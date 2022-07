Las 10 mejores series de 2022, hasta mitad de año

La redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL elige sus 10 mejores series de 2022, por ahora, para hacer balance de la temporada televisiva antes de los estrenos de verano. La primera mitad del año ha sido fuerte y nos ha dejado ya unas cuantas joyas imprescidibles que no se os deberían pasar por alto y ver.

En una oferta creciente, en la que cada vez es más difícil diferenciarse y destacar para ocupar un lugar en la televisión de los espectadores, series como Separación, Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers o Pachinko han aportado mucha calidad en lo que llevamos de temporada.

Y aún nos quedan por ver grandes y esperandos estrenos como El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y La casa del dragón, predestinadas a dominar la conversación en lo que queda de 2022.

HBO Max arrrasa de momento con más de la mitad de la lista con hasta seis series. Le sigue Netflix y Apple TV+, con dos cada una. Sorprende la ausencia de Amazon Prime Video y Disney+. También la de series españolas, en una temporada más floja de lo habitual tras un extraordinario 2020 y notable 2021.

Para elaborar esta lista, los críticos de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL Francis Arrabal, Dani Mantilla, Belén Prieto y Valentina Morillo han votado sus diez series favoritas, otorgándole 10 puntos a la primera posición, 9 a la segunda, y así sucesivamente, hasta obtener un punto la décima. Han entrado en la lista las 10 que han conseguido más puntuacióm. Un total de 23 series han sido votadas.

10. 'Tokyo Vice' (HBO Max) - 8 puntos

Ansel Elgort es un periodista que investiga a los yakuza en 'Tokyo Vice'. HBO Max

Tokyo Vice ya hubiera merecido la pena únicamente por el regreso a la dirección de Michael Mann. El director de Heat vuelve a ponerse detrás de las cámaras para marcar el tono y el estilo a seguir de la adaptacion audiovisual del libro de Jake Adelstein, un joven periodista estadounidense que se atrevió a indagar en los peligrosos asuntos de los yakuza mientras se hacía un hueco en la xenófoba sociedad japonesa del cambio de siglo. Algunos conocidos de Adelstein han dudado de la veracidad de lo que vemos en pantalla. Desde casa no importa: el thriller de HBO Max es una serie estilosa y juguetona que se toma su tiempo para construir su universo. No os preocupéis, el viaje merece la pena. (Dani Mantilla)

-. 'Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers' (HBO Max) - 10 puntos

Jerry Buss, Magic Johnson y Jerry West pasados por el filtro de 'Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers'. HBO Max

It's Showtime! Así es como se conoce a la mítica época que marcaron Los Angeles Lakers de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson, entrenados por Pat Riley y con Jerry Buss a los mandos de la franquicia. La serie creada por Max Borenstein y Jim Hecht se adentra en el origen del primer gran club deportivo, cómo se formó a partir de la adquisicón de Dr. Buss (reconocido como el mejor propietario de un equipo que ha habido nunca) y cómo cambiaron la historia del baloncesto, y del deporte, para siempre. Todo bajo una dirección tremendamente estimulante, y con una mirada que roza el documental, marcada por Adam McKay (también productor) en el primer episodio. La serie más inteligente y atractiva que se ha podido ver en la pequeña pantalla desde que se estrenó Succession. (Francis Arrabal)

8. 'Heartstopper' (Netflix) - 10 puntos

Nick y Charlie, los protagonistas de 'Heartstopper'. Netflix

Si algo nos ha recordado el estreno de Heartstopper es que la representación importa. La modélica y sentimental adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman ha llegado hasta el Congreso de los Diputados para verbalizar la reflexión que ha dejado el drama romántico adolescente entre gran parte de su audiencia: ojalá todos los adolescentes LGTB pudieran haber visto una serie como esta para darse cuenta de que no estaban solos en el mundo y que, efectivamente, las cosas pueden mejorar y mejorarán. Más allá dáe eso, Heartstopper es una emocionante y cuidada historia de amor que roba el corazón y de la que ha querido formar parte hasta la mismísima Olivia Colman. Por algo será. (Dani Mantilla)

7. 'Stranger Things', temporada 4 (Netflix) - 12 puntos

La trama de Hawkins fue el ingrediente estrella de la temporada 4 de 'Stranger Things'. Netflix

Stranger Things 4 ha sido la más irregular de todas las temporadas estrenadas hasta ahora por una serie que nació como un simple pastiche del cine fantástico de los años 80 y que terminará 2022 como uno de los grandes fenómenos en activo de la cultura pop, independientemente de pantallas y formatos.

