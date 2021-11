Avance de 'Being the Ricardos' (Amazon Prime Video) Being the Ricardos contará lo que pasaba entre bambalinas de la relación profesional y sentimental famosa por la legendaria sitcom I Love Lucy. Nicole Kidman y Javier Bardem serán los grandes reclamos de la nueva película de Aaron Sorkin. Su tercera película como director llegará a Amazon el 21 de diciembre.