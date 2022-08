Tráiler de 'Queer as Folk' (Starzplay) 'Queer As Folk' es la vibrante reimaginación de Stephen Dunn de la innovadora serie británica creada por Russell T. Davies ('It's A Sin'). La serie de Starzplay está protagonizada por Devin Way ('Anatomía de Grey') como Brodie, Fin Argus ('The Gifted') como Mingus, Jesse James Keitel ('Big Sky') como Ruthie, CG como Shar, Johnny Sibilly ('Hacks') como Noah y Ryan O'Connell ('Special') como Julian. O'Connell también es guionista y co-productor ejecutivo de la serie. La nueva 'Queer as Folk' se estrena en España el 31 de julio con el lanzamiento en Starzplay de sus tres primeros capítulos.