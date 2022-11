3 películas recomendadas para ver el fin de semana en Netflix, Disney+, Movistar Plus+ y HBO Max

Como sabemos que en estos fríos y lluviosos días invernales no apetece mucho salir de casa, y preferimos dejar los estrenos de la cartelera para el día del espectador, cumplimos nuestra cita de cada sábado y os traemos nuestras propuestas de películas seleccionadas que podemos disfrutar en las plataformas de streaming.

Para comenzar, en Netflix podemos ver de estreno una inspiradora película basada en la historia real de la nadadora olímpica Yursa Mardini. Disponible en Movistar Plus+ y HBO Max, está Cinco lobitos, una de las mejores películas españolas del año, que acaba de recibir siete nominaciones en los premios Feroz.

Por último, y como preparación para el estreno de Willow, que llega a Disney+ el 30 de noviembre, en la misma plataforma tenemos la película de 1988 que dirigió Ron Howard. Y, como siempre, si preferís ver un episodio tras otro, también tenéis nuestras recomendaciones de series de estreno para el fin de semana.

'Las nadadoras' (Netflix)

De qué va

Una odisea que empieza en una Siria en guerra y culmina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Dos jóvenes hermanas emprenden un desgarrador viaje como refugiadas, durante el que recurren de forma heroica tanto a la fuerza de sus corazones como a sus dotes de campeonas de natación.

Por qué debes verla

Una inspiradora historia basada en el increíble caso real de las hermanas Mardini, dos jóvenes que huyeron de Siria en 2015 y salvaron sus vidas y las de una decena de personas cuando se rompió el motor de la embarcación en la que viajaban desde Grecia hasta Alemania. Un año después, una de ellas hizo realidad su sueño como nadadora profesional, cuando se convirtió en uno de los diez atletas seleccionados del primer equipo de refugiados de los Juegos Olímpicos.

'Willow' (Disney+)

De qué va

En las mazmorras del castillo de la malvada reina hechicera Bavmorda, una prisionera da a luz una niña que, de acuerdo con una antigua profecía, pondrá fin al reinado de la hechicera. La comadrona salva a la niña de la ira de Bavmorda, pero se ve obligada a arrojar su cuna al río cuando es alcanzada por sus perros de presa. La corriente le hace alcanzar un pueblo de enanos en donde es adoptada por el valiente Willow.

Por qué debes verla

Ron Howard dirige este entrañable cuento medieval que combina acción, aventura, magia, emoción y humor en un relato sobre la superación, el heroísmo y la amistad. Memorables el Madmardigan de Val Kilmer, la ternura de las escenas en la aldea Nelwyn, lo inspirador de ese Willow dipuesto a sacrificarse por Elora Danan y la partitura de Horner. No está considerada un clásico en vano, es una historia épica, icónica y encantadora que emociona en la infancia y que vale la pena recuperar en la edad adulta.

'Cinco lobitos' (Movistar Plus+, HBO Max)

De qué va

Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Por qué debes verla

Cinco lobitos es una de las grandes películas españolas del 2022, no solo porque la acompañen los premios y las nominaciones, sino gracias a la construcción de unas dinámicas familiares en las que todos los espectadores pueden una conexión personal con la historia y su destreza para encontrar el difícil equilibrio entre la emoción y la contención, lo preciso y lo universal.

La ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa es contundente, emotiva, emocionante y actual sobre los cuidados, la maternidad y, en definitiva, la familia. Es una joya que no debería pasar desapercibida.

