'La vida sexual de las universitarias' | Tráiler | HBO Max Esta serie gira en torno a cuatro compañeras de habitación y estudiantes de la prestigiosa universidad New England Essex. La protagonista es Kimberly, una chica cariñosa, ambiciosa y que deberá estar preparada para lo que la universidad le depara académicamente. Allí se dará cuenta de que realmente no está preparada para lo que el New England Essex le tiene reservado en el ámbito social.