Los episodios fueron increíblemente largos y el interés de sus tramas estuvo descompensado (los Duffer estiraron más de la cuenta la aventura rusa de Hopper, no parecían saber qué hacer en California y con Once se reservaron sus mejores balas para los tres episodios finales), pero la serie tocó el cielo en la trama de Hawkins en general, y cada vez que se centraba en Max en particular. La ambición (narrativa y presupuestaria), el amor por los personajes y el viraje al terror llevaron a Stranger Things a una nueva dimensión. ¿Lo mejor? Se han sentado las bases para tener una quinta (y última) temporada memorable. (Dani Mantilla)

6. 'La amiga estupenda', temporada 3 (HBO Max) - 13 puntos

La temporada 3 de 'La amiga estupenda' abre paso en la revolución política de finales de los 60 HBO Max

Esta entrega fue la mejor de todas. Vimos los cambios de los años 70, el despertar del movimiento feminista y la lucha de clases, pero la constante siempre es la complicada amistad entre las dos protagonistas, que se anhelan, se odian y se necesitan, luchando por diferenciarse y, al mismo tiempo, construirse a la medida de la otra. Esta ambiciosa producción italiana (que cuenta con el visto bueno de Elena Ferrante) no es una de las series más populares de HBO Max, pero debería serlo, porque es una de las mejores de su catálogo. Y es también una de las mejores adaptaciones literarias que se han hecho nunca en la televisión. (Valentina Morillo)

5. 'Pachinko' (Apple TV+) - 15 puntos

'Pachinko' se adentra en una historia de identidad y supervivencia Apple TV+

Apple TV+ vuelve a cuajar otra gran serie, y casi puede contar su estrenos por aciertos. Esta adaptación de la novela bestseller de título homónimo de Min Jin Lee, que narra la saga de una familia coreana en Japón durante ocupación colonial japonesa, es una impresionante epopeya histórica sobre supervivencia, la identidad y la familia, a través de dos décadas y cuatro generaciones, cargada de belleza. Sin duda, una de las últimas joyas que hemos podido ver en televisión. (Francis Arrabal)

4. 'Hacks', temporada 2 (HBO Max) - 18 puntos

Hannah Einbinder y Jean Smart en la temporada 2 de 'Hacks'. HBO Max

Esta dramedia sobre diferencias generacionales, privilegio y los sacrificios que deben hacer las mujeres que aspiran hacerse hueco en la comedia profesional regresó con todo lo que nos conquistó en su primera entrega, pero también encontró espacio para explorar a sus secundarios. Sin perder el norte, porque la relación entre la guionista milenial y la legendaria monologuista que interpretan Hannah Einbinder y Jean Smart sigue siendo el eje central. Esta pareja nos dejó momentos hilarantes y otros emotivos, como esa maravillosa escena final. Después de triunfar en los Emmy 2021 todo apunta a que Hacks repetirá premios esta edición. Y serán pocos para lo que merece. (Valentina Morillo)

3. 'Barry', temporada 3 (HBO Max) - 20 puntos

Bill Hader en la tercera temporada de 'Barry' HBO Max

Estudio psicológico del trauma, tensión, violencia, humor, cliffhangers de infarto y una capacidad infinita para sorprender. También espectáculo visual. Cada encuadre de Barry derrocha elocuencia y sus secuencias son estimulantes tanto en las escenas de acción como en las más íntimas. El sexto episodio de esta temporada tiene una secuencia de persecución en moto por las autopistas de Los Ángeles que merece todos los premios, pero la mayoría de las veces no necesita más que dos personajes en un garaje vacío o un plano fijo mientras un actor reacciona a los sonidos de lo que ocurre en otra habitación. Una vez más ha sido brillante, es una de las mejores series de los últimos años. (Valentina Morillo)

2. 'Euphoria', temporada 2 (HBO Max) - 23 puntos

La actriz Zendaya en la segunda temporada de 'Euphoria'. HBO HBO Max

Esta segunda entrega rompió récords de audiencia en HBO Max (con un promedio de 15 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos) y fue la serie más comentada en Twitter en lo que llevamos de década. Un drama protagonizado por adolescentes que es mucho más audaz y transgresor que la inmensa mayoría de los considerados adultos o de prestigio. Fue un evento durante su emisión y, gustos aparte, nadie puede decir que uno de sus episodios le ha dejado indiferente. No hay ninguna serie en la actualidad -ni la ha habido en la última década- que se acerque a los niveles de excelencia, ingenio y maestría técnica de Euphoria. (Valentina Morillo)

1. 'Separación' (Apple TV+) - 38 puntos

Los protagonistas de 'Separación'. Apple TV+

Con una dirección sofisticada, sugerente y estilizada, este thriller de ciencia ficción nos cautivó desde su primer episodio y consiguió la cada vez más difícil tarea de mantenernos pegados fielmente a su pantalla semana tras semana. Un cuidado desarrollo de personajes, su dosificación del misterio y el diseño de cliffhangers de infarto nos llevaron por un viaje estimulante, que alcanza su clímax en un último episodio tenso, intenso y espectacular que desde ya está en las listas de lo mejor del año. Como también lo está su excepcional temporada de estreno. (Valentina Morillo)

Otras series votadas que finalmente no han pasado el corte: Somebody Somewhere, Para toda la humanidad T3, Heartstopper, Solo asesinatos en el edificio T2, The Staircase, Better Things T5, The Boys T3, Irma Vep, Borgen T3, The Dropout, The Afterparty, Colegio Abbot,¿Quién es Anna?, This is Us, T5.



Las 10 mejores series de 2021 por plataformas: HBO Max (6), Apple TV+ (2), Netflix (2).

