'Stranger Things' y otras series con nostalgia ochentera recomendadas para ver este fin de semana

Para el plan de ocio del fin de semana del 27 al 29 de mayo, además de las películas que se estrenan en las salas de cine, os traemos nuestras recomendaciones para dejarnos llevar por la nostalgia por los años 80 que trae consigo el regreso de Stranger Things a Netflix.

En Apple TV+ es momento de recuperar la primera temporada de Physical, justo antes de que llegue la segunda; y en Disney+, con Las chicas de oro podéis revivir aquella década en todo su esplendor, tal como se vivió en televisión hace 30 años.

'Stranger Things' T4 (Netflix)

'Stranger Things 4' es un ambicioso regreso que sufre por su estirón y partir la temporada

De qué va

Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, el evento que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. La pandilla de amigos está separada y en esta época en la que se sienten tan vulnerables, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural. Un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés.

Por qué debes verla

Después de dar la sorpresa en el verano de 2016 y de que el fenómeno se convirtiera instantáneamente en uno de los mayores éxitos de la historia de Netflix, la cita con el regreso de Stranger Things tras tres años de ausencia es una cita ineludible.

En la ficción solo han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial que acabó con los amigos separados por primera vez, y el tono juvenil que tenía a Los Goonies como su principal referente, ahora da paso a una fotografía, tono y conflictos más oscuros con ecos de Pesadilla en Elm Street. Hoy ya podemos ver los primeros siete episodios, los dos restantes llegarán en julio.

'Physical' (Apple TV+)

Trailer español | 'Physical' | Apple TV+

De qué va

Sheila Rubin parece un ama de casa dedicada que apoya a su marido en su carrera política, pero su mundo interior es mucho más oscuro de lo que deja ver a quienes están a su alrededor. Mientras mantiene una batalla personal contra sus propios demonios, entre ellos una distorsión de su propia imagen, la solución a sus problemas aparece en un lugar inesperado: el mundo del aerobic.

Por qué debes verla

Tras 20 años siendo una de las secundarias más versátiles y fiables de Hollywood, Rose Byrne (Daños y perjuicios, Mrs. America) tiene todos los focos sobre ella en esta comedia negra, una oportunidad que ha sabido aprovechar para demostrar su sobresaliente talento para saltar entre géneros sin pestañear.

Physical ofrece una impactante mirada a la psique de una mujer que está atrapada en su propia cabeza. Con una audaz decisión narrativa, la serie nos invita a entrar en la autodestructiva mente de Sheila para entender las contradicciones, acciones y comportamientos de una mujer que quiere ser mejor, incluso cuando parece todo lo contrario.

'Las chicas de oro' (Disney+)

'Las chicas de oro', redescubre esta comedia clásica en Disney+

De qué va

La serie sigue a cuatro amigas que comparten una casa en Miami. La dueña es una viuda llamada Blanche Devereaux, a quien acompañan Rose Nylund, también viuda; una divorciada, Dorothy Zbornak, y Sophia Petrillo, la madre de esta.

Por qué debes verla

Puede que las amigas de And Just Like That se vean más glamurosas, pero las de Miami disfrutan de un espíritu independiente, moderno y transgresor superior al grupo de Carrie Bradshaw. Las chicas de oro hablaron de todo. De absurdas anécdotas de la infancia de Rose a la homosexualidad o la menopausia, pero también de sexo. Mucho sexo. La mayor tenía 80 años y seguía disfrutando plenamente de las relaciones sexuales sin ningún tipo de pudor ni complejos.

Esta comedia clásica multicámara fue rompedora en su momento y sería rompedora en 2022, pero lo mejor y verdaderamente importante, es que se mantiene igual de divertida más de 30 años después. Además, os encontraréis con estrellas del futuro como Quentin Tarantino o George Clooney, y artistas famosos de la época como Julio Iglesias.

