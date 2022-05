'La lista final' | Tráiler | Amazon Prime Video Prime Video ha anunciado hoy que la esperada serie Amazon Original The Terminal List, protagonizada por Chris Pratt (The Tomorrow War, Jurassic World), se estrenará el 1 de julio en exclusiva en Prime Video. T he Terminal List es una coproducción de Amazon Studios y Civic Center Media en asociación con MRC Televisión. La serie estará disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo.Basada en la novela superventas de Jack Carr, The Terminal List sigue a James Reece (Chris Pratt) después de que todo su pelotón de la marina sea emboscado en una operación de alto riesgo. Reece regresa a casa con su familia con recuerdos contradictorios y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que salen a la luz nuevas pruebas, Reece descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de sus seres queridos.