3 series basadas en crímenes reales para ver el fin de semana (en Netflix, HBO Max y Movistar Plus+)

'Manhunt: Unabomber', 'The Staircase' y 'The Investigation' son las series basadas en crímenes reales que os recomendamos para ver este fin de semana. S&M

Este fin de semana del 20 al 22 de mayo se registrará una ola de calor histórica en España, pero podremos resguardarnos de este verano adelantado fácilmente con un estreno de la cartelera en las salas de cine o disfrutando de una serie de las plataformas de streaming en la tranquilidad de nuestro sofá.

Como sabemos que con temperaturas tan altas nos gusta hacer el mínimo esfuerzo, os traemos tres propuestas de series cortas para maratonear, una selección temática de adaptaciones de crímenes reales que confirman que la realidad siempre supera la ficción.

En HBO Max tenéis The Staircase, una de las series del momento, basada en la misteriosa familia Peterson. El caso del matemático y terrorista Theodore Kaczynski es el centro de Manhunt: Unabomber, disponible en Netflix; y desde Dinamarca, la notable The Investigation, que podéis ver en Movistar Plus+.

'The Staircase' (HBO Max)

De qué va

En noviembre de 2001, Kathleen Peterson fue encontrada sin vida y rodeada de sangre al pie de las escaleras de su casa por los servicios de emergencias. Michael Peterson, su marido, fue acusado de asesinato en un juicio que se extendió por un período de tres meses. La serie explora los hechos de este caso y los secretos de la familia, mientras sigue al equipo documentalista que acompañó a la defensa y la fiscalía durante el proceso.

Por qué debes verla

Siguiendo tres líneas temporales, nos muestra la vida de los Peterson antes de la muerte de Kathleen, lo que vino inmediatamente después (hasta el juicio celebrado en 2003) y una última en 2017. Además de una interesante lectura meta, la clave de este adictivo true crime está en las peculiaridades de la historia en torno a la que se construyen todas las demás: la familia Peterson, especialmente, el indescifrable Michael.

Con un reparto de lujo encabezado por Colin Firth, Toni Colette, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt, Sophie Turner y Parker Posey, Antonio Campos (Christine) reconstruye el caso real e introduce al equipo documental que lo siguió en su momento. El resultado es un apasionante ejercicio que deconstruye las convenciones de lo documental y el true crime y nos muestra sus costuras y la importancia del punto de vista.

'Manhunt: Unabomber' (Netflix)

De qué va

Entre 1978 y 1995, el terrorista Theodore Kaczynski apodado "Unabomber", envió por carta 16 bombas a diferentes objetivos, como protesta por la sociedad moderna industrializada y la destrucción de la naturaleza. Sus bombas mataron a tres personas e hirieron a otras 23. El criminalista del FBI Jim Fitzgerald intentará desvelar la identidad de asesino, en un proceso en el que será clave el manifiesto escrito por el terrorista y enviado al The New York Times.

Por qué debes verla

El magnético retrato de Ted Kaczynski se eleva con la interpretación de un Paul Bettany muy bien medido. Su oponente es un sobrio Sam Worthington, en el papel de Fitzgerald, un criminólogo especializado en análisis lingüístico. La narración se desarrolla a través de dos líneas temporales, una en 1995, antes de atrapar a Kaczynski. La otra, en 1997, después de la captura.

Como en Mindhunter, este caso puso en jaque al FBI y propició la creación de nuevas formas de investigación, pues Fitzgerald consiguió dar con Unabomber gracias al análisis del lenguaje que el terrorista utilizaba en sus cartas. Pero para llevar a cabo este poco ortodoxo método de investigación, primero debió superar el recelo de sus compañeros de unidad.

'The Investigation' (Movistar Plus+)

De qué va

Copenhague, agosto de 2017. La policía recibe la denuncia de desaparición de una periodista sueca llamada Kim Wall. Lo último que se sabe de ella es que subió a bordo de un submarino casero con la intención de entrevistar a su constructor. Pocas horas después, encuentran el submarino hundido y consiguen rescatar a su capitán, pero no hay rastro de la periodista. Las pruebas no son concluyentes y las declaraciones son contradictorias.

Por qué debes verla

Basada en hechos reales, esta serie danesa se centra en los esfuerzos que realizó la policía de Copenhague para cerrar el caso. Con cada avance, la investigación se torna más complicada y más lejana la posibilidad de encontrar las pruebas necesarias para condenar al culpable.

Uno de sus rasgos distintivos es que nunca llegamos a ver el rostro del asesino ni a escuchar su nombre; tampoco vemos ni una gota de sangre, ni siquiera en fotografías, y eso es lo que hace especial a esta serie, su sobriedad y su compromiso con retratar los retos y las rutinas de la investigación de un caso criminal.

