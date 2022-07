Lo mejor que nos ha dejado la Comic-Con 2022 (más allá de Marvel y DC)

Un año más, la San Diego Comic-Con ha llenado el fin de semana con grandes anuncios para el mundo del cine y las series. La convención que se celebra en el estado de California se ha consolidado como la cita más importante de la cultura popular: las majors de cine, como Disney o Warner Bros., y los canales y las plataformas, como Amazon o HBO, aprovechan el evento para anunciar sus esperadas últimas novedades y mostrar los tráilers de sus próximos grandes estrenos.

En un 2022 donde la convención ha vuelto a la normalidad, Marvel Studios ha vuelto a dominar la conversación apabullado con sus novedades y adelantos. Y DC, a defraudar, dejando patente la gran brecha que hay entre el universo superheroico de The Walt Disney Company y el de Warner Bros.

Además de la tradicional batalla entre Marvel y DC, que ha dejado un buen puñado de titulares, la otra contienda la han protagonizado las dos mayores series que se estrenarán en 2022: la del universo de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y la del de Juego de tronos, La casa del dragón. Y en este caso, también ha habido un claro ganador. Mientras que Amazon lanzó e tráiler de Los Anillos del Poder días antes de la SDCC, pero se guardó otro en uno de los paneles más grandes jamás vistos, HBO fue al evento para adelantarnos qué nos deparará la serie. Sin esclsuivas, ni nada más, decepcionando a los fans.

Pero más allá, hemos tenido novedades y grandes raciones de tráilers de títulos tan esperados como John Wick: Capítulo 4, la nueva adaptación de Entrevista con el vampiro o el universo de The Walking Dead.

Primeras imágenes de 'National Treasure: Edge of History'

Disney+ ha enseñado un teaser de 18 segundos donde podemos ver lasprimeras imágenes de National Treasure: Edge of History, la serie derivada de la saga cinematográfica protagonizada por Nicolas Cage La búsqueda. Por supuesto, la trama girará en torno a una nueva búsqueda del tesoro, aunque esta vez sin el actor como protagonista. Su lugar lo ocupará la actriz Lisette Olivera, que dará vida al personaje de Jess Morales, al que acompañarán en sus aventuras, entre otros, Catherine Zeta-Jones como Billie, una multimillonaria experta en antigüedades que vive según su propio código. Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, se espera que la serie llegue a la plataforma entre finales de año y principios de 2023.

'La rueda del tiempo', renovada para una tercera temporada

Amazon ha decidido darle apoyo a su serie de fantasía épica La rueda del tiempo para la temporada 3 antes de estrenar la segunda y la que será su gran competencia en la casa, El Señor de los Anilos: Los Anillos de Poder. Así lo anunció durante un panel de la serie dentro del marco de la Comic-Con. Protagonizada por Rosamund Pike, la historia basada en la saga de Robert Jordan se ambienta en un mundo donde la magia existe pero solo las mujeres pueden usarla.

'Gremlins: Secrets Of The Mogwai' contará con Zach Galligan y grandes estrellas

La serie de HBO Max y Cartoon Network, precuela animada de la famosa saga, contará con Zach Galligan (actor que dio vida a Billy Peltzer) en un papel recurrente. “No puedo decir mucho, pero como estamos en la China de los años 20, no voy a interpretar a Billy porque él no estaba presente”, comentó Galligan en su aparición sorpresa en el panel. Durante la presentación len a Comic-Con también confirmaron la presencia de Sandra Oh, Randall Park, George Takei y Bowen Yang como voces invitadas en la serie. Gremlins: Secrets of the Mogwai se remontará a la década de 1920 en Shanghái para contar cómo Sam Wing, de 10 años y futuro propietario de la tienda Mr. Wing en la película original de 1984, conoció al joven Mogwai, más conocido como Gizmo.

El universo 'The Walking Dead' dejó huella en la Comic-Con

El universo The Walking Dead, un habitual de la Comic-Con pasó este año dejando un buen puñado de novedades. La más importante la protagonizaron Andrew Lincoln y Danai Gurira durante su aparición sorpresa. Los veteranos de la serie principal confirmaron que protagonizarán conjuntamente una serie limitada de 6 episodios que concluirá los arcos narrativos de sus personajes, Rick Grimes y Michonne. El último spin-off de The Walking Dead presentará una épica historia de amor de dos personajes cambiados por un mundo cambiado.

Sin embargo, la trilogía de películas protagonizadas por Andrew Lincoln como Rick Grimes han sido canceladas y transformadas en esta nueva miniserie. Originalmente, el plan era concluir la historia de Rick a través de una serie de películas, pero Lincoln confirmó que esos planes han sido archivados y la cadena ha decidido cerrar su historia con la serie. “No veo la hora de volver a ponerme las botas de vaquero”, dijo.

En el Hall H, y antes del panel final, el director de contenido del Universo de The Walking Dead, Scott M. Gimple, le presentó a los fans el primer tráiler de Tales of the Walking Dead, el tercer spin-off que veremos de la franquicia. La serie contará con seis episodios independientes de una hora centrados en nuevos personajes para ver el apocalipsis a través de otros ojos y descubrir más del unvierso The Walking Dead.

