41 momentos de Meredith y Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey' que la convierten en historia de la televisión

“Qué viaje tan salvaje han sido estas últimas 19 temporadas. Nada de esto podría haber sido posible sin la incomparable Ellen Pompeo, la única e inigualable Meredith Grey. ¡Esto no es un adiós, sino un hasta luego! Estoy deseando ver qué pasa en el futuro con Ellen, Meredith y el Gray Sloan Memorial”. Con estas palabras de Shonda Rhimes, la creadora de Anatomía de Grey y dueña del imperio Shondaland -ahora asentado en Netflix con éxitos como Los Bridgerton y ¿Quién es Anna?-, se confirmaba la crónica de un adiós anunciado y que se había ido gestando desde hace más de dos años.

El próximo 23 de febrero de 2023 la cadena ABC emitirá el último episodio de la reina de la televisión generalista en el papel que le ha convertido en un rostro reconocible en todo el planeta. Aunque ya ha avisado de que volverá en el futuro en calidad e invitada, la salida de Ellen Pompeo de Anatomía de Grey marca el fin de una era. La ficción médica continuará, ahora con nuevos internos con los que la showrunner Krista Vernoff está intentando recuperar el espíritu de las primera temporadas, pero nada volverá a ser lo mismo sin el personaje que da nombre a la serie.

Tras dedicar dos décadas de su vida a ser la fachada del hospital con más salseos, muertes y dramas de la televisión, Ellen Pompeo por fin consiguió el reconocimiento de la industria que se merecía cuando en 2017 pasó a ser una de las estrellas mejor pagadas de la televisión. A punto de cumplir los 50, la actriz y productora empezó a recibir más de 20 millones de dólares al año. El compromiso de Pompeo con Anatomía de Grey ha sido tal que desde 2005 toda su carrera profesional se ha desarrollado dentro de las paredes del hospital anteriormente conocido como Seattle Grace.

Antes de que se despida de una vez por todas de la ficción médica y de que en 2023 afronte nuevos retos profesionales con una miniserie basada en hechos reales para Hulu (que se verá en España, presumiblemene, en Disney+, la misma casa de Anatomía de Grey), SERIES & MÁS ha querido celebrar las mejores frases, momentos y escenas de Meredith Grey en los últimos veinte años. Gracias por tanto, y hasta pronto.

La casa con velas que construye Meredith Grey para vivir con Derek.

1. Cuando entra en el programa de residentes y escucha el inspirirador discurso de Richard, el jefe de cirugía del Seattle Grace. "Los siete años como residentes serán los mejores y los peores de vuestras vidas. Sobrepasaréis vuestros límites. Mirad a vuestro alrededor. Salud a la competición. Ocho de vosotros pasaréis a una especialidad más fácil. Cinco sucumbiréis a la presión. A dos os despedirán. Aquí empezaréis a ser cirujanos. Este será vuestro escenario. La función depende de vosotros". Así empezó todo.

2. Cuando descubre a los 10 minutos de empezar la serie que Derek, la persona con la que se acaba de acostar nada más conocerle, es uno de sus jefes en su nuevo trabajo.

3. Cuando Derek y Meredith se dan el primer beso en un ascensor de la historia de la serie en el segundo capítulo.

4. Cuando descubre que Derek, su novio, está casado de la boca de su propia esposa: “Hola. Soy Addison Shepherd. Y tú debes ser la mujer que se está tirando a mi marido”.

La primera aparición de Addison Sheperd Montgomery.

5. Cuando Meredith y Christina usan por primera vez la expresión “Tú eres mi persona” para definir su relación de amistad.

6. Cuando mete su mano dentro del pecho de un paciente para evitar que explote una bomba durante el episodio de la Super Bowl de Anatomía de Grey, visto por 38 millones de personas en directo en febrero de 2005.

7. Cuando acaba salpicada de los restos de Kyler Chandler en el mismo episodio.

8. Cuando se declara a Derek y le pide que apueste por su historia de amor. “Derek, te quiero de tal modo que finjo que me gusta tu música, dejo que te comas el último trozo de pastel y no me importa que veas los deportes en la televisión. Por todo lo que debería odiarte, te quiero. Escógeme, quédate conmigo, quiéreme”.

9. Cuando se contagia de una enfermedad de transmisión sexual tras acostarse con varios hombres después de que Derek decidiera seguir con Addison. Su ex la humilla, pero Meredith le para los pies. “No puedes llamarme puta. Cuando te conocí, pensé que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Lo había decidido. Todos los chicos, todos los bares, todos los conflictos por mi padre, ¿a quién le importaban? Eso se había acabado. Tú me dejaste. Elegiste a Addison. Ahora estoy pegada otra vez. No te voy a pedir perdón por cómo elegí reparar lo que tú rompiste. No puedes llamarme puta”. El Derek de la segunda temporada es el peor Derek de todos.

