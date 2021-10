Las mejores series que nos deja octubre de 2021 (estrenos en Netflix, Disney+, HBO Max y Movistar+)

Con los memes y los disfraces de Halloween queda claro que el efecto de El juego del calamar parece inagotable, pero los estrenos que nos deja octubre demuestran que hay vida más allá del fenómeno inesperado e indiscutible de 2021.

Ya quedan pocas semanas para que acabe el año, momento de preparar las listas de las mejores series que hemos visto estos meses, y entre los estrenos de este mes en Netflix, Disney+, HBO Max y Movistar+ hay varias candidatas.

'La asistenta' (Netflix)

Margaret Qualley nos deja una de las mejores interpretaciones del año y nos cautiva desde su primera escena en este emotivo retrato sobre las dificultades de vivir en la pobreza, que también pone el foco en la importancia de identificar el abuso emocional como violencia, que puede no dejar marcas en la piel, pero hace el mismo daño

Que la protagonista encuentre un techo depende de unas ayudas sociales enmarañadas por la burocracia laberíntica, lo que la obliga a estar permanente de papeleo. Con el poco dinero que consigue trabajando como criada, veremos lo que significa vivir con el miedo a que surja un imprevisto, porque solo tiene lo justo para pagar los gastos básicos del día a día. Es un relato conmovedor e inspirador, que tiene momentos duros, pero encuentra rendijas para que se cuele un poco de humor. Y tiene un final precioso. La asistenta es una de las mejores series del año.

'Reservation Dogs' (Disney+)

Referencias al cine de Tarantino, humor, momentos existenciales y toques de surrealismo como la visión de un indio guerrero que, en palabras de Taika Waititi (cocreador de la serie), es el "fantasma de un estereotipo", o la aparición de la Mujer ciervo, un ser de la mitología nativo americana. Así es Reservation Dogs, una serie en la que nunca sabemos qué nos vamos a encontrar al empezar cada episodio, pero siempre podemos confiar en que será más lo que esperábamos.

Protagonizada por un elenco desconocido en estado de gracia y con un equipo formado casi en su totalidad por nativo americanos, su carácter específico la hace única, porque un punto de vista que no había sido explorado por la ficción y eso ya la hace especial. Es una de las sorpresas del año y si le dais una oportunidad os robará el corazón.

'The Bite' (Movistar+)

Mientras nosotros hacíamos pan durante el confinamiento de 2020, Robert y Michelle King decidieron que con los guiones de la quinta temporada de The Good Fight y la segunda de Evil no tenían suficiente trabajo, así que inspirados por la pandemia mundial, se pusieron manos a la obra para crear The Bite, una comedia satírica en la que imaginan que en la segunda ola de contagios por covid el virus mutaría como una epidemia zombi.

Con un elenco de caras conocidas, encabezado por Audra McDonald, a la que acompañan Taylor Schilling (Orange is The New Black) y actores de Broadway como Philippa Soo, Michael Urie, Leslie Uggams o Jackie Hoffman. Una propuesta desenfadada que combina en sus seis episodios comedia, terror y las dosis del comentario sobre la actualidad que caracteriza a todas las series de los King.

'El tiempo que te doy' (Netflix)

Nadia de Santiago se estrena detrás de las cámaras como cocreadora (junto a Inés Pintor y Pablo Santidrián) en esta serie que parte de una premisa sencilla: "Lina intenta superar el duelo por la ruptura de un gran amor", pero gracias a la duración fija de 11 minutos por episodio, crea una estructura original que está al servicio de la narración y hace de esta propuesta algo realmente especial.

1 minuto en el presente y 10 minutos en el pasado es el título del primer episodio, en él somos testigos del momento de la ruptura y luego vemos el inicio de la relación. En los siguientes seguiremos a Lina en su intento de vivir un minuto más en el presente, y menos en los recuerdos del pasado, un juego narrativo en el que es la cotidianidad de Lina la que evoca esos momentos que definieron su historia de amor. Una serie que destaca con voz propia entre los estrenos formulaicos de Netflix España.

'Succession' T3 (HBO Max)

Dos años de espera después del impactante final de la segunda temporada se hicieron eternos, pero Succession ya ha vuelto con nuevos episodios para recordarnos el placer de ver buenas series, porque la calidad y el nivel de entretenimiento de esta producción de HBO hacen que todo lo demás palidezca en comparación.

En su regreso, la acción se retoma inmediatamente después de aquel acto que los pilló a todos por sorpresa, por lo que ahora somos testigos de una guerra civil entre Kendall y Logan en la que todos a su alrededor deberán elegir bando. Hay mucho en juego, pero sobre todo, hay disfrute garantizado, porque Succession es el drama más divertido de la televisión y la comedia más tensa.

