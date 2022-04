Se ven rápido y son perfectas para una maratón: las series para devorar estas vacaciones de Semana Santa

Este fin de semana de Semana Santa viene cargado de novedades. Si preferís cine, tenéis en salas dos blockbusters, La ciudad perdida y Ambulance, la nueva película de Michael Bay, pero si queréis estar tranquilamente en el sofá, tenemos el plan perfecto: tres series de estreno perfectas para ver en maratón en las plataformas de streaming.

La comodidad de ver un episodio detrás de otro es algo que nos encanta a los seriéfilos y justo estos días se han estrenado las temporadas completas de tres títulos muy diferentes e igualmente atractivos. A Netflix ha llegado Anatomía de un escándalo, un thriller psicológico con trama judicial de David E. Kelley que es la The Undoing británica; en Disney+ podemos ver Vaya tela, Sam, una dramedia entrañable que promete ser nuestro nuevo lugar feliz; y para quienes buscan una propuesta original y estimulante, Apple TV+ nos trae Roar, una antología episódica de las creadoras de GLOW.

Un thriller: 'Anatomía de un escándalo' (Netflix)

De qué va

Basada en la novela homónima de Sarah Vaughan, narra cómo la vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se desmorona cuando estalla un escándalo y él es acusado de un delito estremecedor.

Por qué debes verla

Parte thriller psicológico y parte drama judicial, esta miniserie de seis episodios se cuela en la élite británica para hablar de justicia y el privilegio. David E. Kelley y Melissa James Gibson son los responsables de esta adaptación que encaja en la definición "la The Undoing británica".

Con los giros palomiteros que caracterizaron a la serie de HBO, pero en el mundo político de Westminster, cambiamos la peluca de Nicole Kidman por las clásicas empolvadas de los juicios ingleses, que en este caso le corresponde llevar a Michelle Dockery (Downton Abbey). Junto a ella, tenemos a Sienna Miller, interpretando a la esposa del político y a Rupert Friend (Homeland) en el papel del polémico ministro.

Una dramedia entrañable: 'Vaya tela, Sam' (Disney+)

De qué va

Después de que la despidan de la multinacional de Nueva York en la que trabaja, Sam una veinteañera, se ve obligada a regresar a casa de su madre en Boston para tratar de mantenerse sobria y evitar ir a la cárcel. Allí, encuentra trabajo en un supermercado e intenta lidiar con los retos de nueva vida.

Por qué debes verla

Que no os engañe el desafortunado título en español que ha recibido Single Drunk Female. Llamarla Vaya tela, Sam no solo no le hace justicia, sino que despista, porque evoca una comedia disparatada en insulsa, y esta propuesta es una dramedia entrañable que habla de temas serios como el alcoholismo con un poco de necesario humor cotidiano y mucho corazón.

Original de Freeform, tiene ese espíritu optimista, luminoso y encantador de series como The Bold Type, que se convierten instantáneamente en lugares felices, porque nos muestran un mundo aspiracional en el que las personas pueden encontrar la mejor versión de sí mismas cuando encuentran una red de apoyo. Un maratón de los que alimenta el alma.

Una antología episódica: 'Roar' (Apple TV+)

De qué va

La temporada entrelaza ocho fábulas feministas independientes con tono de humor negro y realismo mágico, que adoptan enfoques inesperados sobre temas como los roles de género, la autonomía y la identidad.

Por qué debes verla

Antología episódica creada por Carly Mensch y Liz Flahive (GLOW) a partir del libro de relatos cortos de Cecelia Ahern. Los ocho episodios de media hora cada uno, son historias independientes con sugerentes títulos como La mujer que comía fotografías o La mujer que resolvió su propio asesinato.

Para completar esta atractiva propuesta que por su duración y formato no exige mayor compromiso, y que podemos ver en el orden de nuestra preferencia, tenemos un elenco de actrices envidiable: Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Issa Rae y Fivel Stewart son las protagonistas de cada episodio, y están acompañadas por actores entre los que se cuentan Justin Kirk, Hugh Dancy, Jake Johnson o Alfred Molina.

También te puede interesar...

•

•

•

Sigue los temas que te interesan