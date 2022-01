Los 25 estrenos de series españolas más esperadas de 2022.

Si hace unos días repasábamos los 40 estrenos de series internacionales más esperados de 2022, ahora le toca el turno a las series españolas. En SERIES & MÁS elegimos los 25 títulos que más esperamos en los próximos doce meses. Una amplia lista en la que hemos dado cabida a las novedades más interesantes que preparan Movistar+, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Atresplayer Premium y Apple TV+ para que veamos este año.

Todos los títulos están ordenadas alfabéticamente y con la fecha estimada de estreno en el momento de la publicación.

'Alma' (Netflix)

'Alma' se ha rodado íntegramente en Asturias.

Tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros de clase, Alma se despierta en un hospital sin recordar nada ni del incidente ni de su pasado. Su casa está repleta de recuerdos que no son suyos y tanto la amnesia como el trauma hacen que experimente terrores nocturnos y sufra unas visiones que no consigue desentrañar. Con la ayuda de sus padres y amigos, desconocidos para ella, intentará desentrañar el misterio, mientras lucha por recuperar su vida y su identidad. Mireia Oriol, Claudia Roset, Alex Villazán, Elena Irureta, Javier Morgade (El nudo), Nil Cardoner (Las del hockey), María Caballero (El ministerio del tiempo) y Milena Smit (No matarás) encabezan el reparto. Sergio G. Sánchez dirige junto a Kike Maíllo

Fecha de estreno: por confirmar

'Ana &' (ATRESplayer PREMIUM)

Álvaro Carmona seguirá trabajando con Atresmedia después de crear para Flooxer Gente hablando, nominada en la última edición de los Emmy Internacionales. El guionista y director salta a un proyecto más ambicioso, Ana &, para contar la historia de la ayudante de uno de los artistas más famosos del planeta, una mujer que ha comenzado a desaparecer. Si no quiere acabar volviéndose totalmente invisible, tendrá que cambiar de vida y dejar atrás a la persona en la que se ha convertido.

Fecha de estreno: por confirmar

'Un asunto privado' (Amazon Prime Video)

A finales de los años 40 en Galicia, una atrevida joven de clase alta con alma de policía se propone, con la ayuda de su mayordomo, dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad. Aura Garrido (El ministerio del tiempo) y Jean Reno (Los ríos del color púrpura) son los protagonistas de la primera ficción de la productora Bambú para Prime Video. Muchos factores en la vida de Marina entorpecerán su búsqueda: los prejuicios por ser mujer, los intentos de su madre para que se case y que el jefe de policía sea su propio hermano. La serie de ocho episodios estará creada por los habituales de la compañía, Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos y Gema R. Neira. Un asunto privado, que ha empezado su rodaje recientemente, promete ser un cóctel de misterio, humor y acción. Álex García, Ángela Molina, Gorka Otxoa, Tito Valverde, Pablo Molinero y Andrés Velencoso dan brillo a un elenco de conocidos secundarios con experiencia en el universo creativo de la productora gallega.

Fecha de estreno: por confirmar

'La edad de la ira' (Atresplayer Premium)

Los protagonistas de 'La edad de la ira'. ATRESplayer PREMIUM

Adaptación de la novela homónima de Nando López que aborda las complejidades sociales y personales que afectan a la adolescencia actual. La historia comienza con el brutal asesinato de un hombre, presuntamente, a manos de su hijo Marcos, un adolescente sin problemas aparentes. El incidente cae como un jarro de agua fría en su instituto, donde alumnos y profesores se preguntan qué ha fallado para un chico popular, casi perfecto, haya acabado cometiendo semejante crimen. Los guiones los firman Lucia Carballal (Vis a vis: El Oasis, Vis a vis) y Juanma Ruiz de Córdoba (Vis a Vis, Cuenta atrás, Águila roja, entre otras).

