicas de oro, y Rick y Morty le hizo un homenaje en el episodio Ricksy Business.

Hugh Laurie y Jaleel White en la temporada 8 de 'House'

La vida tras Urkel

Cuando la serie terminó en 1998, White tenía 21 años y estaba afectado por la muerte de su íntima amiga y coprotagonista en la serie, Michelle Thomas (Myra en la serie), a causa de un cáncer de estómago.

Un año después, White protagonizó la comedia Grown Ups (1999-2000). Cuando fue cancelada decidió dejar temporalmente la actuación para estudiar cine y televisión en la UCLA en Los Ángeles, California, donde se graduó en 2001.

Debido a la popularidad del personaje, White tuvo dificultades para encontrar otros papeles. Regresó a la interpretación con papeles secundarios en Dreamgirls (2006), y episódicos en series como Boston Legal, House, Castle y Psych.

Fue el primer actor en poner voz al popular personaje de videojuegos de Sega Sonic the Hedgehog. Retomó el papel de Sonic en la película de 2013. En marzo de 2012, White fue concursante en la temporada 14 de Dancing with the Stars, donde quedó en séptimo lugar en la clasificación general.

En abril de 2012, White presentó el programa de juegos de Syfy Total Blackout. En 2020, tuvo un papel recurrente en la serie de Netflix The Big Show Show.

Jaleel White en la actualidad

White retomó el papel de Steve Urkel en 2019 en la serie animada de Cartoon Network Scooby-Doo y compañía. Recientemente ha formado parte del elenco de películas como Hustle (2022), series como The Afterparty.

Tiene pendiente de estreno Star Wars: Skeleton Crew, un nuevo spin-off en acción real de este universo para Disney+ protagonizado por Jude Law, en el que el White será uno de los miembros del reparto regular de la serie.

Al margen de su carrera interpretativa, en 2021, y a través de una asociación con 710 Labs, White lanzó en los dispensarios autorizados de California la línea de cannabis ItsPurpl, con variantes de la popular Purple Urkle, variedad californiana de predominancia índica de un "característico color púrpura y sabor dulce que recuerda a frutas tropicales y uva madura". Al menos, eso es lo que dice su descripción oficial.

