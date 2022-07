Premios Emmy 2022: Todos los nominados de la 74ª edición

Melissa Fumero y JB Smoove fueron los encargados de anunciar las nominaciones de la 74 edición de los premios Emmy, los galardones que reconocen las mejores series que se han estrenado en Estados Unidos durante el último curso televisivo, comprendido según el reglamento del 1 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2022.

Una edición que se presenta interesante y competida en todas las categorías, en las que partíamos con ausencias destacadas como The Crown o El cuento de la criada, que no han emitido nuevos episodios en el período de elegibilidad, y el regreso de otras como Succession, Stranger Things, Better Call Saul, Barry o The Marvelous Mrs. Maisel, que no estuvieron presentes en la edición del año pasado.

Esta es la lista completa de los nominados a los premios Emmy de 2022 en las principales categorías de series de televisión.

Drama

Mejor serie

Succession (HBO Max)

El juego del calamar (Netflix)

Ozark (Netflix)

Better Call Saul (Movistar Plus+)

Stranger Things (Netflix)

Euphoria (HBO Max)

Yellowjackets (Movistar Plus+)

Severance (Apple TV+)

Mejor actor protagonista

Brian Cox por Succession (HBO Max)

Jeremy Strong por Succession (HBO Max)

Lee Jung-jae por El juego del calamar (Netflix)

Jason Bateman por Ozark (Netflix)

Bob Odenkirk por Better Call Saul (Movistar Plus+)

Adam Scott por Severance (Apple TV+)

Mejor actriz protagonista

Laura Linney por Ozark (Netflix)

Zendaya por Euphoria (HBO Max)

Melanie Lynskey por Yellowjackets (Movistar Plus+)

Jodie Comer por Killing Eve (HBO Max)

Sandra Oh por Killing Eve (HBO Max)

Reese Witherspoon por The Morning Show (Apple TV+)

Mejor actor secundario

Kieran Culkin por Succession (HBO Max)

Matthew Macfadyen por Succession (HBO Max)

Billy Crudup por The Morning Show (Apple TV+)

Park Hae-soo por El juego del calamar (Netflix)

Oh Young-soo por El juego del calamar (Netflix)

Nicholas Braun por Succession (HBO Max)

John Turturro por Severance (Apple TV+))

Christopher Walken por Severance (Apple TV+)

Mejor actriz secundaria

Sarah Snook por Succession (HBO Max)

Julia Garner por Ozark (Netflix)

Jung Ho-yeon por El juego del calamar (Netflix)

Rhea Seehorn por Better Call Saul (Movistar Plus+)

J. Smith-Cameron por Succession (HBO Max)

Christina Ricci por Yellowjackets (Movistar Plus+)

Patricia Arquette por Severance (Apple TV+))

Sydney Sweeney por Euphoria (HBO Max)

Mejor dirección

The we we are de Severance (Apple TV+)

Red light, gren light de El juego del calamar (Netflix)

The Disruption de Succession (HBO Max)

Too Much Brithday de Succession (HBO Max)

Pilot de Yellowjackets (Movistar Plus+)

A hard way to go de Ozark (Netflix)

All the bells say de Succession (HBO Max)

Mejor guion

Plan and Execution de Better Call Saul (Movistar Plus+)

One lucky day de El juego del calamar (Netflix)

F Sharp de Yellowjackets (Movistar Plus+)

Pilot de Yellowjackets (Movistar Plus+)

The we we are de Severance (Apple TV+)

A hard way to go de Ozark (Netflix)

All the bells say de Succession (HBO Max)

Comedia

Mejor serie

Ted Lasso (Apple TV+)

Hacks (HBO Max)

Barry (HBO Max)

La maravillosa Señora Maisel (Amazon Prime Video)

Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Colegio Abbot (Disney+)º

Lo que hacemos en las sombras (HBO Max)

Curb Your Enthusiasm (HBO Max)

Mejor actor protagonista

Bill Hader por Barry (HBO Max)

Donald Glover por Atlanta (Disney+)

Nicholas Hoult por The Great (Starzplay)

Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Jason Sudeikis por Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actriz protagonista

Jean Smart (Hacks (HBO Max)

Rachel Brosnahan por La maravillosa Señora Maisel (Amazon Prime Video)

Kaley Cuoco por The Flight Attendant (HBO Max)

Quinta Brunson por Colegio Abbot (Disney+)

Issa Rae por Insecure (HBO Max)

Elle Fanning por The Great (Starzplay)

Mejor actor secundario

Brett Goldstein por Ted Lasso (Apple TV+)

Toheeb Jimoh por Ted Lasso (Apple TV+)

