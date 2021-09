'The Problem With Jon Stewart' | Tráiler | Apple TV+ 'The Problem With Jon Stewart' tiene como objetivo profundizar en los temas más importantes de la América actual. En el programa, Stewart iniciará conversaciones con las personas que se ven afectadas por el problema, así como con aquellos que participan en la creación del mismo. Juntos, discutirán los pasos tangibles que pueden conducir hacia una solución.