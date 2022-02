3 series recomendadas en Netflix, Apple TV+ y HBO Max si no sabes qué ver este fin de semana. S&M

Este fin de semana la cartelera de cine nos trae tres películas nominadas en los Oscar de este año y una que ha tenido que superar varias maldiciones, pero para quienes preferís quedaros en casa viendo alguna serie, os traemos nuestras recomendaciones de cada viernes.

De estreno, hoy proponemos un thriller laboral de ciencia ficción que ha llegado a Apple TV+. Si lo que estáis buscando es una opción para maratonear, en Netflix tenéis tres temporadas de la mejor serie política desde El Ala Oeste de la Casa Blanca. Y si queréis descubrir una joya reciente que está pasando desapercibida, en HBO Max podéis ver una historia que os devolverá la fe en la humanidad.

Una de estreno: 'Separación' (Apple TV+)

De qué va

Mark Scout lidera un equipo en Lumon Industries cuyos empleados se han sometido a un procedimiento que divide quirúrgicamente sus recuerdos del trabajo y los de su vida personal. Este atrevido experimento de conciliación se pone en tela de juicio cuando Mark y su equipo se hallan en el centro de un misterio que los obligará a enfrentarse a la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismos.

Por qué debes verla

Con un reparto encabezado por Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro y Christopher Walken, Ben Stiller vuelven a ponerse tras la cámara de forma efectiva para crear una estética propia en este intrigante estreno de la plataforma, que combina con acierto propuestas como las de Black Mirror, Olvídate de mí o Dollhouse.

Una historia que se ambienta en un futuro cercano para hablar de nuestro hoy, con una premisa muy sugerente que atrapa desde el inicio, y juega sus cartas con acierto hasta llevarnos a un final frenético, sorprendente y emocionante.

Para maratonear: 'Borgen' (Netflix)

De qué va

Borgen es el término coloquial con el que se conoce al palacio de Christiansburg, la sede de los tres poderes del estado y oficina del primer Ministro de Dinamarca. La serie sigue el desempeño de Birgitte Nyborg, la primera mujer en ocupar ese cargo.

Por qué debes verla

Han pasado 12 años desde su estreno y Borgen se sigue sintiendo relevante y actual. Ahora que Netflix se ha anunciado su regreso con una cuarta temporada, es el momento de recuperar esta serie que a partir de los juegos de poder de la política danesa, construye un relato apasionante, realista y universal.

La serie sigue la vida personal de la primera ministra, con el desafío que eso supone al ser la primera mujer en el cargo; los pactos que se hacen y los que se rompen con la oposición; y cómo se condiciona mutuamente la relación entre los medios de comunicación y el poder de estado. Es la mejor serie sobre política desde El Ala Oeste de la Casa Blanca.

Por descubrir: 'Somebody Somewhere' (HBO Max)

De qué va

Sam es una auténtica ciudadana de Kansas en la superficie, pero, por dentro, lucha por encajar en el molde de su ciudad natal. Lidiando con la pérdida y la aceptación, se descubre a sí misma en una comunidad de forasteros que tampoco encajan, pero no se rinden.

Por qué debes verla

Aunque está producida por los hermanos Duplass, y Bridget Everett es una comediante conocida en algunos círculos de Estados Unidos, Somebody Somewhere no tiene nombres ni titulares de los que acaparan titulares o portadas, por lo que su estreno ha quedado escondido detrás de títulos como Euphoria o El Pacificador de la misma plataforma.

Precisamente para darnos un poco de esperanza después de la angustia que genera la historia protagonizada por Zendaya, tenéis esta serie tierna y emotiva, que es el equivalente en ficción de We're Here, ese programa (también de HBO Max) que va buscando luz y conexión humana en la América profunda. Una joya.

