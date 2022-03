3 series recomendadas en Netflix, HBO Max y Movistar Plus+ si no sabes qué ver este fin de semana.

Por qué debes verla

Toni Collette interpreta a una madre dedicada, como podrían ser sus papeles en El sexto sentido o Hereditary, el giro es que aquí oculta secretos que incluyen habilidades a lo John Wick, además de un pasado marcado por los traumas. Ver a Collette en luchas cuerpo a cuerpo con la precisión y eficacia de un mercenario vale por tres razones.



Si necesitáis más, tenéis algunos nombres vinculados al proyecto, como Minkie Spiro, directora de todos los episodios, con créditos en series como Barry, La conjura contra América o Better Call Saul; o su creadora, Charlotte Stoudt, guionista de series como Homeland o House of Cards. Entre los actores destacan Jessica Barden (Penny Dreadful, The End of the F***ing World) o David Wenham (El señor de los anillos, Top of The Lake)