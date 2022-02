4 películas recomendadas para ver este fin de semana bajo demanda en Netflix, Amazon, HBO Max y Filmin.

En SERIES & MÁS los sábados y los domingos son nuestros días preferidos para sentarnos a ver películas. En el fin de semana del 26 al 27 de febrero os traemos cuatro nuevas recomendaciones para ver el mejor cine en la comodidad de tu casa. En esta ocasión os traemos la radical segunda Palma de Oro dirigida por una mujer en la historia del Festival de Cannes, un documental reivindicativo que merece más visibilidad, una multinominada al Oscar de este año y un documental con una historia tan increíble que solo te crees porque está apareciendo ante tus ojos. Las podéis encontrar en estas plataformas de streaming: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Filmin.

Si en cambio preferís centraros en las series, os dejamos también nuestras recomendaciones en formato corto para este fin de semana.

Una de estreno: 'The Beta Test' (Filmin)

'The Beta Test' se estrenó en el Festival de Berlín de 2021.

De qué va

Un agente de Hollywood casado recibe una misteriosa carta para un encuentro sexual anónimo y se ve envuelto en un mundo siniestro de mentiras, infidelidad y datos digitales.

Por qué debes verla

El estreno directo a streaming más interesante de la semana llega desde Filmin. Tras pasar por el Festival de Berlín de 2021, la plataforma estrena en exclusiva una juguetona propuesta de Jim Cummings y PJ McCabe en la que hay cabida para la sátira, el thriller tecnológico y hasta el terror. Los codirectores estuvieron un año investigando cómo funcionaban las apps de ligar para preparar lo que ellos venden como un cruce entre, atención, 50 sombras de Grey y South Park. The Beta Test es, además, plantea una reflexión ácida sobre cómo Hollywood esconde todas sus miserias con una propuesta que se recibe de forma diferente en el mundo posterior al movimiento #MeToo.

Una película radical que no deja indiferente: 'Titane' (Amazon Prime Video)

TITANE - Tráiler - ESTRENO EN CINES 8 DE OCTUBRE

De qué va

Adrien Legrand vuelve a dar señales de vida desde que desapareciera hace diez años. El niño, con la cara magullada y con signos de violencia es descubierto misteriosamente en un aeropuerto. Para su padre, Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla de la que aún no ha llegado a recuperarse. Juntos regresan a casa, sin embargo, tras el regreso de Adrien comienzan a tener lugar una serie de crueles asesinatos en la zona.

Por qué debes verla

Titane es una de esas películas que de verdad hacen justicia a la etiqueta de esas películas que, independientemente de si las amas o las odias, nunca te dejan indiferentes. Julia Ducourneau se convirtió en la segunda mujer de la historia en hacerse con la Palma de Oro del Festival de Cannes gracias a una película radical que salta constantemente de lo sublime a lo ridículo. Nunca podrás apartar la mirada de esta brutal historia que habla de temas como el género y la paternidad. Ni los espectadores españoles ni los propios franceses dieron la recepción merecida a una propuesta violenta, excesiva y siempre fascinante. Un consejo: es mejor no leer nada más sobre ella antes de sentarse a ver una de las películas imprescindibles del 2021.

Una de las favoritas para los próximos Oscar: 'Dune' (HBO Max)

Dune - Tráiler Oficial

De qué va

Arrakis, el planeta del desierto, feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la Casa de los Atreides después de que el emperador ceda a ésta la explotación de las reservas de especia, una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. El duque Leto, la dama Jessica y el hijo de ambos, Paul Atreides, llegan al planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que les llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar a los lugareños, los Fremen, una estirpe de habitantes del desierto con una estrecha relación con la especia.

Por qué debes verla

El canadiense Denis Villeneuve ha vuelto a salir airoso de otro reto imposible. El director que se atrevió a continuar el universo de Blade Runner en una más que reivindicable secuela ha enmendado ahora la plana a David Lynch, un genio que fracasó creativa, crítica y comercialmente en su intento de llevar a la gran pantalla la popular serie de novelas de Frank Herbert. La Dune de 2021 es una propuesta que, a pesar de cierta sensación de lujoso y alargado episodio piloto tan característica de nuestros tiempos, resulta mucho más ambiciosa que el 95% de superproducciones que nos llegan cada año. El sentido de la aventura, la hábil construcción de un universo con fama de denso y el cuidado diseño audiovisual compensan la afectada seriedad con la que se toman todos los personajes de Herbert y los excesivos aires de grandeza que desprende a veces la película de Warner. En 2023, presumiblemente, veremos la segunda parte. Ya lo avisa Villeneuve: “Esto es solo el principio”.

El documental del que habla todo el mundo: 'El timador del Tinder' (Netflix)

Simon Leviev es 'El timador de Tinder'.

De qué va

No es fácil encontrar el amor online. Por eso, cuando Cecilie da con un guapo playboy multimillonario que resulta ser el hombre de sus sueños no se lo puede creer. Pero los sueños no son reales y, para cuando descubre que ese ejecutivo internacional no es quien dice ser, ya es demasiado tarde: se lo ha robado todo. Sin embargo, donde acaba el cuento de hadas empieza un thriller de venganza. Cecilie descubre a sus otras presas y todas deciden que no volverán a ser víctimas.

Por qué debes verla

El timador de Tinder es el mejor recordatorio posible para recordar que muchas veces las cosas que parecen demasiado buenas para ser ciertas es porque en realidad no lo son. La película de Felicity Morris reconstruye la fascinante historia de un timador que utiliza las redes sociales de ligar para crear una red de estafas por todo el mundo. ¿Serías capaz de prestar miles de dólares a una pareja a la que apenas conoces en realidad? Quizás tú no, pero una serie de mujeres por todo el mudo cayeron en la trampa del encantador de serpientes que protagoniza un adictivo documental que recuerda por momentos a Catfish, otra joya del subgénero de “estafas románticas y no tan románticas por Internet”. Retorcida, entretenidísima y llena de giros increíbles, El timador de Tinder da exactamente lo que promete.

