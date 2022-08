TCA 2022: 'Colegio Abbot' arrasa en los premios de la crítica y Mandy Moore se venga de los Emmy

La prensa especializada de Estados Unidos está enamorada de Colegio Abbot. La comedia protagonizada y creada por Quinta Brunson ha arrasado en la Television Critics Association (TCA), los premios más importantes de la crítica televisiva, recibiendo cuatro galardones: mejor serie del año, mejor serie de estreno, mejor serie de comedia y mejor interpretación de una serie de comedia (para la propia Brunson). La última producción en hacer pleno había sido Watchmen.

La otra gran protagonista del anuncio de ganadores ha sido Mandy Moore. La matriarca de This is us, el olvido más criticado en las últimas nominaciones a los Emmy, se ha llevado el premio a la mejor interpretación de una serie dramática, imponiéndose a nueve rivales que sí habían sido reconocidos por la Academia de Televisión. En los reconocimientos de la TCA solo hay dos categorías actorales: mejor interpretación en drama y mejor interpretación en comedia, sin distinción del género de sus intérpretes.

En la categoría de mejor serie dramática la ganadora fue Succession, que reedita el premio a su segunda temporada. En la categoría de miniserie Dopesick se impuso a The Dropout, la única de sus rivales en los Emmy con la que coincidió en la TCA.

Estos son los ganadores a los TCA 2022:

Mejor interpretación en drama

Lee Jung-jae, El juego del calamar (Netflix)



Michael Keaton, Dopesick (Disney+)



Melanie Lynskey, Yellowjackets (Movistar Plus+)



Mandy Moore, This is Us (Disney+)



Bob Odenkirk, Better Call Saul (Movistar Plus+)



Margaret Qualley, Maid (Netflix)



Adam Scott, Severance (Apple TV+)



Rhea Seehorn, Better Call Saul (Movistar Plus+)



Amanda Seyfried, The Dropout (Disney+)



Jeremy Strong, Succession (HBO Max)

Mejor interpretación en comedia

Pamela Adlon, Better Things (HBO Max)



Quinta Brunson, Colegio Abbot (Disney+)



Bridget Everett, Somebody Somewhere (HBO Max)



Bill Hader, Barry (HBO Max)



Janelle James, Colegio Abbot (Disney+)



Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio (Disney+)



Jean Smart, Hacks (HBO Max)



Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor serie de drama

Better Call Saul (Movistar Plus+)



The Good Fight (Movistar Plus+)



Pachinko (Apple TV+)



Severance (Apple TV+)



El juego del calamar (Netflix)



Successsion (HBO Max)



This is us (Disney+)



Yellowjackets (Movistar Plus+)

Mejor serie de comedia

Colegio Abbot (Disney+)



Atlanta (Disney+)



Ghosts



Barry (HBO Max)



Hacks (HBO Max)



Solo asesinatos en el edificio (Disney+)



Reservation Dogs (Disney+)



Ted Laso (Apple TV+)

Mejor serie nueva

Colegio Abbot (Disney+)



Ghosts



Solo asesinatos en el edificio (Disney+)



Pachinko (Apple TV+)



Reservation Dogs (Disney+)



Severance (Apple TV+)



The White Lotus (HBO Max)



Yellowjackets (Movistar Plus+)

Mejor serie del año

Colegio Abbot (Disney+)



Better Call Saul (Movistar Plus+)



Hacks ( HBO Max)



Severance (Apple TV+)



El juego del calamar (Netflix)



Succession (HBO Max)



The White Lotus (HBO Max)



Yellowjackets (Movistar Plus+)

Mejor TV Movie, miniserie o especial

Dopesick (Disney+)



The Dropout (Disney+)



The Girl From Plainville (Starzplay)



Maid (Netflix)



Midnight Mass (Netflix)



The Staircase (HBO Max)



Station Eleven (HBO Max)



Por mandato de Dios (Disney+)

