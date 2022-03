Nobody Like U, canción de 'Red' (Pixar) La banda sonora de RED presenta tres canciones originales (“Nobody Like U”, “1 True Love", “U Know What’s Up”) interpretadas por la boy band ficticia 4*Town, escrita por los cantantes y compositores ganadores del Grammy® Billie Eilish y Finneas O'Connell. La música original está a cargo del compositor Ludwig Göransson, ganador del Oscar, el GRAMMY y el Emmy® (“Black Panther”, “The Mandalorian”).