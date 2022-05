3 series recomendadas de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max para saber qué ver este fin de semana

Con el viernes llega el momento de planificar nuestro tiempo de ocio, y junto a los estrenos de la cartelera de cine, os traemos nuestra propuesta de tres series recomendadas para ver en plataformas de streaming durante el fin de semana.

De estreno, os traemos la nueva entrega de The Wilds, la serie juvenil de misterio con que nos sorprendió Amazon Prime Video a finales de 2020. Para ver en maratón, la elegida es Peaky Blinders, ahora que se acerca la fecha de llegada de su temporada final al catálogo de Netflix. Y por descubrir, Julia, una miniserie de HBO Max que combina ambientación de época, los entresijos de televisión y cocina.

Una de estreno: 'The Wilds' T2 (Amazon)

De qué va

En la primera temporada de The Wilds todo da un giro cuando descubrimos que las chicas que sobrevivieron al accidente no acabaron ahí por azar. La segunda temporada nos mostrará que ellas no son las únicas náufragas.

Por qué debes verla

Aunque nos remite inmediatamente a Perdidos, por el vuelo que no llega a su destino, la presencia de una isla misteriosa, y tres líneas temporales (el pasado de los personajes, los acontecimientos en la isla y el presente), la receta de The Wilds consigue ser diferente y tiene entidad propia.

Desde el primer episodio sabemos que el accidente no ha sido tal, la clave estaba en descubrir cuál es el objetivo del tinglado, quién es la infiltrada y qué ha llevado a su promotora a poner en marcha este experimento social. En esta nueva entrega la serie tiene el reto de mantener el interés después de la revelación final, veremos si lo consigue.

Para maratonear: 'Peaky Blinders' (Netflix)

'Peaky Blinders' | Tráiler Temporada | BBC

De qué va

Ambientada después de la Primera Guerra Mundial, sigue a los Shelby, una familia de gánsteres ingleses de origen nómada asentada en Birmingham: los Peaky Blinders. En la primera temporada, las actividades delictivas llaman la atención de un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado por Winston Churchill desde Belfast para recuperar unas armas robadas.

Por qué debes verla

Una serie épica y visualmente espectacular en la que en cada entrega se incorporan nuevos enemigos y retos marcados por el momento histórico, como la guerra contra el comunismo o el ascenso del fascismo. El clan Shelby lucha por mantener la superioridad ante sus rivales mientras intenta potenciar sus negocios legales para, algún día, abandonar la vida criminal.

Cada nuevo peldaño en la escala de poder trae consigo conflictos mucho más ambiciosos, porque el mundo de la política puede ser tan corrupto como el criminal, y los fantasmas del pasado con los traumas de la guerra nunca los abandonan. Es el momento de ponernos al día o volver a ver estos episodios antes de su despedida el 10 de junio.

Por descubrir: 'Julia' (HBO Max)

De qué va

Serie inspirada en la vida de Julia Child, autora de un libro de cocina que fue un éxito de ventas en los años 60, con el que puso en marcha su programa de cocina The French Chef, pionero en este género tan popular a día de hoy.

Por qué debes verla

A través de Julia y su singular personalidad, la serie explora el momento histórico en el que se ambienta, cuando en Estados Unidos se popularizaba la televisión pública y comenzaba la segunda ola del feminismo. Una miniserie con mucho encanto protagonizada por un elenco muy carismático.

Julia nos muestra los entresijos de la televisión y cómo se las ingeniaron para crear un formato que no existía en aquel momento. También los conflictos de su protagonista con la fama, y los sentimientos contradictorios que le despertaba compartir su placer por la gastronomía y quienes la criticaban por confinar a la mujer en la cocina en tiempos de liberación.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan