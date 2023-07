Una serie histórica producida por Kevin Costner y Morgan Freeman recibe autorización para rodar durante la huelga

The Gray House, la serie de espionaje ambientada Guerra Civil que producen Kevin Costner y Morgan Freeman, ha conseguido la autorización para rodar durante la huelga, concedida por el sindicato de actores SAG-AFTRA tras comprobar que el proyecto no está vinculado con ninguno de los estudios de la alianza de productores AMPTP.

Este permiso es otorgado después de realizar esa comprobación y solo con la condición de que los productores del proyecto en cuestión acepten todas las condiciones salariales y de mejoras presentadas por el sindicato de actores en su contraoferta a la AMPTP.

En este caso, el acuerdo provisional se ha concedido a pesar de que The Gray House cuenta con la distribución internacional de Paramount Global Content Distribution. Sobre este matiz, el director ejecutivo nacional y negociador jefe de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, dijo a Deadline: "Refleja la complejidad y las relaciones y estructuras empresariales de esta industria". Por el momento, la serie no cuenta con una cadena o streamer estadounidense para distribuirse en su territorio.

The Gray House está basada en hechos reales y se centra en las mujeres anónimas que cambiaron las tornas de la Guerra Civil estadounidense a favor del Norte. Cuenta la historia de las tres mujeres a las que el general Ulysses S. Grant atribuyó el mérito de ayudar al Norte a ganar la Guerra Civil.

Una dama de la alta sociedad de Richmond y su hija, una antigua esclava afroamericana y una cortesana crean la primera red de espionaje femenino de éxito, que opera delante de las narices del Alto Mando Confederado, arriesgan la vida y la libertad para ayudar a ganar la guerra y preservar la democracia estadounidense.

La serie, que se ha estado rodando en Europa del Este, está basada en un guion original de Leslie Greif y Darrell Fetty, y del nominado al Oscar John Sayles. La dirección corre a cargo de Roland Joffe, nominado al Oscar. Marie Louise Parker es una de las protagonistas.

Según declaró Costner a Deadline en 2022: "The Gray House es una historia real jamás contada de tres héroes abolicionistas de la Guerra Civil increíblemente valientes, que casualmente eran mujeres. Como apasionado de la historia, siempre me satisface compartir historias ricas en matices sobre los héroes anónimos de Estados Unidos. Estoy encantada de unir fuerzas con mis amigos Leslie Greif y Morgan Freeman, con quienes he tenido un gran éxito, para producir esta importante y épica saga."

Costner es productor ejecutivo a través de su empresa Territory Pictures, con Rod Lake y Howard Kaplan como productores. Freeman produce junto a su socia Lori McCreary a través de Revelations Entertainment y Greif produce a través de Big Dreams Entertainment junto a Alex Kerr.

El sindicato de actores ya ha otorgado autorizaciones como esta a más de 60 proyectos de películas y series desde la huelga convocada el 14 de julio. Entre los más destacados se encuentran Teherán, de Apple TV+; The Watchers, que cuenta con la participación de New Line; The Summer Book, de Glenn Close, y las películas de A24 Mother Mary, protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel; y I Dream Of Unicorns, protagonizada por Paul Rudd y Jenna Ortega.

