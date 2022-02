'Red' | Tráiler | Disney+ El más reciente largometraje de animación de los estudios Pixar dirigiddo por la galardonada cineasta Domee Shi está protagonizado por Mei Lee (Rosalie Chiang), una niña de 13 años un poco rara pero muy segura de sí misma, que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Su protectora y algo exigente madre Ming (Sandra Oh) no se separa nunca de ella, algo poco deseable para cualquier adolescente. Además, por si los cambios en su vida y en su cuerpo aún no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (algo que ocurre a menudo), se convierte en un panda rojo gigante.