Fecha de estreno: Primer trimestre 2022

Más información: Así será 'La edad de la ira', la nueva serie de ATRESplayer PREMIUM que retrata la adolescencia actual

'Feria' (Netflix)

Carlos Montero sigue expandiendo su relación con Netflix después del éxito de El desorden que dejas y su compromiso de seguir al frente de las aventuras de los alumnos de Las Encinas en Élite. Junto a Agustín Martínez (La caza. Monteperdido) ha desarrollado la historia de dos hermanas que deben enfrentarse al horrible crimen que parece que han cometido sus padres antes de desaparecer y dejar un rastro de 23 cadáveres. Ambientada en la sierra andaluza a mitad de los años noventa, los habitantes del pequeño pueblo son menos ingenuos de lo que parece en un universo en el que la realidad y la fantasía están entrelazadas. Ana Tomeno (La isla mínima) y Carla Campra (Todos lo saben) serán sus protagonistas, con Marta Nieto (Madre) y Patricia López Arnaiz (ganadora del Goya por Ane) en el reparto.

Fecha de estreno: 28 de enero

Más información: Carlos Montero (creador de 'Élite'): "Si desde Malasaña ya llego al mundo, ¿para qué me voy a ir a Hollywood?"

¡García! (HBO Max)

El plato fuerte de HBO Max en España en 2022 será ¡García!, la adaptación de la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos que han transformado en una serie de televisión Sara Antuña y Carlos de Pando, la pareja detrás de El vecino y la inminente Sin huellas. ¡García! está ambientada en una hipotética España actual. En un país dividido y al borde del caos político, Antonia es una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García, creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco. El soldado perfecto es despertado por Antonia después de seis décadas congelado. A pesar de sentirse desorientado con una España que reconoce, García se verá involucrado en una conspiración que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva dictadura. Francisco Ortiz y Veki Velilla protagonizan una historia multigénero que dirige Eugenio Mira (Grand Piano).

Fecha de estreno: por confirmar

Más información: '¡García!': HBO Max estrenará la serie basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos

'El gran apagón' (Movistar+)

Los actores Miguel Rellán e Irene Escolar durante la grabación de 'El gran apagón'.

La ficción sonora de Pódium Podcast creada por José A. Pérez Ledo en 2016 imaginaba un futuro próximo en el que la humanidad se veía sumida en el caos después de una tormenta solar. La historia que contarán en la serie se alejará de los lugares comunes de la ciencia ficción de catástrofes y se verá influida, inevitablemente, por lo que hemos durante la pandemia del coronavirus, dando lugar a situaciones muy realistas. Los responsables de esta distopía son Isabel Peña (Antidisturbios), Rafael Cobos (La peste, La isla mínima), Fran Araújo (Hierro), Isa Campo (La próxima piel) y Alberto Marini (La unidad). Cada episodio será autoconclusivo, pero los seis tendrán una unidad temática.

Fecha de estreno: por confirmar

Más información: 'El gran apagón' será serie en Movistar+, la tendencia de las adaptaciones de podcasts llega a España

'El Inmortal' (Movistar+)

Detrás de las cámaras de 'El inmortal' (Movistar+)

Durante la década de los años 90, el tráfico de cocaína y el control de las discotecas eran el pan de cada día en la noche madrileña. Entre las caras más conocidas destacaba la de El Inmortal, una persona cuyo nombre provocaba el pánico de todo aquel que lo escuchaba. Tras el emblema se escondía también el jefe de Los Miami, una banda que llegó a protagonizar cientos de portadas y programas de televisión en aquella época. Álex García (Antidisturbios) será el encargado de darle vida al protagonista y de contar la historia de su reinado y la ciudad que tantas veces lo vio morir, basándose en la idea original de José Manuel Lorenzo. Estará dirigida por Rafa Montesinos y David Ulloa, a partir del guion firmado por Diego Sotelo y David Moreno.

Fecha de estreno: por confirmar

Más información: 'El Inmortal': desmontando el mito de Los Miami con Álex García en el rodaje de la nueva serie de Movistar+

'Intimidad' (Netflix)

'Intimidad'. David Herranz

Una de las series españolas más prometedoras de Netflix es este drama creado por Verónica Fernández (Santo, Hache) y Laura Sarmiento (Matadero, La Zona), que cuenta la historia de una política con un futuro prometedor cuyo futuro se va al traste cuando un vídeo sexual sale a la luz. ¿Se acuerdan de Olvido Hormigos antes de que saltara a Sálvame? Pues ese es el punto de partida de una ficción de ocho episodios que ha reunido a un reparto de actrices de primera como Itziar Ituño (La casa de papel, Ilargi guztiak. Todas las lunas), Patricia López Arnaiz (Feria, Ane), Emma Suárez (Criminal, Julieta), Verónica Echegui (Días de Navidad, 3 Caminos), Ana Wagener (El inocente, Bienvenidos a Edén) y Yune Nogueiras (Akelarre).

