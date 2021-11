Si os gustó 'Mare of Easttown' es hora de descubrir la gran 'Happy Valley' en RTVE Play

De Line of Duty al éxito de audiencias Vigil conspiración nuclear o la nueva The Responder, que llegará próximamente a Movistar+, la televisión británica tiene una larga tradición de series policiales excepcionales. Una de las más destacadas, incluida en la lista de BBC de las 100 mejores del siglo XXI, es Happy Valley. Esta magnífica serie ha estado ausente durante varios años de los catálogos de streaming de España, y ahora tenemos la oportunidad de recuperarla gracias a la plataforma RTVE Play, donde podemos verla ya de forma gratuita.

Precursora de la exitosa Mare of Easttown en el tono, su enfoque de los casos y el desarrollo de personajes, esta serie creada por Sally Wainwright (Gentleman Jack, Último tango en Haiifax) sorprendió y conquistó a los espectadores en su estreno en 2014, y se consolidó en su segunda temporada demostrando ser una muy sólida propuesta. Ahora, que se ha confirmado que cerrará su historia con una tercera entrega que llegará en 2022, es el mejor momento para acercarnos a uno de los dramas policiales imprescindibles de la televisión.

Catherine Cawood, uno de los mejores personajes de la década

Catherine Cawood, un personaje inolvidable.

La Mare of Easttwon de Kate Winslet bebe mucho del personaje que interpreta la magnífica Sarah Lancashire en Happy Valley. Ambas son mujeres de clase trabajadora y oficiales de policía dedicadas que trabajan en comunidades azotadas por las drogas y la crisis económica. Están divorciadas y están criando a sus nietos porque sus hijos se quitaron la vida. Y tienen una relación doméstica muy especial con las mujeres de su familia.

En el caso de Catherine Cawood, la protagonista de Happy Valley, esa persona importante en su vida es su hermana, exadicta a la heroína, con quien nos deja algunas de las mejores escenas de la serie, y muchas de las más reconfortantes, siempre acompañadas por una taza de té caliente.

Siobhan Finneran y Sarah Lancashire en 'Happy Valley'.

Catherine es una veterana sargento de policía del condado de Yorkshire, un lugar que está lejos de ser tan apacible como sugiere el título de la serie. Es eficaz en su trabajo e intransigente con el crimen y la desidia de sus superiores. Cuando la vemos en acción en la primera escena, con la que se presenta de forma excepcional a su personaje, entendemos qué la hace ser una buena policía. Nos conquista de inmediato, pero ella no es una representación idealizada, es una mujer compleja y llena de contradicciones.

Su mundo se pone de revés cuando es liberado Tommy Lee Roce, el hombre al que ella responsabiliza de la violación y suicidio de su hija, un hecho que coincide con la investigación del secuestro de una joven en la ciudad. Ese será el caso que guíe la intensa, inolvidable y, para muchos, perfecta primera temporada de la serie.

James Norton interpreta al perturbador Tommy Lee Royce.

Una serie dura que la que no podréis apartar la mirada

Mare of Easttown también comparte con Happy Valley el tono. A pesar de ser un drama social con similitudes en las tramas y conflictos principales, tiene un tono tragicómico y momentos de humor cotidiano que aligeran un poco el peso de la carga emocional. Pero los momentos dramáticos son intensos y la violencia física es descarnada. Hay escenas que se os quedarán grabadas en la retina.

En Happy Valley los golpes duelen y la presencia de Tommy Lee Roce es tan perturbadora y permanente como en The Fall (La caza), la serie con Gillian Anderson que está en Netflix. La calidad de producción y el nivel de las interpretaciones están al alto nivel al que nos tiene acostumbrados BBC, y narrativamente es emocionante, adictiva y sorprendente. No podemos negar que puede llegar a ser durísima por momentos, pero os aseguro que no podréis dejar de verla.

Las dos temporadas de 'Happy Valley' están disponibles en RTVE Play.

También te puede interesar...

• Las 10 mejores series policiacas que se pueden ver en plataformas

• Así será la serie que adaptará las obras de Verne con David Tennant como Phileas Fogg

• 'The Gilded Age', lo nuevo del creador de 'Downton Abbey' ya tiene tráiler y fecha de estreno en HBO Max

Sigue los temas que te interesan