5 películas navideñas para ver este fin de semana en Netflix, Disney+, Movistar+, Amazon y Filmin

¡Feliz Navidad a todos! Se nos ocurren pocos planes más propios para el 25 de diciembre que juntarnos con nuestros seres queridos y celebrar la sobremesa en familia con una buena historia. Para estos días tan especiales, os proponemos cinco películas que podéis encontrar en plataformas como Netflix, Movistar+, Disney+, Filmin y Amazon Prime Video. Aunque si prefieres una serie, aquí tienes 3 con espíritu navideño recomendadas para ver estos días

Tomad nota: recomendamos una comedia romántica, una película española que acaba de estrenarse, una de acción ambientada en las fiestas de Navidad y un clásico que nunca pasará de moda. ¡Disfrutadlas!

Unas navidades a la española: 'A 1000 km de la Navidad' (Netflix)

'A 1000 km de la Navidad' es la primera película navideña de Netflix en España.

De qué va

Raúl es un treintañero al que todas las desgracias de su vida le han sucedido en Navidad. Por eso odia los villancicos, los Reyes Magos y todo lo que huela a espíritu navideño. Todos los años pasa las fiestas en alguna playa remota... pero este año, su jefe tiene otros planes: tendrá que viajar para auditar una fábrica de turrones de Valverde, un pueblo que vive por y para la Navidad. Y por si fuera poco, tendrá que compartir casa con Paula, la profesora del pueblo que sueña con batir el récord del belén viviente más grande del mundo. ¿Podrá este Grinch madrileño sobrevivir a su peor pesadilla?

Por qué debes verla

Netflix acaba de estrenar su primera película de Navidad hecha en España. Gracias a películas como Cambio de princesa, la plataforma había hecho de este subgénero uno de sus platos fuertes en los últimos meses del año. Gracias a la comedia de Álvaro Fernández Armero, director de comedias románticas como Si yo fuera rico, Nada en la nevera, Las ovejas no pierden el tren y Todo es mentira, ya no es necesario pasar las navidades con una película made in Hollywood. Tamar Novas y Andrea Ros son los protagonistas de esta vuelta de tuerca a todos los clásicos del cine navideño con un marcado acento español. ¡Adiós Papá Noel, hola Reyes Magos!

Una comedia romántica pionera: 'La estación de la felicidad' (Movistar+)

La estacion de la felicidad

De qué va

Una mujer que planea pedirle matrimonio a su novia durante las vacaciones anuales con la familia descubre que los conservadores padres de su pareja aún desconocen la orientación sexual de su hija.

Por qué debes verla

Kristen Stewart y Mackenzie Davis protagonizan la primera película navideña para todos los públicos que está protagonizada por una pareja homosexual. Los adictos al subgénero pueden estar tranquilos: La estación de la felicidad mantiene algunos de los ingredientes clásicos del género, como los covers de viejos villancicos, las reuniones familiares, los escenarios nevados o los reencuentros que dificultan la vida a sus protagonistas. La comedia dirigida y escrita por Clea DuVall va más allá de su condición de pionera, consiguiendo ser un encantador recordatorio de lo importante que es verse representado en una pantalla y, al mismo tiempo, funcionando a la perfección como película navideña de las de toda la vida.

Un clásico eterno: '¡Qué bello es vivir!' (Movistar+ y Filmin)

'Qué bello es vivir'.

De qué va

George Bailey es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. El día de Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero, que supondría no solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo ocurre algo extraordinario

Por qué debes verla

La película de Frank Capra es la película navideña por excelencia. Irónicamente, la comedia protagonizada por James Stewart fue un fracaso en su estreno en cines y fueron sus emisiones navideñas las que hicieron de la película uno de los grandes clásicos en la historia del cine. Su secreto es apelar a los buenos sentimientos y celebrar la vida mientras cuenta la historia de un hombre que protagoniza un milagro navideño que le salva la vida cuando tiene la oportunidad de ser testigo durante una noche de qué hubiera sido la vida de los suyos si él no hubiera existido. Con la ayuda de un entrañable ángel que sueña con conseguir sus alas, esta pareja improbable nos hace reír y llorar en una de esas películas que podemos ver una y otra vez. 75 años después de su oportuno estreno poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, su magia sigue intacta.

Una película navideña que no lo parece: 'Jungla de Cristal' (Disney+)

'Jungla de cristal'.

De qué va

En lo alto de la ciudad de Los Ángeles, un grupo terrorista se ha apoderado de un edificio tomando a un grupo de personas como rehenes. Sólo un hombre, el policía de Nueva York John McClane, ha conseguido escapar del acoso terrorista. Aunque está solo y fuera de servicio, el agente se enfrentará a los secuestradores. Él es la única esperanza para los rehenes.

Por qué debes verla

Todos los años las redes sociales reviven el debate sobre si Jungla de cristal es realmente una película navideña o no. Lo que está claro es que este clásico ochentero es una obra maestra del cine de acción. Si quieres optar por una historia ambientada en las fiestas de Navidad que rompa con la fórmula, la película que convirtió a Bruce Willis en una estrella mundial es una opción imprescindible. La hayas visto antes o no, encontrarse con el malhablado John McClane siempre es sinónimo de éxito.

Un clásico moderno: 'Love Actually' (Netflix, Movistar+ y Amazon Prime Video)

'Love Actually'.

De qué va

2003. En Londres, poco antes de las Navidades, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. El nuevo primer ministro británico se enamora de un miembro de su gabinete. Un escritor descubre que su novia le es infiel con su propio hermano y se marcha hasta Francia, donde será atendido por una joven portuguesa. Una mujer felizmente casada empieza a sospechar que su marido le es infiel con su secretaria. Dos dobles de actores porno entablan una relación muy especial. Una recién casada no entiende por qué no le cae bien al mejor amigo de su novio. Un viudo decide ayudar a su hijastro de 11 años a conquistar a la chica más popular de su colegio. Una ejecutiva decide dar el primer paso con otro compañero de trabajo del que lleva tiempo enamorada. Un viejo roquero prepara su reaparición final de una forma muy peculiar. Un joven británico decide viajar a Estados Unidos para conocer a cuantas más mujeres mejor.

Por qué debes verla

Love Actually es esa rara avis que ha sido capaz de convertirse en un clásico navideño moderno a pesar de haberse estrenado en el cínico siglo XXI. El mundo se estaba recuperando de los atentados del 11-S cuando el genial Richard Curtis regaló al mundo una coral comedia dramática en la que nos recordaba, justo cuando más lo necesitábamos, que el amor, la familia o la amistad son las emociones que mueven a los seres humanos en los momentos más trascendentales de la vida. El quién es quién del cine británico (el roquero que interpretó Bill Nighy fue la gran sorpresa, pero Emma Thompson nos robó el corazón) se reunió en una comedia entrañable donde cada historia es mejor que la anterior.

Muchas películas han intentado imitar la magia de la película británica. En veinte años, ninguna aspirante ha conseguido arrebatar a Love Actually el título de nueva película navideña favorita del planeta. Para el mundo, es una película perfecta, igual que Keira Knightley lo era para Andrew Lincoln en una mítica escena imitada una y otra vez desde 2003.

También te puede interesar...

• Mackenzie Davis: "'Estación Once' es el después de la pandemia, una inspiradora historia de resiliencia"

• 10 series cortas disponibles en Apple TV+ perfectas para maratonear

• Las 10 mejores películas de 2021 estrenadas en las plataformas de streaming

Sigue los temas que te interesan