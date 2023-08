El legado televisivo de Robert De Niro: todos sus cameos en series y sus dos futuros proyectos

Ganador de dos premios Oscar por sus interpretaciones en El padrino y Toro salvaje, desde que Robert De Niro empezó su carrera en 1965 en un papel sin acreditar en la película Tres habitaciones en Manhatan siempre ha tenido predilección por la gran pantalla.

A punto de cumplir seis décadas trabajando en cine, el actor se ha dejado ver poco en las series de televisión. En los contados cameos en seis décadas en la industria suele interpretar versiones exageradas de sí mismo que siempre han dejado huella.

Mientras llega el estreno de Zero Days y Bobby Meritorious, que serán su incursión en el medio televisivo como protagonista, y con motivo de su 80 cumpleaños, repasamos sus apariciones en la pequeña pantalla.

'30 Rock' (episodio 5x12)

Jack (Alec Baldwin) decide pregrabar una telemaratón con celebridades que recauden dinero tras un desastre natural para que la suya sea la primera cadena de televisión en emitir el especial consiguiendo así toda la audiencia.

La gracia es que ninguna catástrofe se ha producido aún, por lo que el plan es hacer que los famosos lean textos sobre todo tipo de desastres para tener el material disponible y poder montarlo antes que la competencia. Robert De Niro acepta la propuesta de Jack y lee todo tipo de textos absurdos ante la cámara, ante el chantaje de revelar que creció en Inglaterra.

'Extras' (episodio 2x06)

Convencido de que ha superado a su sitcom y a su agente, Andy se desvincula de sus amigos tras aparecer en Friday Night with Jonathan Ross y hacerse amigo de Ross. Andy también empieza a estar harto de la incompetencia de Darren y le encarga una tarea: encontrar la manera de que conozca a Robert De Niro o ser despedido.

Solo hemos encontrado este vídeo en italiano, pero vale la pena verlo. Solo tenéis que saber que el bolígrafo en cuestión es "pornográfico".

'Sesame Street'

En un sketch De Niro muestra sus dotes interpretativas a Elmo imaginándose a sí mismo como un perro Muppet, un repollo y una versión del propio teleñeco.

Cuando De Niro presentó Saturday Night Live en diciembre de 2004, la rana Gustavo apareció durante su monólogo inicial y le obligó a cantar a dúo Have Yourself a Merry Little Christmas.

'Saturday Night Live'

Ha sido presentador en tres ocasiones, en 2002, 2004 y 2010. También ha hecho cameos en varios programas haciendo en ocasiones parodias de algunos de sus papeles cinematográficos y entre 2018 y 2019 fue estrella invitada en varios programas interpretando al fiscal Robert Mueller.

Sus próximas series

Robert De Niro será el protagonista de Zero Day, actualmente en desarrollo en Netflix, y la primera serie anunciada en su carrera, un thriller dirigido por Leslie Linka Glatter (Homeland), que plantea el problema de cómo encontrar la verdad en un mundo en crisis, aparentemente desgarrado por fuerzas que escapan a nuestro control.

En abril de este año se anunció el segundo proyecto como protagonista de una serie, en este caso de Paramount+. Bobby Meritourious, serie policiaca creada por Billy Ray, guionista ganador del Oscar por Capitán Phillips.

Está ambientada en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que es un reino soberano con un poder y un alcance aparentemente ilimitados. Ahora, un informante en el caso más importante del distrito sur de Nueva York, el personaje interpretado por De Niro, está a punto de destrozar esta institución de renombre. Sólo un hombre puede detenerlo, un legendario expolicía convertido en fiscal, conocido cariñosamente como Bobby Meritourious.