Fecha de estreno: por confirmar

'Las noches de Tefía' (ATRESplayer PREMIUM)

El dramaturgo Miguel del Arco, uno de los artífices del Teatro Kamikaze, es el creador de Las noches de Tefía, una serie que refuerza el compromiso de la plataforma de Atresmedia con las historias LGTB+. Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales. Airam Betancor rememora en el 2004 los terribles dieciocho meses que estuvo preso en la colonia cuando apenas contaba 17 años condenado por este motivo. También recuerda cómo uno de sus compañeros de barracón contaba historias por la noche para aliviar los sufrimientos del día. En esas narraciones nocturnas surge El Tindaya, un cabaret imaginado donde cada uno de los presos tiene un alter ego.

Fecha de estreno: por confirmar

'La novia gitana' (ATRESplayer PREMIUM)

Presentación de 'La novia gitana'.

Una de las noticias culturales del 2021 fue el Premio Planeta a Carmen Mola. No por el galardón, sino porque al recibirlo se desvelaba el misterio de su identidad. Eran tres guionistas de televisión (Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero) quienes habían triunfado gracias a la saga de La novia Gitana que ahora será también una serie gracias a Atresmedia y con Paco Cabezas como director y Nerea Barros como protagonista de este thriller que ha enganchado a medio mundo como saga literaria y espera hacer lo mismo como ficción televisiva.

Fecha de estreno: por confirmar

'Now and Then' (Apple TV+)

El reparto de 'Now and Then' estará lleno de estrenas hispanohablantes. Apple TV+

Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, las vacas sagradas de Bambú Producciones, serán los creadores de la primera serie hispanohablante de Apple TV+. Ambientada en Miami, la serie promete ser un thriller de múltiples capas que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta. Las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre cuando uno de ellos muere después de un fin de semana de fiesta. Ahora, veinte años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientes por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos. La española Maribel Verdú lidera un reparto lleno de estrenas latinoamericanas como Marina de Tavira (Roma), Soledad Villamil (El secreto de sus ojos) y Rosie Perez (The Flight Attendant). El israelí Gideon Raff (El Espía y Prisoners of War, la serie que inspiró Homeland) dirigirá los dos primeros episodios.

Fecha de estreno: por confirmar

Más información: ‘Now and Then’, la serie internacional y bilingüe de Apple TV+ con Maribel Verdú, completa su reparto

'Rapa' (Movistar+)

'Rapa'.

Los creadores de Hierro han cerrado su serie con Candela Peña pero ya tienen una nueva lista para estrenarse en 2022. Se llama Rapa, y es un thriller de seis episodios que ha sido creada por Pepe Coira y Fran Araújo, y dirigida por Jorge Coira junto a Elena Trapé. En su reparto están Javier Cámara y Mónica López. La popular rapa das bestas será el escenario de este thriller donde Tomás, un profesor frustrado, y Maite, una sargento de la guardia civil, se juntarán para descubrir lo que se esconde detrás del asesinato de la alcaldesa de la localidad.

Fecha de estreno: por confirmar

Más información: 'Rapa': Javier Cámara será el protagonista en Movistar+ de la nueva serie de los creadores de 'Hierro'

'La ruta' (ATRESplayer PREMIUM)

'La ruta'.

Cuando nos acordamos de Antidisturbios siempre mencionamos a su creador, Rodrigo Sorogoyen, y a veces también a su coguionista Isabel Peña. Pero muchas veces nos olvidamos de Borja Soler, encargado de dirigir dos episodios de la gran serie de Movistar+ y uno de los realizadores más prometedores de nuestro país -este año está nominado al Goya con su corto Mindanao-. Soler debuta como creador de series con esta ficción sobre la mítica ruta del bakalao que cuenta con Álex Monner y Ricardo Gómez en su reparto.