10. Cuando Ellis, enferma de alzhéimer, recurre a su característica crueldad para dirigirse a su hija. “Yo te crié para ser una persona extraordinaria, así que imagina mi decepción cuándo despierto después de cinco años y descubro que no eres más que ordinaria”.

11. Cuando se cae del ferry al mar mientras suena Make this go on forever, de Snow patroly, cuando un hombre al que estaba salvando la vida la empuja accidentalmente.

12. Cuando Meredith aprovecha su estancia en el limbo para despedirse por fin de su madre. Ellis le dice a su hija, por fin, que ella es “cualquier cosa, menos ordinaria”. Después de hacer las paces en el más allá, Meredith se despierta. Ellis no.

Meredith escuchando que su madre cree que es una persona ordinaria.

13. Cuando Derek la rescata del agua y la saca en sus brazos antes de practicarle la reanimación cardiopulmonar de camino al hospital, donde le salvan la vida.

14. Cuando confesó por primera vez sus instintos suicidas y reconoce que no se esforzó por sobrevivir cuando cayó al agua tras el accidente del ferry.

15. Cuando Meredith debe anunciar públicamente que la boda de Christina y Burke se ha cancelado. Minutos después, ayuda a su mejor amiga a quitarse el vestido de boda mientras esta sufre un ataque de ansiedad.

16. Cuando debe contarle a su padre que su mujer se ha muerto después de tener un ataque de hipo y este responde cruzándole la cara.

17. Cuando Derek descubre la casa con velas que Meredith ha creado para que pasen juntos el resto de sus vidas.

18. Cuando se entera de que el hombre desfigurado que está a punto de morir después de ser atropellado es George después de que este le dibuje en su mano los números “007”, uno de los muchos apodos que recibe el médico en el hospital.

Uno de los momentos más inolvidables de 'Anatomía de Grey'.

19. Cuando Meredith y Derek redactan unos votos matrimoniales que deben proteger, pase lo que pase. “Amarnos el uno al otro, incluso cuando nos odiemos. Ninguno huirá, no importa lo que pase. Cuidarnos hasta que seamos ancianos, malolientes y seniles. Todo esto es para siempre".

20. Cuando Izzie, Christina, Alex y Meredith se echan a reír de forma nerviosa despues de enterrar a su querido George.

21. Cuando abandona sus deseos de celebrar su boda con Derek sin grandes aspavientos para que Izzie se distraiga con los preparativos de la ceremonia mientras lidia con el cáncer.

21. Cuando le explica a su hermana Lexi, a la que rechazó inicialmente, que “no estás loca Lexi, eres una Grey”.

22. Cuando Derek es disparado en el doble episodio del tiroteo. “Te quiero. Por favor, no te mueras. ¿Me entiendes? No puedo vivir sin ti. Si tú mueres, yo muero”.

Derek y Meredith firman sus famosos votos matrimoniales.

23. Cuando sufre un aborto mientras está operando a Owen, una de las víctimas del tiroteo del final de la sexta temporada.

24. Cuando Anatomía de Grey decide hacer un episodio en una realidad paralela en la que Meredith es pareja de Alex y Ellis Grey no tiene alzhéimer.

25. Cuando Derek y ella adoptan a Zola, una niña huérfana originaria de Malawi que llegó al Seattle Grace con seis meses de vida para operarse de un problema con la espina bífida. Es la primera de los tres hijos de la pareja.

26. Cuando sobrevive al accidente de avión en el que mueren su hermana Lexi y su cuñado Mark. Después de su muerte, los accionistas del hospital dedicen que el Seattle Grace pase a llamarse el Grey Sloan Memorial.

27. Cuando da a luz a su primer hijo biológico después de mantener el embarazo en secreto con todo el mundo, incluida Christina, por temor a sufrir un nuevo aborto. El bebé recibe el nombre de Derek Bailey.

La despedida de Christina y Meredith.

28. Cuando Christina Yang, su persona, deja el hospital para siempre y bailan juntas por última vez mientras suena una canción de Tegan and Sara. “Eres una gran cirujana talentosa con una mente maravillosa. Que sus sueños no eclipsen tu carrera. Él es estupendo, pero no es el sol. Tú sí”.

