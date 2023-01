Krista Vernoff, la showrunner de 'Anatomía de Grey', abandona su cargo tras seis temporadas

Krista Vernoff, showrunner de Anatomía de Grey y su spin-off Estación 19, abandonará oficialmente ambas series al finalizar las temporadas en emisión, tras varios años compaginando la supervisión de ambas producciones, según informa Deadline. Aún no se ha confirmado quién será su remplazo. Ni tampoco la renovación de la serie médica.

"Ha sido un privilegio dirigir Anatomía de Grey durante los últimos seis años y Estación 19 durante los últimos cuatro", dijo Vernoff en un comunicado. "No se puede exagerar la pasión de los fans y el impacto que han tenido estas series. La cantidad de talento en estos dos extraordinarios elencos y estas dos brillantes salas de guionistas es incalculable, y estos equipos hacen magia semana tras semana. Estaré eternamente agradecida a Shonda Rhimes por su confianza y a Disney y ABC por su apoyo".

Vernoff comenzó como guionista durante las primeras temporadas de la longeva serie médica, período en el que posteriormente recibió crédito como productora antes de abandonar el proyecto durante algunos años. Regresó en la temporada 14 como showrunner y desde la tercera temporada de Estación 19 compaginó su trabajo supervisando ambas series.

La última vez que dejé Anatomía de Grey, estuve fuera siete temporadas y la serie seguía en marcha cuando Shonda me llamó para dirigirla. Así que no me despido porque sería demasiado amargo. Digo: 'Nos vemos dentro de siete temporadas'", añadió Vernoff.

Fuera de Shondaland es conocida por su trabajo en series como Shameless en Showtime y la original Embrujadas en The CW. También creó para ABC la serie de Rebel, protagonizada por Katey Sagal e inspirada en la vida de Erin Brockovich. A través de su compañía Trip the Light Productions continúa su acuerdo de desarrollo con ABC Signature, que produce ambas series, hasta finales de este año.

"La creatividad, la visión y el liderazgo de Krista han permitido que Anatomía de Grey y Estación 19 sigan floreciendo", dijo la creadora de la serie, Shonda Rhimes. "Le estoy increíblemente agradecida por todo su duro trabajo. Siempre formará parte de la familia Shondaland".

Sobre el trabajo de Vernoff, Craig Erwich, presidente de ABC Entertainment, destacó que "Se necesita un líder formidable para dirigir dos programas simultáneamente y Krista lo ha hecho sin esfuerzo. Su fuerza creativa ha dejado una marca indeleble y, gracias a ella, nuestros espectadores seguirán invirtiendo en estos personajes dinámicos y queridos durante muchos años."

Anatomía de Grey está emitiendo actualmente su temporada 19 y aún no ha sido renovada por una 20. Ellen Pompeo, su protagonista, anunció que en la próxima entrega no volvería como protagonista, aunque no descartó regresar como estrella invitada. Su personaje tendrá la despedida oficial en el séptimo episodio, que se emitirá en ABC el 23 de febrero tras un parón de dos meses.

Antes del estreno de la actual entrega ya se había anunciado que Pompeo solo aparecería en ocho episodios y que sería la protagonista de una nueva miniserie de Hulu basada en hechos reales, aún sin título.

