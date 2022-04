Aún queda mucho para que finalice el año, pero hemos decidido votar ya para elegir Las 10 mejores series de 2022, hasta primavera. El arranque de la temporada televisiva ha sido fuerte y nos ha dejado las primeras joyas imprescidibles que deberíais ver, como Separación, que es de momento la gran sorpresa de lo que llevamos de año.

HBO Max va ganando la partida de momento con cinco de las diez series de la lista. Le sigue de cerca Apple TV+ con 3. También tienen presencia Netflix y Disney+, con una cada una. Sorprende la ausencia de Amazon Prime Video, o Movistar+, que no tienen ningún título.

Para elaborar esta lista, los críticos de SERIES & MÁS Francis Arrabal, Dani Mantilla, Belén Prieto y Valentina Morillo han votado sus diez series favoritas, otorgándole 10 puntos a la primera posición, 9 a la segunda, y así sucesivamente, hasta obtener un punto la décima. Para poder entrar en la lista se puso una nota de corte de 10 puntos. Un total de 22 series han sido votadas.

Las 10 mejores series de 2022, hasta primavera

10. 'Pam & Tommy' - Disney+ (10 puntos)

Lily James y Sebastian Stan son 'Pam y Tommy' de Disney+. Disney+

El video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee sacudió internet en sus albores. Ambos grabaron durante su luna de miel una sex tape para uso privado, que guardaron en una caja fuerte. Hasta que fue robada y vendida por Rand Gauthier, y se hizo pública. Un crimen perpetrado por el propio Gauthier, exponiendo su intimidad, y por una sociedad machista y prejuiciosa que estableció unas narrativas en las que culpabilizó a la víctima y la enjuició públicamente. La serie original de Hulu, que podemos ver en España a través de Disney+, revisita ésta historia como nunca antes la habíamos visto, y analizado, a pesar de que creíamos conocerla (y teníamos nuestras propias conclusiones). (Francis Arrabal)

• Crítica: ‘Pam & Tommy’, un acto de justicia con Pamela Anderson por el robo del vídeo sexual que la destruyó

9. 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' - HBO Max (11 puntos)

Jerry Buss, Magic Johnson y Jerry West en 'Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers'. HBO Max

It's Showtime! Así es como se conoce a la mítica época que marcaron Los Angeles Lakers de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson, entrenados por Pat Riley y con Jerry Buss a los mandos de la franquicia. La serie creada por Max Borenstein y Jim Hecht se adentra en el origen del primer gran club deportivo, cómo se formó a partir de la adquisicón de Dr. Buss (reconocido como el mejor propietario de un equipo que ha habido nunca) y cómo cambiaron la historia del baloncesto, y del deporte, para siempre. Todo bajo una dirección tremendamente estimulante, y con una mirada que roza el documental, marcada por Adam McKay (también productor) en el primer episodio. La serie más inteligente y atractiva que se ha podido ver en la pequeña pantalla desde que se estrenó Succession. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Tiempo de victoria', nuevo triple de HBO y Adam McKay (te guste o no el baloncesto)

8. 'Better Things', temporada 5 - HBO Max (14 puntos)

Pamela Adlon en 'Better Things'. HBO Max

La vida sigue, incluso si nuestros seres queridos o nuestras series favoritas siguen su propio camino. Better Things está a punto de decir adiós con una temporada ejemplar que te hace sentir como un miembro más del matriarcado más reconocible, insufrible y encantador (todo al mismo tiempo) de la televisión. No hace falta ser madre, actriz o mujer para conectar con el viaje de negación, negociación y aceptación de Sam Fox en su vida personal y profesional. Algún día celebraremos como se merece la titánica labor de Pamela Adlon al frente de una serie en la que aparentemente no pasa nada y en realidad están hablando de todos nosotros. No estamos preparados para decirte adiós, Sam. (Dani Mantilla)

7. 'Estación Once' - HBO Max (15 puntos)

Jeevan y Kirsten en 'Estación Once'.

El eje de esta historia es emocional e íntimo; relaciones surgidas de encuentros fortuitos que tienen más fuerza que los lazos de sangre, traumas compartidos y el arte como elemento sanador. Un relato en el que la humanidad prevalece en la adversidad, porque en tiempos difíciles la vida de una persona puede cambiar para siempre si un extraño decide ayudar. Nunca el apocalipsis había sido tan esperanzador e inspirador. Y pocas veces una serie ha dejado tanta huella. Estación Once teje un delicado hilvanado narrativo que es un triunfo creativo y un homenaje al poder de conexión de las historias. (Valentina Morillo)

• Crítica:'Estación Once', una joya audiovisual de HBO Max que reimagina el fin del mundo y deja huella

6. 'La amiga estupenda', temporada 3 - HBO Max (61 puntos)

Crítica: 'La amiga estupenda' la tercera temporada se despide como la mejor hasta ahora

Esta entrega fue la mejor de todas. Vimos los cambios de los años 70, el despertar del movimiento feminista y la lucha de clases, pero la constante siempre es la complicada amistad entre las dos protagonistas, que se anhelan, se odian y se necesitan, luchando por diferenciarse y, al mismo tiempo, construirse a la medida de la otra. Esta ambiciosa producción italiana (que cuenta con el visto bueno de Elena Ferrante) no es una de las series más populares de HBO Max, pero debería serlo, porque es una de las mejores de su catálogo. Y es también una de las mejores adaptaciones literarias que se han hecho nunca en la televisión. (Valentina Morillo)