Por último, AMC también aprovechó el marco de la Comic-Con para confirmar el estreno de la temporada 11 parte C, con la que concluirá la serie desde que se iniciara su recorrido en 2010 en una tv bastante diferente a la actual. Los últimos 8 episodios de The Walking Dead se podrán ver a partir del 2 de octubre. Un tráiler que se pudo ver en el evento reveló el enfrentamiento final y sangriento entre los Supervivientes y la bien armada Commonwealth.

La adaptación a serie de 'Entrevista con el vampiro' ya tiene tráiler

La serie de Entrevista con el vampiro es el gran proyecto de AMC para la nueva temporada, más allá de The Walking Dead. De hecho, en Estados Unidos la serie se estrenará el domingo 2 de octubre (en España aún está pendiente de confirmación), justo después del primero de los episodios finales de la serie zombie. Basada en la revolucionaria novela gótica de Anne Rice, sigue la épica historia de amor, sangre e inmortalidad de Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), Lestat de Lioncourt (Sam Reid) y Claudia (Bailey Bass), relatado al periodista Daniel Molloy (Eric Bogosian). Sufriendo las limitaciones de la vida de un hombre negro en la Nueva Orleans de principios del siglo XX, Louis no puede resistirse a la oferta de evasión definitiva propuesta por el libertino Lestat, convirtiéndose en su compañero vampiro. Sin embargo, los nuevos poderes embriagadores de Louis vienen con un precio violento y la llegada de Claudia, la vampira infantil de Lestat, les hará comenzar un viaje de venganza y expiación de varias décadas.

'Para toda la humanidad' renueva por una cuarta temporada antes de finalizar la tercera

El drama de ciencia ficción creado por Ronald D. Moore está volando alto en Apple TV+, y esto no es solo un chiste fácil. A la serie espacial del creador de Battlestar Galactica (2004) le costó arrancar, pero se está consolidando dentro de la plataforma y a nivel crítico. Apple aprovechó el panel de la serie que tenía en el evento para anunciar la renovación para la cuarta temporada antes de que concluya el 12 de agosto una tercera que les ha llevado hasta Marte. “Estoy encantado de que podamos seguir avanzando en esta increíble historia”. “Desde el principio tenía la esperanza de que sería un viaje largo de varios años. “Es gratificante ver lo que hemos hecho y estoy deseando ver lo que podemos hacer en el futuro”, dijo Moore a Deadline.

Apple TV+ desveló el teaser de la tercera temporada de 'Mythic Quest'

Apple no quiso pasar la oportunidad de presentar un adelanto de la tercera temporada de Mythic Quest, su sitcom sobre una empresa de videojuegos online de rol (y comedia estrella junto a Ted Lasso), que se estrenará este otoño.

Las primeras imágenes de 'John Wick: Capítulo 4'

Aunque tocará esperar hasta el 24 de marzo de 2023, Keanu Reeves -la mayor no sorpresa del evento- pasó por la SDCC para el panel de John Wick: Capítulo 4, donde se pudieron ver las primeras imágenes de la película. La nueva entrega de la saga pasará esta ves por Japón, Estados Unidos, París, Berlín y Jordania.

'El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder' de Amazon Prime Video presentó un nuevo tráiler

Como no podía ser de otra manera, Amazon aorovechó su panel de la serie en la Comi-Con para lanzar un nuevo nuevo tráiler, centrado en el temido resurgimiento del mal en la Tierra Media y ofreciendo un primer vistazo a algunos de los escalofriantes personajes contra los que lucharán los héroes. Moderado por Stephen Colbert, duró 90 minutos participaron 21 miembros del reparto, los showrunners de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay, y la productora ejecutiva Lindsey Weber, convirtiéndose en uno de los paneles más grandes de una serie en la historia de la SDCC. Además del tráiler exclusivo para la Comic-Con de San Diego, se presentaron en exclusiva cinco escenas de la serie y, por primera vez en el Salón H, los fans pudieron disfrutar de una actuación en directo de una orquesta y un coro dirigidos por el legendario compositor Bear McCreary, ganador de un Emmy. Amazon está dispuesta a que en esta serie todo sea más grande. Esperemos que también mejor.

'La casa del dragón' también estuvo en la Comic-Con

Y si El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder tenía panel en la SDCC, La casa del dragón no podía ser menos. De hecho, Juego de tronos ha sido en la última década una de las grandes estrellas de la Comic-Con. Ya que la serie había lanzado su tráiler unos días antes, y no se había guardado uno nuevo para el evento (como sí hizo Amazon con Los Anillos del Poder), el panel con George R.R. Martin, el creador, Ryan Condal, y elenco fue un poco descafeinado y decepcionante, ya que no tuvo exclusivas para los fans y en su lugar giró en torno a desvelar más detalles sobre lo que nos espera en la serie. “Comenzamos en el punto culmen de la riqueza e influencia de la dinastía”, dijo Condal. “La mayor cantidad de dragones que jamás tendrán. Es antes de que la flor se desprenda de la rosa”.