Henry Winkler por Barry (HBO Max))

Tony Shalhoub por La maravillosa Señora Maisel (Amazon Prime Video)

Bowen Yang por Saturday Night Live (Movistar Plus+)

Anthony Carrigan por Barry (HBO Max)

Nick Mohammed por Ted Lasso (Apple TV+)

Tyler James Williams por Colegio Abbot (Disney+)

Mejor actriz secundaria

Hannah Einbinder por Hacks (HBO Max))

Hannah Waddingham por Ted Lasso (Apple TV+)

Juno Temple por Ted Lasso (Apple TV+)

Alex Borstein por La maravillosa Señora Maisel (Amazon Prime Video)

Kate McKinnon por Saturday Night Live (Movistar Plus+)

Sarah Niles por Ted Lasso (Apple TV+)

Janelle James por Colegio Abbot (Disney+)

Sheryl Lee Ralph por Colegio Abbot (Disney+)

Mejor dirección

No Weddings and a Funeral de Ted Lasso (Apple TV+)

Babby Daddy Groundhod Day de The Ms. Pat Show

New Jazz de Atlanta (Disney+)

710N de Barry (HBO Max)

There will be blood de Hacks (HBO Max)

The Boy from 6B de Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

True Crime de Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Mejor guion

Pilot de Colegio Abbot (Disney+)

No Weddings and a Funeral de Ted Lasso (Apple TV+)

The Casino de Lo que hacemos en las sombras (HBO Max)

The Wellness Center de Lo que hacemos en las sombras (HBO Max)

710N de Barry (HBO Max)

Starting Now de Barry (HBO Max)

Miniseries y TV Movies

Mejor miniserie

Dopesick (Disney+)

The White Lotus (HBO Max)

The Dropout (Disney+)

Pam and Tommy (Disney+)

Inventing Anna (Netflix)

Mejor TV Movie

The Survivor

Ray Donovan: The Movie

Chip y Dale: Al rescate (Disney+)

Zoey's Extraordinary Christmas

Reno 911!: The Hunt For QAnon

Mejor actor protagonista

Michael Keaton por Dopesick (Disney+)

Colin Firth por The Staircase (HBO Max)

Andrew Garfield por Por mandato del cielo (Disney+)

Oscar Isaac por Secretos de un matrimonio (HBO Max)

Himes Patel por Station Eleven (HBO Max)

Sebastian Stan por Pam and Tommy (Disney+)

Mejor actriz protagonista

Amanda Seyfried (The Dropout (Disney+)

Margaret Qualley por Maid (Netflix)

Toni Collette por The Staircase (HBO Max)

Julia Garner por Inventing Anna (Netflix)

Lily James por Pam and Tommy (Disney+)

Sarah Paulson por Impeachment: American Crime Story (Netflix)

Mejor actor secundario

Murray Bartlett por The White Lotus (HBO Max)

Jake Lacy por The White Lotus (HBO Max)

Peter Sarsgaard por Dopesick (Disney+)

Will Poulter por Dopesick (Disney+)

Michael Stuhlbarg por Dopesick (Disney+)

Steve Zahn por The White Lotus (HBO Max)

Seth Rogen por Pam and Tommy (Disney+)

Mejor actriz secundaria

Jennifer Coolidge por The White Lotus (HBO Max)

Sydney Sweeney por The White Lotus (HBO Max)

Kaitlyn Devern por Dopesick (Disney+)

Connie Britton por The White Lotus (HBO Max)

Alexandra Daddario por The White Lotus (HBO Max)

Natasha Rothwell por The White Lotus (HBO Max)

Mare Winningham por Dopesick (Disney+)

Mejor dirección

Wheel of Fire de Station Eleven (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max)

The People vs Purdue Pharma de Dopesick (Disney+)

Green Juice de The Dropout (Disney+)

Iron Sisters de The Dropout (Disney+)

Sky Blue de Maid (Netflix)

Mejor guion

Man Handled de Impeachment: American Crime Story

Unbroken Circle de Station Eleven (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max)

I'm in a hafry de The Dropout (Disney+)

The People vs Purdue Pharma de Dopesick (Disney+)

Snaps de Maid (Netflix)

Otras categorías

Mejor serie animada

Arcane (Netflix)

What if? (Disney+)

Rick & Morty (HBO Max)

Los Simpson (Disney+)

Bob's Burgers (Disney+)

Mejor serie documental

The Beatles: Get Back (Disney+)

We need to talk about Cosby (Movistar Plus+)

100 Foot Wave (HBO Max)

jeen.yuhs: una trilogía de Kanye West (Netflix)

The Andy Warhol Diaries (Netflix)

