'La ciudad es nuestra' | Teaser | HBO Max David Simon (The Deuce, The Wire) y George Pelecanos (The Deuce) regresan a Baltimore para narrar el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía. Allí se mostrarán la corrupción y el colapso moral que se sufrió en una ciudad estadounidense donde las políticas de prohibición de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a toda costa.