• Crítica: 'La amiga estupenda', la tercera temporada es la mejor de la serie hasta ahora

-. '¿Quién es Anna?' - Netflix (17 puntos)

Julia Garner como Anna Delvey en '¿Quién es Anna?'. Netflix

Shonda Rhimes no estrenaba una serie como creadora desde hace diez años. ¿Quién es Anna? no ha decepcionado a quiénes esperaban una intriga delirante y desquiciada protagonizada por personajes con una imagen completamente distorsionada de sí mismos, la especialidad de Shonda. La adaptación de la increíble historia de la estafadora Anna Sorokina es un adictivo thriller que recuerda a las mejores temporadas de Scandal sin ser absorbido por los estridentes recursos de la serie protagonizada por Kerry Washington. Con su transformación como esta ¿empresaria? hecha a sí misma, Julia Garner se confirma como una de las grandes promesas de su generación. (Dani Mantilla)

• Crítica: 'Quién es Anna', la adictiva serie de Shonda Rhimes lo tiene todo para ser el nuevo éxito de Netflix

4. 'The Afterparty' - Apple TV+ (17 puntos)

'The Afterparty' es la comedia revelación de la temporada. Apple TV+

Un hombre aparece asesinado en un fiesta de antiguos alumnos. Cada episodio de The Afterparty se centra en la perspectiva de un sospechoso y está contado usando las reglas de un género cinematográfico diferente, en función de cómo ve su propia vida el personaje en cuestión. Este recurso narrativo es el gran diferencial del formato de Chris Miller y Phil Lord, además de una declaración de intenciones: la serie busca hacer reír al espectador, pero sin convertir nunca a este whodunit en una sátira de esos géneros o de sus propios personajes. Si metes en un cóctel las historias de Agatha Christie, el tono de Noche de juegos y la estructura de Rashomon, te sale la enésima joya de Apple TV+. (Dani Mantilla)

• Crítica: 'The Afterparty', una original carta de amor a los géneros cinematográficos, los 'whodunit' y la empatía

3. 'Pachinko' - Apple TV+ (20 puntos)

'Pachinko', la serie de Apple TV+ que se adentra en una historia de identidad y supervivencia. Apple TV+

Apple TV+ vuelve a cuajar otra gran serie, y casi puede contar su estrenos por aciertos. Esta adaptación de la novela bestseller de título homónimo de Min Jin Lee, que narra la saga de una familia coreana en Japón durante ocupación colonial japonesa, es una impresionante epopeya histórica sobre supervivencia, la identidad y la familia, a través de dos décadas y cuatro generaciones, cargada de belleza. Sin duda, una de las últimas joyas que hemos podido ver en televisión. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Pachinko', un hermosa epopeya y una obra maestra audiovisual

2. 'Euphoria', temporada 2 - HBO Max (25 puntos)

Sydney Sweeney en el episodio 2x04 de 'Euphoria'.

Esta segunda entrega rompió récords de audiencia en HBO Max (con un promedio de 15 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos) y fue la serie más comentada en Twitter en lo que llevamos de década. Un drama protagonizado por adolescentes que es mucho más audaz y transgresor que la inmensa mayoría de los considerados adultos o de prestigio. Fue un evento durante su emisión y, gustos aparte, nadie puede decir que uno de sus episodios le ha dejado indiferente. No hay ninguna serie en la actualidad -ni la ha habido en la última década- que se acerque a los niveles de excelencia, ingenio y maestría técnica de Euphoria. (Valentina Morillo)

• Crítica: La temporada 2 de 'Euphoria' es igual de audaz, más profunda y con una Zendaya espectacular

1. 'Separación' - Apple TV+ (27 puntos)

Los "innies" de 'Separación'.

Con una dirección sofisticada, sugerente y estilizada, este thriller de ciencia ficción nos cautivó desde su primer episodio y consiguió la cada vez más difícil tarea de mantenernos pegados fielmente a su pantalla semana tras semana. Un cuidado desarrollo de personajes, su dosificación del misterio y el diseño de cliffhangers de infarto nos llevaron por un viaje estimulante, que alcanza su clímax en un último episodio tenso, intenso y espectacular que desde ya está en las listas de lo mejor del año. Como también lo está su excepcional temporada de estreno. (Valentina Morillo)

• Crítica: 'Separación' de Apple TV+ es la mejor serie de lo que llevamos de 2022

Otras series votadas que finalmente no han pasado el corte: Somebody Somewhere (9), Ozark (7), La Unidad T2 (5), Los Bridgerton (4), Caballero Luna (4), Killing Eve T4 (4), After Life T2 (3), La edad dorada (3), El turista (2), As We See It (2), Operación Marea Negra (1), Super Pumped: La batalla por Uber (1).

Las 10 mejores series de 2021 por plataformas: HBO Max (5), Apple TV+ (3), Disney+ (1), Netflix (1).

