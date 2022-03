4 películas recomendadas para ver el fin de semana bajo demanda en Netflix, Disney+, Movistar+ y Filmin.

En SERIES & MÁS los sábados y los domingos son nuestros días preferidos para sentarnos a ver películas. En el fin de semana del 5 al 6 de marzo os traemos cuatro nuevas recomendaciones para ver el mejor cine desde el sofá de tu casa. En esta ocasión os traemos un espectacular musical que mereció mejor suerte en cines, la primera Palma de Oro del Festival de Cannes en llevarse el Oscar a la Mejor Película, un clásico de Jane Austen y un documental político. Las podéis encontrar en estas plataformas de streaming: Netflix, Movistar Plus+, Disney+ y Filmin.

Si en cambio preferís centraros en las series, os dejamos también nuestras recomendaciones en formato corto para este fin de semana.

Un estreno en streaming: 'West Side Story' (Disney+)

'West Side Story' | Tráiler

De qué va

Años 50. En el West Side de Nueva York, un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos bandas callejeras: los puertorriqueños Sharks y los blancos de ascendencia polaca Jets. El jefe de los primeros es Bernardo, un boxeador que vive con su hermana María, una chica soñadora que acaba de llegar a Nueva York, y su novia Anita. Una noche los dos grupos coinciden en un baile y el inicio de una historia de amor entre la joven María y el líder retirado de los Jets, Tony, cambiará sus vidas para siempre.

Por qué debes verla

West Side Story mereció tener mucha mejor suerte en su paso por los cines este invierno. La revisión del clásico de Robert Wise y Jerome Robbins es un extraordinario debut en el género musical para un Steven Spielberg que sigue rodando con la misma energía y genialidad de la que ya hizo gala en Tiburón hace casi 50 años. Su mejor aliado es el guionista Tony Kushner, viejo colaborador en Munich y Lincoln que enriquece todo lo que hay detrás de los números musicales. La incorporación del español como elemento de conflicto y de orgullo, el contexto social y económico, el pasado de Tony y el rol de Rita Moreno en la historia son ideas brillantes que convierten a la nueva West Side Story en un título con madera de clásico moderno. Lo peor de la película es saber que Spielberg ha esperado a pasar de los 70 para hincar el diente a uno de los géneros cinematográficos por excelencia.

Una adaptación de Jane Austen: 'Sentido y sensibilidad' (Netflix)

Kate Winslet y Emma Thompson, hermanas en 'Sentido y sensibilidad'.

De qué va

Inglaterra, siglo XIX. Dos hermanas completamente distintas (una es pura razón y sentido común, la otra es pura sensibilidad y pasión) se enfrentan al amor y a las adversidades de la vida. Al morir su padre, deben abandonar su hogar, que pasa a manos de un hermanastro, hijo del primer matrimonio de su padre. Se mudan al campo y, allí, tendrán experiencias amorosas que producirán en ellas un cambio profundo.

Por qué debes verla

Sentido y sensibilidad es el enésimo recordatorio de la extraordinaria versatilidad como director de Ang Lee, un cineasta que se mueve como pez en el agua por géneros tan distintos como el wéstern en clave romántico (Brokeback Mountain), el wuxia (Tigre y dragón), el thriler erótico (Deseo, peligro), las historias de supervivencia de desbordante imaginación (La vida de Pi) o las adaptaciones de Jane Austen (Sentido y sensibilidad). La propia Emma Thompson se encargó de escribir el guion de esta ejemplar adaptación de un clásico romántico que abraza la modernidad sin renunciar en ningún momento a los ingredientes eternos de la obra de Austen. Thompson y Kate Winslet (en uno de sus primeros personajes en el cine) son las grandes estrellas de una película divertida, emocionante y profundamente romántica. Imprescindible.

Un clásico: 'Marty' (Filmin)

Ernest Borgnine es 'Marty'.

De qué va

Marty es un carnicero solterón que todavía vive con su madre. Suele salir con frecuencia con sus amigos por la noche, intentando encontrar a alguna chica con la que compartir su vida y hacer planes para el futuro.

Por qué debes verla

Antes de pasar a la historia de la cultura pop escribiendo la electrizante y dolorosamente vigente Network, un mundo implacable, el guionista Paddy Chayefsky deslumbró con una pequeña película sobre dos personas solitarias (un carnicero y una profesora de primaria) que encuentran en el otro una razón para romper la monotonía de sus vidas. La aparente sencillez del debut como director de Delbert Mann no debería hacer de menos las virtudes de una película profundamente humana que durante más de 60 años (hasta la llegada de Parásitos) podía presumir de ser la única Palma de Oro del Festival de Cannes que había acabado ganando el Oscar a la Mejor Película.

Un documental nominado al Oscar: 'Attica' (Movistar Plus+)

'Attica' opta al Oscar a la Mejor Película Documental.

De qué va

El 9 de septiembre de 1971, los reclusos del centro penitenciario de Attica se rebelaron y se hicieron con el control de la prisión durante cinco días.

Por qué debes verla

Stanley Nelson opta al Oscar a la Mejor Película Documental por esta crónica de un violento motín (el más mortífero en Estados Unidos hasta entonces) que enfrentó a los prisioneros, la mayoría negros y latinos, y a las fuerzas del orden. La película cuenta con el testimonio de expresos, periodistas y mediadores, pero también con imágenes de archivo para revivir esta revuelta en la que los presos estuvieron muy cerca de conseguir su objetivo y mejorar sus condiciones. El infame episodio de Attica ha aparecido en historias tan populares como Tarde de perros y Orange is the new black como símbolo de la rebelión. El documental de Nelson nos ayuda a entender qué hay detrás de esas imágenes que han pasado a la historia para contar, por ejemplo, cómo los presos también se estaban rebelando contra años de brutalidad de los guardias, hacinamiento y comida en mal estado. La historia de Attica merece ser descubierta en el 50 aniversario de los infames acontecimientos.

