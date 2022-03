3 series recomendadas en Netflix, Disney+, Amazon y Apple TV+ si no sabes qué ver este fin de semana

Este fin de semana estará dominado por la previa de los Premios Oscar, que se entregan en la madrugada del domingo al lunes. Para intercalar con las películas nominadas que os han quedado pendientes para las quinielas, os traemos nuestra recomendación con tres series para ver este fin de semana en las plataformas de streaming.

La primera es un estreno que llega a Apple TV+, una historia épica e intergeneracional que la crítica ya apunta para las listas de lo mejor del año. Si lo que os apetece es hacer un maratón, en Netflix tenéis la segunda y esperada temporada de una de sus series estrella. Para descubrir por qué sus espectadores aseguran llorar casi con cada uno de sus episodios, os proponemos un drama familiar que estrena su sexta y última temporada en Disney+ y Amazon Prime Video.

Una de estreno: 'Pachinko' (Apple TV+)

'Pachinko' | Tráiler | Apple TV+

De qué va

Basada en la aclamada novela superventas homónima, esta historia épica e íntima comienza con un amor prohibido, y va creciendo hasta convertirse en una saga arrolladora que viaja entre Corea, Japón y los Estados Unidos para contar una historia inolvidable.

Por qué debes verla

La serie retrata las esperanzas y los sueños de una familia coreana de migrantes a través de cuatro generaciones. La historia comienza en Corea del Sur a principios del siglo XX, y está contada a través de los ojos de la singular matriarca, Sunja (la actriz ganadora del Oscar Youn Yuh Jung por Minari), que entrelaza su historia con la de su nieto, Solomon, en la década de 1980.

La crítica ya apunta esta emocionante saga familiar en la lista de lo mejor de 2022, con calificativos como sublime, hermosa y devastadora obra maestra. Con grandes valores de producción y una gran inversión por parte de Apple TV+, destaca el gran trabajo de adaptación de Soo Hugh (The Killing, See, The Terror) y la dirección de Kogonada (After Yang) y Justin Chon (Blue Bayou).

Para maratonear: 'Los Bridgerton' T2 (Netflix)

'Los Bridgerton' | Temporada 2 | Netflix

De qué va

Los rumores de Lady Whistledown seguirán muy presentes para contar la apasionada historia de amor de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, Crashing), el soltero más codiciado de la temporada en la alta sociedad victoriana, en la continuación de Los Bridgerton, inspirada en El vizconde que me amó, la segunda de las novelas del universo romántico creado por la novelista Julia Quinn.

Por qué debes verla

Aunque en este nuevo capítulo de la saga ya no está René Jean-Page, la estrella de la primera temporada, los escépticos pueden estar tranquilos, porque el folletín más adictivo de la televisión está en buenas manos con Anthony Bridgerton y las hermanas Sharma.

La pasión, los malentendidos y los tempranos escarceos sexuales de la hija mayor de la familia y el atormentado Duque de Hastings dejan paso en su continuación a una aproximación más melancólica, clásica y exigente a simple vista. Y, si Jane Austen fue un evidente referente a la hora de establecer el tono en su primera tanda de capítulos, este espíritu continúa en la relación entre Anthony y la reservada Kate, que parece beber directamente del romance entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy en Orgullo y prejuicio.

Por descubrir: 'This is Us' (Disney+, Amazon)

Tráiler de 'This Is Us'.

De qué va

Jack y Rebecca Pearson son un matrimonio a punto de tener trillizos. Kevin es un actor popular que atraviesa una crisis personal. Kate es una mujer obsesionada con adelgazar. Randall (Sterling K. Brown) ha encontrado después de mucho tiempo a su padre biológico. El primer episodio sigue de forma entrelazada la vida de estos cinco personajes, ¿qué tienen en común?

Por qué debes verla

En una época dominada por las series de las plataformas de streaming y HBO, This is Us es la única producción de la televisión en abierto estadounidense que ha conseguido estar nominada en los últimos años como mejor drama en los premios Emmy. Solo por eso, ya merece nuestra atención.

Los espectadores han seguido fielmente la historia de los Pearson, que se ha ido ampliando conforme avanzan las temporadas, hasta tejer un mural que sigue a la familia protagonista como una saga intergeneracional, en la que pasado, presente y futuro dialogan temáticamente. Un drama familiar de los que apelan a las emociones y saben tocar las teclas sensibles. Acaba de empezar su sexta y última temporada, el mejor momento para acercarnos a ella para ser testigos de su final.

