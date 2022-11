Ellen Pompeo abandona Anatomía de Grey: 10 actores que dejaron la serie que protagonizaban

4 de 10

La explosiva salida de Mischa Barton en la tercera temporada de The O.C. fue muy comentada en 2006. En la mayoría de estos casos los actores suelen dar justificaciones asépticas sobre su salida de las series que protagonizaban, pero Barton acabó admitiendo que no se lo pasaba demasiado bien trabajando en la ficción creada por Josh Schwartz (“llegó un momento en el que me dije ‘no estoy segura de estar disfrutando de esto ya’”, contó en el programa Dancing with the Stars en 2016). La excusa que había dado diez años antes era que a su personaje, la incorregible Marisa Cooper, “le habían pasado tantas cosas que ya no le quedaba nada más por hacer”. The O.C. siguió en antena un año más, despidiéndose de sus fans en su cuarta temporada.