29. Cuando Maggie le cuenta que es su hermana, la hija (secreta) de Ellis y Richard. “Eres cinco años más joven que yo. Si mi madre estuviera embarazada, lo hubiera sabido. Te equicas o estás mintiendo. Aléjate de mí”.

30. Cuando Derek muere y Meredith recuerda alguno de sus momentos juntos mientras una enfermera le desconecta de la máquina que le mantiene con vida. “Derek. Está bien. Vete. Estaremos bien”. No estoy llorando, tú estás llorando.

31. Cuando desaparece durante un año del Grey Sloan Memorial para procesar la muerte de Derek y hacer frente a una noticia inesperada: el embarazado de su tercer hijo con Derek. El cirujano que creía que “hoy es un buen día para salvar vidas” falleció sin saber que Meredith estaba embarazada de una niña que se llamaría Ellis.

Meredith dice adiós a Derek.

32. Cuando utiliza un problema en la vida sentimental de Maggie para explicarle a Zola que hay que estar atenta a las red flags en ciertos temas. "Nunca salgas con un hombre que no pueda soportar tu poder".

33. Cuando un paciente ataca brutalmente a Meredith y le rompe la mandíbula en un episodio dirigido por Denzel Washington. Cualquiera que hubiera visto Urgencias y recuerde el asalto a Carter y Lucy tuvo un desagradable deja vu que no se fue en muchos episodios. Tras recuperarse, Meredith recitó otro de sus monólogos memorables. "No dejes que el miedo te mantenga callado. Tienes una voz así que úsala. Habla alto, levanta la mano, grita tus respuestas. Hazte oír, como sea. Encuentra tu voz y, cuando lo hagas, rellena el maldito silencio".

34. Cuando conoce a Nick Mars, un cirujano del hospital que está en el Grey Sloan Memorial Hospital recogiendo un órgano para un trasplante. Antes de que pueda salir se desploma en el pasillo frente a Meredith, que se encarga a partir de ese momento de su caso. Los dos médicos conectan mientras hablan de su vida, de por qué eligieron dedicarse a la medicina o cual sería el plan B si no pudieran seguir practicándola. Tres años después se reencuentran y empieza la última historia de amor de la doctora en Anatomía de Grey.

Meredith Grey ganó el premio Harper Avery, como su madre.

35. Cuando gana el premio Harper Avery, el premio (ficticio) a los mejores entre los mejores del campo de la cirugía, en el episodio 300 de Anatomía de Grey. Meredith decidió no acudir a la ceremonia para quedarse en el Grey-Sloan Memorial mientras hacía el seguimiento de un caso de trauma.

36. Cuando planta cara a Penelope, la doctora -y novia de Callie Torres- que cometió una negligencia que acabó con la vida de Derek, en una de las cenas más incómodas de la historia de la televisión (solo superado por "ese" episodio de The Office).

37. Cuando besa a DeLuca por primera vez en la azotea del Grey Sloan, el principio de una historia que acaba en tragedia otra vez. Solo en Anatomía de Grey.

38. Cuando docenas de pacientes (incluyendo a Katie Bailey, la primera persona que Meredith trató como residente) a los que ha salvado la vida durante todos sus años en el Sloan Grey acuden a la vista en la que se decidirá si Grey pierde su licencia médica por presentar documentación fraudulenta al seguro para que una niña sin papeles pueda recibir una operación que le salvará la vida.

Bailey, sus compañeros y los pacientes de Meredith impidieron que perdiera su licencia.

39. Cuando Alex Karev lee el testimonio que ha enviado Christina para que no le quiten la licencia médica a Meredith. “Estimada comisión médica. Las personas que me conocen me describirían como una persona egoísta en extremo. Después de eso, dirían que soy honesta. Honestamente puedo decirte que si me estuviera muriendo y una cirugía se interpusiera entre la muerte y yo, las manos de la doctora Grey son las únicas que querría dentro de mi cuerpo. Quitarle su licencia es firmar los certificados de defunción de innumerables futuros pacientes. Ella es una luz en un sistema roto que arreglará, lo quieras o no. Ella es el sol y es imparable. Atentamente, Dra. Cristina Yang".

40. Cuando se pasa una temporada entera en la playa reencontrándose con personas muertas porque Ellen Pompeo no quería rodar en el set de Anatomía de Grey durante la crisis del coronavirus.

41. Cuando decide abandonar el Grey Sloan Memorial y mudarse a Boston para ayudar a Zola con sus problemas de ansiedad y seguir trabajando para encontrar una cura para el alzhéimer, la enfermedad que mató a su madre.

Meredith y Derek se reencuentran en un limbo con forma de playa.