Fecha de estreno: por confirmar

'Sentimos las molestias' (Movistar+)

'Sentimos las molestias'. Movistar+

Álvaro Fernández Armero y Juan Cavestany repiten en Movistar tras el éxito de Vergüenza con una nueva comedia protagonizada por Miguel Rellán y Antonio Resines. 'Sentimos las molestias' nos habla en tono de comedia dramática sobre lo que supone “hacerse viejo” hoy en día. Rafael Müller (Antonio Resines) es un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con Rafael Jiménez (Miguel Rellán), una vieja gloria del rock, líder del grupo Cuidado con el perro, que se resiste a colgar la guitarra.

Fecha de estreno: febrero

Más información: Movistar+ estrenará en febrero 'Sentimos las molestias', su comedia con Miguel Rellán y Antonio Resines

'Sin huellas' (Amazon Prime Video)

Qué es 'Sin huellas', la serie paella-western protagonizada por Carolina Yuste y Camila Sodi para Amazon Prime Amazon Prime Video

Escogiendo como telón de fondo la esencia del paella-western, Eneko Gutiérrez (El vecino) nos traslada al paisaje desértico-playero de Alicante en Sin Huellas, una serie de ocho episodios protagonizada por Carolina Yuste y Camila Soldi. En ella se combina el humor y la acción para contar la historia de Cata y Desi, dos limpiadoras que después de llevar mucho tiempo en paro, reciben una jugosa oferta de trabajo en la mansión Roselló. Aparentemente todo parece ir bien, y ambas llegan allí con el objetivo de dejar limpia la casa, sin saber que se encontrarán un cadáver por el camino y que saldrán por la puerta convertidas en cómplices de un violento asesinato.

Fecha de estreno: por confirmar

Más información: Qué es 'Sin huellas', la serie española de Amazon Prime Video que rescata el paella-western

'Todos Mienten' (Movistar+)

'Todos mienten' | Tráiler | Movistar+

Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria y Amaia Salamanca protagonizan este trepidante thriller de Pau Freixas que muestra cómo la apacible vida de los vecinos de una urbanización de cambia el día en que aparece en las redes un vídeo sexual de una de las profesoras de la escuela con uno de sus alumnos e hijo de su mejor amiga. Las cosas se complican aún más cuando aparece el cuerpo sin vida de uno de los vecinos en el acantilado.

Fecha de estreno: 28 de enero

Más información: 'Todos mienten', la nueva serie de Pau Freixas, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Movistar+

'Las de la última fila' (Netflix)

'Las de la última fila'.

La unión de Daniel Sánchez Arévalo y Netflix dio buenos resultados con la hermosa pelícila Diecisiete, y ahora el director prueba suerte con su primera serie, en la que contará la historia de cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio y que todos los años sin excepción organizan una escapada de una semana juntas. Este año, las circunstancias de este viaje son especiales y distintas porque a una de ellas le acaban de diagnosticar un cáncer. El reparto principal de Las de la última fila está encabezado por Itsaso Arana (Reyes de la noche, La virgen de agosto), Mónica Miranda (Todos los saben, Lo dejo cuando quiera), María Rodríguez Soto (Los días que vendrán, Com si fos ahir), Mariona Terés (Veneno, Paquita Salas) y Godeliv Van den Brandt (Valeria, Sky Rojo).

Fecha de estreno: por confirmar

'Zorras' (Atresplayer Premium)

Portada de 'Zorras' de Noemí Casquet.

Estíbaliz Burgaleta (Skam España) y Flora González (Las chicas del cable) adaptan la primera novela de la exitosa trilogía Zorras, malas y libres, de Noemí Casquet. Zorras cuenta la historia de tres veinteañeras que crean un club secreto para cumplir todas sus fantasías sexuales y romper sus esquemas. Lo que no se esperan es que esto provoque una auténtica liberación y revolución femenina. Descubrirán juntas la importancia de la amistad y aprenderán a querer bien y, sobre todo, a quererse libres. Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren) y Ana Vázquez dirigen los episodios.

Fecha de estreno: por confirmar

